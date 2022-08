Куда эмигрировать ЛГБТ-персонам? Гайд по релокации в Испанию

Испания охотнее других европейских стран принимает ЛГБТК+ беженцев из стран, в которых не соблюдают их права. С началом войны поток людей, желающих уехать, значительно возрос, и в Испании стало формироваться русскоязычное сообщество, к которому можно обратиться за советом и поддержкой. «Холод» попросил автора туристических путеводителей, человека с опытом получения беженства Артема Чапаева и создательницу телеграм-канала «ЛГБТ беженство в Испании» Милу Юму рассказать, как проходит процесс эмиграции в Испанию.

Могут ли вам отказать в статусе беженца, если у вас нет доказательств преследования в России?

Без прямых угроз шансы на одобрение заявки ниже, но если составить грамотный кейс с адвокатом (которого вам предоставят бесплатно), то дело точно возьмут на рассмотрение и, даже если откажут, вы сможете подать апелляцию, за время рассмотрения которой вы наберете нужный срок пребывания в стране для получения ВНЖ по оседлости. После этого вас точно не депортируют.

Чтобы депортировать человека, у полиции должны быть доказательства его общественной опасности (например, совершение преступления). В противном случае вы получите штраф, после оплаты которого дело закрывается «до следующего задержания».

Мила Юма, создательница телеграм-канала «ЛГБТ беженство в Испании»:«В каждый кризис есть люди, которые просят убежища как ЛГБТ-персоны, не являясь ими. Поэтому сейчас испанские полицейские будут внимательнее относиться к заявителям. Чем больше доказательства, что вы ЛГБТ-персона, тем лучше: соберите фотографии с акций, фотографии с партнерами и бывшими, письма друзей, которые могут подтвердить, что вас дискриминировали в России, справки от психиатров и психологов, рецепты на антидепрессанты».

Есть ли риск остаться без жилья?

Ваши базовые потребности: в спальном месте, еде, медицине, школе для детей — закроет государство и благотворительные организации. Вам предоставят адвоката и переводчика. Но вы не сможете легально работать в стране от полугода до нескольких лет. Рассчитывайте на накопления и удаленные заработки. В Испании нет обязательных лагерей для беженцев, и, если вы живете за свой счет — вы живете совершенно свободно. Если вы живете за счет благотворительной организации — то живете по ее правилам. Отдельную комнату или квартиру в первую очередь предоставляют семьям с детьми, беременным и людям с особыми потребностями.

После переезда нельзя летать домой?

Да, вам нельзя будет ездить в Россию в течение нескольких лет.

Как подготовиться к переезду?

Оформите номер иностранца NIE в консульстве. Этот номер нужен везде, и его можно сделать заранее, еще находясь в России.

Сделайте банковскую карту в евро, например, в банке Солидарность, потому что он, один из немногих, не попал под санкции (самые выгодные способы переводить деньги — SWIFT-переводы и UnionPay).

Сделайте апостиль на свидетельство о рождении, а также на аттестат и диплом об образовании, если собираетесь продолжать обучение или работать по профессии.

Сделайте доверенность на близких людей в России на случай, если понадобятся дополнительные документы.

Если есть хронические заболевания, сходите к профильному врачу и соберите все медицинские документы и рецепты на лекарства.

Купите очки, если у вас плохое зрение: испанское государство оплатит их вам в случае необходимости, но на это может уйти время.

Сходите к психотерапевту или психиатру за антидепрессантами. Все рецепты сохраните и возьмите с собой.

Поставьте своим домашним животным чип и прививки для перелета.

Заранее узнайте, как переводить деньги в криптовалюте или SWIFT-переводом (чаты Испания.Деньги, UnionPay Испания).

Сделайте второй загранпаспорт. Например, чтобы выезжать из страны, пока загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы.

Попробуйте изучить специальности, где можно работать удаленно.

Начните учить язык.

Найдите жилье.

Получите разрешение от отца или матери вашего общего ребенка на выезд и принятие решений по ребенку .

Запишитесь на подачу заявления на беженство в полицию.

Какая нужна виза?

Согласно дублинскому соглашению, подписанному странами Европы, беженец должен просить убежище в той стране, в посольстве которой он получал шенгенскую визу. Скажем, если вы приехали в Нидерланды с испанским шенгеном, голландцы вышлют вас оформлять беженство в Испанию. Но в случае с ЛГБТ-персонами испанское государство, как правило, закрывает на это глаза.

Если вы не хотите подавать документы на визу в России, то можно сделать это в испанском консульстве в Армении — там не просят ВНЖ.

При отказе можно подать документы еще раз.

Можно ли доехать до Испании через другие страны?

