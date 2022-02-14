Суд на гастролях

Новый процесс над Алексеем Навальным пройдет в нестандартных условиях — судья из Москвы будет рассматривать дело политика прямо у него в колонии во Владимирской области. «Холод» изучил, насколько часто московские суды организуют выездные заседания и с чем это обычно связано, – и выяснил, что подобных прецедентов в истории еще не было.

15 февраля начнется новый суд над оппозиционным политиком Алексеем Навальным — его обвиняют в мошенничестве с пожертвованиями и в оскорблении судьи. Как и в предыдущих делах Навального, формулировки обвинения и доказательства вызывают вопросы. Но новый суд стал самым необычным еще до того, как начался. 7 февраля судья Лефортовского суда Маргарита Котова объявила, что уже отбывающего срок Навального не повезут в московское СИЗО для посещения заседаний, как это обычно делается. Вместо этого Котова сама поедет во владимирскую колонию к Навальному и будет судить его прямо там.

Адвокат Навального Ольга Михайлова уже заявила в эфире «Эха Москвы», что это сделано в попытке закрыть процесс от широкой публики: «Мы даже как адвокаты не сможем туда, я так понимаю, пронести свои гаджеты, компьютеры, с которыми нам надо работать, диктофоны, потому что это режимное учреждение». Защита Навального намерена добиваться, чтобы из колонии организовали хотя бы трансляцию для журналистов.

Михайлова напомнила, что суды в колониях действительно бывают, но только по поводу прошений об условно-досрочном освобождении (или по медицинским показаниям). Текст решения с объяснением причин такого необычного выездного процесса адвокаты пока не получили, но Михайлова предположила, что судья, как это часто происходит в последнее время, сошлется на коронавирусные ограничения.

Необычный формат заседания, который выбрала судья Котова, отражен в том числе в карточке уголовного дела Навального на портале московских судов. Там в графе «Зал» написано «ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области».

«Холод» решил проверить, когда и в каких ситуациях московские судьи раньше выбирали «залы» за пределами зданий судов. Для этого мы скачали информацию обо всех 8,7 миллиона судебных заседаний по 4 миллионам дел, которые рассматривались в Москве за последние десять лет (наиболее полная информация доступна только с 2016 года).

В пресс-службе Мосгорсуда «Холоду» не смогли оперативно прокомментировать, проводились ли когда-то в истории заседания московских судов за пределами Москвы.Но данные о рассмотрении уголовных дел по существу (именно этот процесс предстоит Навальному) однозначно говорят: московские суды в новейшей истории не проводили таких заседаний в других регионах. Лишь однажды в 2019 году по одному уголовному делу о мошенничестве с квартирами 4 из 78 заседаний провели в московском СИЗО «Матросская тишина» — в километре от Преображенского суда, где рассматривалось дело. В СИЗО во время суда находился один из четырех подсудимых.

Данные о заседаниях в СИЗО могут быть неполными. Например, в январе 2018 года заседания по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых тоже проходили в больнице «Матросской тишины» из-за ухудшения состояния подсудимого. Но в карточке дела это никак не отражено, будто заседания продолжались в Пресненском суде как обычно.

Исключения также бывают, когда в уголовном деле много подсудимых и небольшие залы районных судов просто не могут всех без проблем разместить. Тогда процессы переносят в большие залы Московского городского суда, как было, например, с «болотным делом» в 2013 году. Но и такие случае крайне редки — в данных Мосгорсуда всего 49 подобных заседаний.

В общей сложности за последние шесть лет меньше 0,01% процента заседаний по уголовным делам прошли за пределами зданий судов, которые их рассматривали. И речь никогда не шла о переносе в другой регион.

Самая массовая категория выездных заседаний в московских судах приходится не на уголовные дела: в городских психиатрических больницах за последние шесть лет прошло больше 10 тысяч судебных заседаний. Но речь идет только о двух судах: Преображенском и Люблинском. До 2019 года они проводили почти все заседания о принудительной госпитализации и недееспособности прямо в расположенных поблизости психиатрических больницах. Но в 2018 году прокурорский надзор за такими делами ужесточили, и теперь почти все заседания проходят в здании суда.