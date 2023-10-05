Навальный анонсировал день политзаключенного

Алексей Навальный анонсировал день политического заключенного — 30 октября. Он призвал политзаключенных и тех, кто хочет выразить им поддержку, провести символическую однодневную голодовку.

«30 октября 1974 политзаключенные Кронид Любарский и Алексей Мурженко в Дубровлаге учредили день политического заключенного, чтобы добиться признания статуса политзека, отмены ограничений в переписке, посылках и передачах, увеличения количества свиданий с родственниками, получения полноценной медицинской помощи. Главным жестом солидарности в этот день сталa символическая однодневная голодовка, которую держали не только политзеки, но и многие вольные люди», — говорится в сообщении Навального.

О своем намерении присоединиться к акции уже заявили находящиеся в заключении Владимир Кара-Мурза, Вадим Останин, Лилия Чанышева, Даниэль Холодный и Илья Яшин.

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