С въездом та же ситуация, что и с визами — беженец должен просить убежище в первой стране Европы, в которой он оказался (за исключением транзита не более 48 часов). Но аргумент «в той стране хуже дела с правами ЛГБТ-персон, и поэтому я хочу остаться в Испании» иммиграционные органы считают убедительным.

Чтобы въехать в Испанию, все еще нужен ПЦР и анкета. Если вы взяли наличные, то посмотрите, сколько денег можно ввозить в страны, где у вас будут пересадки.

Как выбрать регион для жизни и подачи заявления на беженство?

До того, как покупать билеты, стоит изучить испанские регионы и выбрать город, где вы будете жить во время рассмотрения вашего дела. Там вы подадите заявление о беженстве, оформите прописку или получите жилье от благотворительных организаций — нужно быть готовым жить в городе, где вы нашли ситу (онлайн-запись на подачу заявления), несколько лет. Впрочем, если вам не нужна помощь с квартирой, то можно поселиться в любом месте страны и ездить в регион подачи манифеста (так называют заявление о желании обратиться за международной защитой) по мере необходимости.

Если вам важно как можно более быстрое рассмотрение дела и получение права на работу, то нужно выбирать регион, где самые маленькие сроки между ситой (онлайн-записью на подачу заявления) и собеседованием: это менее популярные места вроде Мурсии или городов Эстремадуры.

В Мурсии самые короткие сроки между подачей манифеста и первым интервью (иногда три недели — месяц), но очень сложно найти ситу. В Малаге много сит и средние сроки (от семи месяцев). В Жироне живая очередь, но большие сроки ожидания (восемь-девять месяцев, и они увеличиваются). В Ла-Корунье каждый день есть ситы, но ждать интервью придется полтора года.

Артем Чапаев, автор туристических путеводителей: «Если смотреть чат беженцев, то основное занятие новичков — поиск пресловутых сит. В связи с возросшим количеством беженцев теперь в большинстве регионов Испании нельзя просто прийти с улицы в отделение полиции и заявить, что вы беженец: теперь нужна онлайн-запись, и получить ее довольно сложно. Поэтому многие уезжают жить туда, где им удалось записаться на подачу заявления.

Если вам важно побыстрее получить разрешение на работу, то надо отслеживать, в каком регионе срок между подачей манифеста и первым собеседованием на беженство самый короткий. Информацией об этом делятся в чате при канале ЛГБТ иммиграции в Испании. Сроки сильно отличаются. Наш срок — год и три месяца в Гранаде. А наш знакомый смог сделать все за полтора месяца в Мурсии .

Мила: «Мы с семьей рассматриваем для жизни только Каталонию, так как это самый либеральный регион Испании. Здесь соблюдаются права ЛГБТК+-людей и женщин. Еще один важный плюс — субсидирование ЭКО для лесбийских пар и заморозка яйцеклеток. Также мы семья веганок и нам важно, что в Каталони запрещена коррида, а в Барселоне много веганских кафе и магазинов.

Мы не собирались бросать активизм, поэтому нам было важно, что в Барселоне много ЛГБТ-организаций, с которыми мы можем сотрудничать. Так же тут огромное русскоязычное сообщество, и в таких туристических городах всегда много работы.

Однако в Барселоне очень длинные очереди на социальные услуги: если вам нужна программа помощи с жильем, то лучше ехать на север Испании, в города среднего размера с отделениями Красного креста и организации CEAR».

Франц Штергерт, ЛГБТК+ беженец: «Я не рекомендую ехать в Барселону: социальные службы города уже на пределе. Возможно, там и больше вакансий в сфере услуг, но они сезонные, и к зиме есть риск остаться без работы и денег. В Испании много маленьких красивых городов — помощь вы найдете везде».

Как подать заявку на статус беженца?

Это ваше первое столкновение с испанскими иммиграционными властями. Не переживайте, визит обычно проходит быстро и беспроблемно: вы подаете заявление, паспорт и пару фотографий. Полицейские зарегистрируют ваше заявление о желании запросить убежище и выдадут бумагу, позволяющую легально оставаться в Испании до прохождения собеседования, дата которого будет стоять на этой бумаге.

Сотрудники спрашивают, когда и через какие аэропорты вы прилетели, почему приехали подавать манифест именно сюда, хотите ли оставаться дальше в этой местности. Еще записывают имя ваших мамы и папы, дату и место рождения, текущий адрес в Испании. Это не собеседование, вас никто не оценивает.

Вам нужно пойти в местное отделение Красного Креста, чтобы узнать, как получить финансовую помощь, какие организации помогают беженцам (самые известные — Cear, Caritas, ACCEM). Там же можно попросить адвоката для составления кейса на беженство и для подготовки к собеседованию.

