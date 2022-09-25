Гуманитарные визы, а тем более политическое убежище, часто кажутся довольно сложными инструментами для переезда, недоступными среднестатистическому эмигранту. Это не совсем так. «гайд в свободный мир» разбирается для «Холода», чем беженство отличается от гуманитарной визы, куда обращаться за поддержкой и на что могут претендовать россияне после объявления мобилизации.

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О чем пойдет речь? Максимально коротко.

Гуманитарная виза — довольно общее понятие. Оно объединяет ряд программ, которые позволяют выдавать визу определенным лицам — например, журналистам, художникам или активистам, — находящимся в группе риска. Они не обязательно находятся под уголовным преследованием, самое главное — риск. Обычно на визы по гуманитарным программам подаются в стране гражданства, но бывают исключения. В разных странах эти программы называются по-разному, например, разрешением на пребывание по гуманитарным соображениям. Мы, чтобы упростить, будем использовать термин «гуманитарная виза», который объединит их все.

Для политического убежища (беженства) нужны более серьезные основания: уголовное дело, документально подтвержденные пытки, угрозы за гражданскую позицию.

У беженца больше ограничений: например, пока его заявление рассматривается, он не может работать и во многих странах живет в специальных лагерях. Убежище можно запрашивать, только находясь на территории страны.

Лучше всего искать программы, по которым вы можете получить гуманитарные визы, исходя из вашей профессии, обращаться в конкретные фонды или НКО и заручиться их поддержкой: консультацией или letter of support. Список таких организаций можно посмотреть на сайте гайда в свободный мир — он постоянно обновляется силами проекта и волонтеров. Для получения статуса беженца тоже стоит заручиться поддержкой НКО, а еще лучше — нанять адвоката. Например, в США без него шансов получить убежище почти нет.

К сожалению, сейчас непонятно, будет ли европейскими госорганами угроза мобилизации трактоваться как «угроза жизни» и являться основанием для получения гуманитарной визы или статуса беженца. В Еврокомиссии вопрос выдачи гуманитарных виз избегающим мобилизации россиянам сейчас только обсуждается. Пока что только Латвия, Польша, Эстония и Чехия заявили, что мобилизационное предписание не будет являться основанием для выдачи гумвиз.

Что такое гуманитарная виза?

Это долгосрочная виза, которая выдается по гуманитарным причинам. Ее обычно оформляют в консульстве, находясь еще в стране гражданства. После ее оформления человек может получить ВНЖ, национальный запрет на депортацию и право работать.

Например, в Германии такой тип виз выдается иностранным гражданам, которым небезопасно находиться в своей стране в связи с оппозиционной деятельностью. Гуманитарные визы могут выдать журналистам, ЛГБТ-персонам, политактивистам, художникам и другим людям, если жизнь в России даже потенциально угрожает их безопасности.

Визу по гуманитарным программам можно получить, находясь в России или в любых странах, не входящих в ЕС. Например, в Армении, Черногории, Грузии, Турции. Если риск возрастает, лучше срочно выехать из России в безвизовые страны и ждать получения визы там.

Документалистка Полина Прокофьева, по ее словам, получила немецкую гуманитарную визу в Сербии. В конце февраля ее задержали за участие в антивоенном митинге в Петербурге. Уехав в Ереван, она обращалась в посольства Германии в Армении и Грузии с вопросами о получении визы: «Мне быстро ответили и порекомендовали найти организацию, которая сможет подтвердить риски. Я связалась с Гете-Институтом (Goethe-Institut) — они изучили мою историю и согласились помочь. Дальнейшие действия были уже от них: мне выслали анкету, я заполнила, приложила документы, а институт сам отправил весь комплект в МИД Германии».

Когда она переехала из Еревана в Белград, ей позвонили из посольства Германии, назначили дату подачи документов. Через неделю виза была готова: «Много людей хотят вам помочь. Даже если вы просто ходили на митинг и у вас всего одна “административка” — есть все шансы».

