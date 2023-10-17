Навальный задал 10 вопросов о выборах «политическим игрокам и спорщикам» 

На сайте Алексея Навального появилась анкета с 10 вопросами о предстоящих российских президентских выборах. Навальный предложил ответить на них «политическим игрокам и спорщикам». По его словам, это поможет превратить спор о стратегии поведения противников Путина «из хаоса обвинений во что-то полезное».

Навальный пишет, что у людей, которые «яростно» спорят о стратегиях на предстоящих выборах, нет «ясно сформулированной позиции, которую можно превратить в призыв к людям». Он подчеркнул, что оппозиционеры должны уметь кратко ответить на вопрос «обычных нормальных» людей о том, как им вести себя на выборах.

Навальный отдельно отметил, что хотел бы увидеть ответы на свои вопросы от людей, чье мнение относительно выборов он считает важным. Среди них он назвал, например, Дмитрия Быкова, Максима Каца, Ильи Красильщика, Татьяну Лазареву, Юлию Латынину, Дмитрия Муратова, Михаила Шаца, Виктора Шендеровича, Екатерину Шульман, Григория Юдина, Михаила Лобанова и Тамару Эйдельман.

Навальный также попросил главного редактора телеканала «Дождь» Тихона Дзядко и издателя «Медузы» Галину Тимченко взять интервью у «ключевых спорщиков», а также у «нескольких человек, о которых по опыту известно, что их мнение повлияет на многих», пояснив, что это необходимо «для гарантии объективности». Кроме того, он обратился к экономисту Сергею Гуриеву и блогеру Майклу Наки с просьбой сгруппировать результаты анкетирования.

В конце сентября Навальный проанализировал стратегию и результаты оппозиции на прошедших выборах, призвал не торопиться с решением о стратегии для грядущих президентских выборов и дождаться момента, когда «будет ясен весь расклад».

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