Артем: «В отделении Красного Креста нам заранее рассказали про вопросы, которые могут спросить в полиции при первом визите: кто мы, почему нам нужно убежище (ЛГБТ-супруги, столкнувшиеся с дискриминацией в стране происхождения и невозможностью осуществлять свои права как женатая пара), почему мы просим убежище именно в Испании, а не в стране выдачи визы (потому что в Греции, выдавшей нам шенген, нет однополых браков, а в Испании есть), почему мы выехали из России в августе 2021 года, путешествовали больше полугода по разным странам, а просим убежище в марте 2022 (война, ухудшение ситуации с репрессиями в России). Дополнительных вопросов нам почти не задавали и выдали документ, дающий право находиться в Испании до 22 мая 2023 года, даты нашего первого собеседования».

Франц: «Предостерегаю: в Испании распространено явление, когда беженец, получивший резиденцию и защиту, начинает мнить себя экспертом по переездам и “всего за пару тысяч евро” предлагает помочь составить кейс. Я хотел бы посоветовать людям, которым прямо сейчас угрожает опасность, не тратить время на поиск сит, на перевод документов и апостили. Если вы действительно нуждаетесь в помощи, вам окажут ее здесь. Спасайте себя, свои семьи. Для адвокатов здесь выглядит нормальным, что у получающего угрозы и сбегающего от опасности человека нет времени на продажу недвижимости и перевод документов».

Сколько стоит жилье в Испании?

Стоимость жизни в испанских городах заметно отличается. Конечно, лидеры по ценам это Барселона и Мадрид, где аренда квартиры может стоить в три раза выше, чем в небольших городах. И жизнь на побережье дороже, чем в других регионах. Чем меньше город или поселок, тем дешевле там аренда.

Тем, кто боится высоких температур, стоит рассмотреть регион Галисия.

Артем: «Для подачи манифеста беженца и ожидания собеседования мы выбрали город Гранада в южном регионе Андалусия. Остановились на нем по двум причинам: цены на аренду и красоты старого города. Гранада находится в 60 километрах от побережья и поэтому сезонное ценовое безумие ее не задевает — мы снимаем небольшую двухэтажную квартиру за 450 евро прямо в историческом центре, и наш район охраняется ЮНЕСКО. Такая же квартира в Барселоне обошлась бы в 2,5 раза дороже. Продукты тоже стоят дешево, даже если сравнивать со странами восточной Европы или Россией.

Гранада — маленький город на 200 тысяч жителей, но из-за статуса одной из культурных столиц Испании здесь все время что-то происходит. Если сравнивать с другими городами юга, то в Севилье аренда где-то в два раза дороже, а в Малаге — в полтора. До моря и ближайших пляжей из Гранады можно доехать на автобусе за час, но мы предпочитаем прогулки в горах: город находится на склонах самой высокой горы материковой части Испании, Сьерра Невада. Зимой рядом с Гранадой работает горнолыжный курорт, а летом открыты тропы для хайкинга».

Саша Рахманов, блогер и ЛГБТК+ беженец: «Еще до вылета вам необходимо будет определиться с регионом, в котором вы планируете жить вашу лучшую жизнь. Конечно, в первую очередь опираться нужно будет на собственный доход. Если до этого вы приехали из Москвы или Петербурга, вероятнее всего, вы сможете позволить себе жизнь в Мадриде или Барселоне.

Я остановился в Барселоне, но выбирал ее в первую очередь из-за людей — именно здесь меня ждали друзья. В первое время это гораздо важнее климата и даже расходов, потому что при смене страны круг общения нужно создавать с нуля.

В Барселоне вам придется платить около 400-500 евро за комнату и 1000-1200 за квартиру. Цены на все остальное похожи на московские, за исключением такси и ресторанов — здесь это дороже, но едва ли лучше.

Если вы переезжаете из других регионов России и продолжаете зарабатывать средние для вашего города деньги, то жизнь в мегаполисах Испании может показаться дорогой. Это точно не повод расстраиваться: между провинцией Испании и России огромная пропасть. Я успел побывать в нескольких городах с населением от 90 до 200 тысяч человек. В Испании множество небольших городов на побережье со своей развитой инфраструктурой, фестивалями и концертами, ровными дорогами, счастливыми людьми и куда более низкими ценами. На улицах спокойно и хорошо, не это ли нужно в первые месяцы или годы после переезда? Отличная возможность выучить язык, заняться документами и получить разрешение на работу. После этого, подготовившись, можно переезжать в столицу — с языком и разрешением работать обжиться будет куда проще. Квартиры в небольших городах будут стоить как комната в мегаполисе. Сами комнаты, соответственно, еще дешевле».

Что делать между подачей манифеста и первым интервью?

