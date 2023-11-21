Алексея Навального в 23-й раз отправили в ШИЗО

Алексея Навального, который находится в ИК-6 в Мелехово Владимирской области, в 23-й раз отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщили его соратники.

«По всем мыслимым и немыслимым законам меня должны были этапировать из Мелехово. Суд давно прислал все документы, и положенные 10 дней прошли. В колонии строгого режима я находиться никак не могу. Но у меня каждый день следственные действия, я должен слушать сотни часов “экстремистских” аудиозаписей. Следствие не хочет переводить меня в СИЗО, но и не хочет ездить ко мне куда-нибудь в Сибирь в колонию особого режима», — цитирует Навального его команда.

Сегодня его водворили в штрафной изолятор в 23-й раз. Он находится в колонии уже 1037 дней, из них 266 — в ШИЗО.

Ранее сегодня Навальный не появился по видеосвязи на судебном заседании во Владимирском областном суде. Его адвокаты не знали о местонахождении оппозиционера и не могли попасть к нему в колонию.

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