Как рассказывает писатель Илья Данишевский, его заявление на гуманитарную визу в Германии рассматривали около пяти месяцев. Подавался он при этом из России: «Ни к чему не придирались, все было в максимально свободной форме. Процедура выглядит так: надо писать на сайт посольства — там есть форма “Связаться с нами”. В теме письма надо указать “Параграф 22”, дальше указать свои данные: кто ты, какие риски у тебя есть, почему просишь о помощи, прикладываешь letters of support». В Германии вышла одна из книг Данишевского: он получил support letter от издателя и заручился поддержкой Гете-Института.

«Дальше с вами связываются и задают уточняющие вопросы, — говорит Данишевский, — МИД в Берлине принимает решение. Больше никаких документов не нужно: если решение будет положительное, то вас позовут с паспортом и фотографией в посольство для выдачи визы».

Что такое политическое убежище?

На статус беженца, согласно Конвенции о статусе беженцев ООН, может претендовать любой, кто «в силу вполне обоснованных опасений» может стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, а также находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может или не хочет воспользоваться ее защитой из-за рисков.

В каждой стране существуют свои правила приема беженцев. Нужно внимательно изучить их на сайте ведомств по управлению делами гражданства и миграции. Ссылки на некоторые из них можно посмотреть на сайте гайда. Этот список постоянно обновляется.

Запросить политубежище можно сразу по прибытии в аэропорт, обратившись на паспортный контроль. Если вы хотите запросить убежище в одной из европейских стран, которая входят в Дублинское соглашение (Бельгия, Дания, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания и Великобритания), то необходимо сделать это в стране, которая выдала визу, и сделать в соответствии с основным принципом соглашения: заявление соискателя убежища должно рассматриваться в первой стране ЕС, границу которой он пересек.

После обращения последует интервью: на нем нужно рассказать свою биографию, каким образом вы попали в страну пребывания. Пока рассматривают заявление о прошении статуса, обычно работать нельзя, но можно рассчитывать на пособие. Его размер варьируется в зависимости от страны.

Позже последует финальное интервью, для которого желателен переводчик. Решение обычно принимается в срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Во многих странах статус беженца позволяет получить пособие, медицинскую, психологическую и юридическую помощь, жилье и питание.

У статуса беженца есть и минусы. Как правило, на время рассмотрения заявления просителя селят в лагерь для беженцев или общежитие. Там не самые комфортные условия, и при этом место размещения выбрать нельзя — власти определяют его сами. На это время забирают загранпаспорт и выдают временный документ, который заменяет удостоверение личности.

Если вы вернетесь в страну, из которой бежали, то потеряете статус беженца.

Основания для получения убежища могут быть разными. В основном принято учитывать Конвенцию против пыток и Конвенцию о беженцах. Например, в качестве оснований может учитываться политическое преследование — неоднократное привлечение к административной или уголовной ответственности, угрозы, которые исходят от государственных органов: правоохранительных, судебных и других.

Илья (попросил не указывать фамилию), бывший журналист и волонтер штаба Навального, ожидал статуса беженца четыре года. Он приехал в Швецию по туристической визе в 2018 году после того, как в России его подвергли пыткам в изоляторе временного содержания. Через неделю после подачи прошения об убежище его отправили на север Швеции за Полярный круг, где дали место в комнате в частном доме на 15 человек, пособие в 210 евро в месяц и LMA-карту (сокращение от названия шведского закона Lagen om Mottagande av Asylsökande — «О порядке приема соискателей убежища») c правом на работу. Так как шведский язык к тому моменту он еще не знал, то устроился посудомойщиком, а через несколько лет стал поваром.

Положительное решение о получении статуса беженца Илья получил после апелляции: «Лучше иметь статьи о себе в СМИ, все бумаги по задержаниям, решения суда. В ЕСПЧ у меня два дела: индивидуальное и групповое. Все надо перевести на английский. Главное доказать, что возвращаться опасно, что там вас ждет только тюрьма, пытки и смерть».

