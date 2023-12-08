Адвокаты Навального третий день не могут с ним встретиться 

Адвокаты Алексея Навального третий день не могут с ним встретиться. Об этом пишет директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Алексея Навального опять нет по видео в суде из-за “проблем с электричеством”. В колонию адвокатов не пускают. Третий день адвокаты Навального не видят без как-либо внятных объяснений», — написал он на своей странице в соцсети X. Об этом же пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Накануне, 7 декабря, Навального также не вывели на заседание по видеосвязи. В тот день у него должно было быть три суда по искам к колонии, сообщают его сторонники.

Кроме того, 6 декабря адвокат Навального после семи часов ожидания так и не смог с ним встретиться. «В итоге ему было отказано в посещении. Причину не сказали, велели обращаться с официальным заявлением. Такого не было еще никогда», — писала Ярмыш. Адвоката не пустили в колонию и на следующий день.

Ранее также стало известно, что до Навального не доходят письма от его защитников. «100% писем, идущих от адвокатов, изымаются цензурой как “преступные”, я не могу получить ни одного юридического документа», — цитирует политика телеграм-канал «Команда Навального».

В то же время 7 декабря в соцсетях Навального появился призыв голосовать на предстоящих президентских выборах за любого кандидата, кроме Владимира Путина.

После этого команда политика запустила кампанию «Россия без Путина». Гражданам предложили распространять соответствующие граффити и листовки, а также звонить случайным россиянам и агитировать их.

Президентские выборы в 2024 году впервые будут длиться три дня — с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в ЦИКе. Председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что такой формат становится «традиционным».

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