Вам предстоит найти НКО, которая поможет решить ваши проблемы и запросить государственного адвоката, чтобы подготовить с ним ваш кейс письменно и устно. В решении каких-то проблем могут помочь ЛГБТ-организации в вашем городе.

Этапы получения беженства

Затем пройти собеседование в полиции, подать кейс и получить свидетельство о рассмотрении беженства с NIE (номер иностранца) и отпечатками пальцев. Разрешение на работу вам дадут через шесть месяцев после этого собеседования.

Если вам дадут статус беженца, то через пять лет можно сдать экзамены и получить гражданство.

Еще вам нужно оформить сим-карту, транспортную карту, банковскую карту, прописку (очень важна для всех процедур и для ВНЖ по оседлости) и медкарту.

Насколько комфортно ЛГБТ-людям в Испании?

Мила: «Важный плюс Испании — то, что здесь беженцам можно жить обычной жизнью. До Испании мы уже переезжали в Грузию, и адаптация во многом похожа: рутина из поиска жилья, магазинов и обустройства. Только в Испании нужно раз в полгода обновлять документы в полиции. Но любой переезд — это сильнейший стресс, и понадобится время, чтобы почувствовать себя на “своем месте”.

Сейчас, спустя год, я впервые в жизни вышла в долгую ремиссию из депрессии и каждый день для меня все счастливее. Нашей малышке нравится в каталанской школе, мы ждем подачи документов на брак в сентябре. Покупаем нашим собачкам радужные банданы и посещаем встречи ЛГБТ-семей, на которых мы до сих пор обсуждаем, что нам не верится в возможность жить так свободно».

Франц: «В нашем случае это был не плановый переезд, а экстренное катапультирование. Мы ехали в неизвестность, надеясь на безопасность и поддержку, — и получили их. Но первые два-три года самые болезненные, если до этого вы не путешествовали и у вас нет огромного чемодана с деньгами. Необходимо строить жизнь с нуля.

Сейчас прошло четыре года, мы освоились, и жизнь стала комфортной. Дети адаптировались, свободно владеют испанским и каталонским, учат английский. Главной своей заслугой я считаю то, что удалось увезти детей из России.

Я выбрал для жизни маленький город в провинции Жирона: безопасная среда, чистый воздух, море в часовой доступности.

Я освоил новую профессию и работаю оператором станков на текстильной фабрике. Не скажу, что это предел мечтаний, — зарплата в этой области невысокая, но есть время для получения новых знаний. Пришел работать туда в самом начале транс-перехода и попросил обращаться ко мне не так, как указано в моих документах. Это вызвало любопытство и обсуждения в коллективе, но шеф настоятельно порекомендовал всем вести себя дружелюбно и называть меня так, как я попросил. Кроме моей семьи, на этой же фабрике работают наши друзья Жоэль и Дэн. Вообще, эта фабрика дала мне больше помощи, чем организации поддержки ЛГБТ-персон. Плюс в карму этим людям еще и за то, что, когда началась война, нам предложили рабочие места для родственников и друзей из Украины, если такие есть.

Надеюсь, через пару лет я уже не буду привязан к месту и смогу работать удаленно и получать больше. Пенсию я планирую провести на берегу океана».

Саша: «Конечно, от принятия решения до пересечения границы могут пройти месяцы или даже годы. И все это время нормально переживать и волноваться, бояться и сомневаться. Через это проходят все, но фраза "Не так страшен черт, как его малюют" подходит к этой ситуации лучше всего. На своем примере могу сказать, что Испания – очень дружелюбная страна. Это не значит, что все будет происходить как по волшебству, но все обязательно получится.

Мы смогли удаленно найти квартиру, хотя это казалось нереальным, и вместе с партнером подать манифест по одной сите и сразу получить NIE в том регионе, где всем отказывали. У каждого моего знакомого в Испании есть свое чудо: с квартирой, с работой или с документами. Не хочу ничего обещать, но если у других происходят чудеса, то почему не случатся у вас?».

На кого подписаться в инстаграме?

Ольга Захарова — юристка, которая пишет хорошие посты и комментирует изменения в законах

Наташа — агентка по недвижимости

Алена Негода — экспертка по платному медицинскому страхованию (у нее есть список русскоязычных врачей)

Русскоязычная автошкола (гайд, что делать в случаи аварии)

Блог про испанские школы

Мила Юма — о беженстве в Испании, адаптации, восстановлении и жизни квир-семьи

Какие приложения скачать?

SayHi — удобный переводчик

glovo — доставка еды

Omio — билеты и транспорт

Wallapop и Milanuncios — аналоги Авито

Lidl — дешевый магазин продуктов и хозтоваров

Too good to go — скидки на оставшуюся еду в ресторанах