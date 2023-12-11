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Алексей Навальный больше не числится в ИК-6, его местонахождение неизвестно — адвокат

16:47 • 11.12.2023

В администрации ИК-6 в Мелехово Владимирской области адвокату Алексея Навального сказали, что тот больше не числится в учреждении. Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. 

Куда перевели Навального, в колонии говорить отказались. 

Ранее сегодня политика в очередной раз не вывели по видеосвязи на судебное заседание. В администрации колонии это объяснили тем, что они с 7 декабря не могут «починить электричество». По словам Киры Ярмыш, связи с оппозиционером нет уже шесть дней. 

Также Ярмыш рассказала, что неделю назад Навальному стало плохо в камере, после чего ему поставили капельницу. 

7 декабря в соцсетях Алексея Навального появился призыв голосовать на президентских выборах за любого кандидата, кроме Путина. В рамках этой инициативы его команда запустила кампанию «Россия без Путина».

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