Другой собеседник, Михаил Черников, сейчас в ожидании миграционного суда в США. «Я гражданский активист, — рассказывает он, — высказываюсь на общественно значимые темы в соцсетях, хожу на митинги с 2010 года. Я приехал в США месяц назад из Мексики без визы и попросил убежище на границе. Мне назначили миграционный суд на январь 2023 года. Там я должен буду доказать, что в России мне угрожает опасность».

По факту, как рассказывает Черников, для прошения убежища ему понадобился только паспорт, а вот доказательства, подтверждающие risk situation, нужно будет предоставить уже на суде. Сейчас он живет в Нью-Йорке.

На что могут претендовать россияне сейчас?

Никакой специальной гуманитарной программы для россиян, подлежащих мобилизации, в данный момент нет. Прямо сейчас Еврокомиссия обсуждает выдачу гуманитарных виз людям из России, бежавшим от мобилизации. Однако даже в случае принятия европейскими политиками окончательного решения должно пройти время, чтобы новые инструменты приема заработали.

Как отмечает Ольга Гулина, директор Института миграционной политики в Германии, «правильнее будет сказать, что на сегодняшний момент, когда даже объявлена мобилизация, получение убежища или любой дополнительной защиты возможно только в рамках устоявшегося закона».

Тем не менее в истории Евросоюза уже есть прецедент от 2020 года: решение суда ЕС о том, что уклонение от призыва может быть основанием для статуса беженца. Речь шла о сирийском гражданине, который уклонялся от службы в армии Асада. Правда, свое право на статус беженца сирийцу пришлось оспаривать в суде, и на тот момент в Германии он уже получил субсидиарную защиту.

«Будет ли этот механизм [беженства] работать в отношении россиян? Непонятно, — говорит Гулина, — Понимаете, мы не англосаксонская система права, которая основывается на судебных прецедентах. Это решение должно быть сначала как-то включено в нашу правовую систему. Один факт, что тебя призывают [на войну], не является основанием для убежища. А будут ли расширенно толковать это как “преследование жизни”? Неизвестно. Никто еще не подавался на беженство с таким кейсом. Попробовать можно, но гарантий нет».

Кто может помочь в других странах?

Подаваясь на гуманитарную визу или политубежище, вам лучше заручиться поддержкой правозащитных организаций, НКО и фондов. Например, в Польше журналисты и активисты могут обратиться в ассоциацию Za Wolną Rosję (организация признана нежелательной в РФ) — обычно им пишут в фейсбуке. Во Франции для работников сферы искусства есть парижское Ателье художников в изгнании (Artists in Exile).

Можно обратиться в благотворительные фонды, сравнительно недавно организованные российскими эмигрантами. В частности, в получении гуманитарной визы в Германию могут помочь «Ковчег» и Free Russia Foundation. Например, письменно подтвердить, что у просителя есть риски.

Германия, как отмечают многие иммиграционные юристы и те, у кого уже был опыт подачи на беженство или гуманитарную визу в этой стране, считается лояльной к политэмигрантам (хотя в последнее время встречались отказы). Помощь в оформлении прошений на гуманитарные программы или беженство оказывают следующие фонды:

Гете-институт — немецкая неправительственная организация, которая помогает с визами работникам культуры и сферы искусства.

Репортеры без границ и их дочерняя организация в Германии — помогают независимым журналистам из России и Беларуси.

Solidarus — платформа гражданской солидарности. Основной фокус проекта — россияне и граждане бывших стран СССР, которым они и помогают с гуманитарными визами.

Немецкое отделение Amnesty International — на протяжении десятилетий сотрудничало с российскими правозащитниками. Среди заявителей много тех, чье решение о выезде из РФ стало «превентивным»: на них не заведено ни административное, ни уголовное дело в России.

Quarteera — русскоговорящее ЛГБТК+-комьюнити в Германии. Помогают консультациями в оформлении убежища ЛГБТК+-персонам и гуманитарных виз активистам.

Еще больше организаций и фондов можно найти на сайте гайда. Этот список постоянно обновляется.

Что делать, если нет загранпаспорта?

Вот короткая инструкция: