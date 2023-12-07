Навальный призвал россиян голосовать на президентских выборах за любого кандидата, кроме Путина

Алексей Навальный в своих соцсетях призвал участвовать в президентских выборах.

«17 марта 2024 года состоятся президентские выборы. В этот день мы призываем всех прийти на участки и проголосовать против Владимира Путина. Сделать это можно, поставив галочки за любого другого кандидата», — говорится в сообщении в телеграм-канале политика.

Команда Навального запустила в рамках этой инициативы кампанию «Россия без Путина». Россиянам предложили вступать в «Штабы Навального», распространять граффити и листовки, а также звонить случайным россиянам и агитировать их.

«Убедить 10 человек голосовать против Путина — гражданский минимум каждого. Сделали больше — научите других, как быть таким же эффективным. Расскажите о кампании, найдите новых волонтеров и продолжайте переубеждать. Чем больше людей выступит против Путина, тем быстрее Россия станет свободной», — говорится на сайте инициативы.

«Без сомнения, нас ждет пародия на избирательную процедуру. А итоговые результаты будут, как обычно, подделывать. Но любые выборы, даже самые фальшивые, — это время сомнений. Люди задумываются о том, кто у власти и зачем он там. Главная задача российской оппозиции, задача всех честных граждан — всеми силами ответить на эти сомнения», — сообщает политик в соцсетях и на сайте.

Команда Навального также рассказала, что в нескольких городах России были установлены баннеры «Россия, с новым годом». QR-коды, изображенные на баннерах, ведут на сайт инициативы «Россия без Путина». Они призвали очевидцев публиковать фото с хэштегом #РоссияБезПутина и присылать в телеграм-бот.

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