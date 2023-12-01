Против Навального возбудили новое уголовное дело 

Против Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. На этот раз — по статье о вандализме (часть 2 статьи 214 УК). Об этом сообщается в соцсетях политика.

О новом уголовном деле против себя Навальный узнал из письма. Известно, что ему вменяют два эпизода. О чем именно идет речь, там не уточняется. Навальный отмечает, что ему известен лишь номер статьи, при этом он не знает, что она означает.

«Ну то есть они реально раз в 3 месяца возбуждают против меня новое уголовное дело. Никогда еще осужденный, сидящий больше года в одиночной камере, не жил такой насыщенной общественно-политической жизнью», — пишет Навальный.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пишет, что это уже 14 уголовное дело, которое возбудили против политика. Сам Навальный также рассказал, что письмо от жены и документы от адвоката были изъяты цензурой. Он получил только письмо от следователя.

«В любом случае будем считать это, как говорят ученые, положительной обратной связью. Раз этой кремлевской банде коррупционеров, предателей и оккупантов не нравится, что-то из того, что я (мы) делаю, значит, делаю правильно», — заключил политик.

На этой неделе стало известно, что Алексей Навальный попал в список самых влиятельных людей Европы по версии Politico. Он занял второе место в категории «мечтатели». Первое отдали президенту Украины Владимиру Зеленскому. При этом Навального издание назвало «российским Манделой».

В конце ноября Навального, который отбывает наказание в ИК-6 в Мелехово Владимирской области, в 23-й раз отправили в штрафной изолятор. В колонии Навальный находится уже 1046 дней, из них 266 он провел в ШИЗО.

Кроме того, трех адвокатов Навального в середине октября арестовали по делу об «экстремистском сообществе». Также Росфинмониторинг внес Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина в перечень террористов и экстремистов.

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