Навального снова не вывели на суд по видеосвязи

Отбывающего наказание в колонии политика Алексея Навального снова не вывели по видеосвязи на заседание суда. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, в администрации колонии, где содержится Навальный, утверждают, что с 7 декабря не могут «починить электричество». «Просто издеваются», — добавила Ярмыш.

Она отметила, что связи с Навальным нет уже шестой день. Ранее к нему в колонию не пускали адвоката, а несколько заседаний суда прошли без его участия.

7 декабря в соцсетях Навального появился пост, в котором он призвал россиян голосовать на грядущих президентских выборах за любого кандидата, кроме Путина.

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