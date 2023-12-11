По делу о стрельбе в брянской гимназии арестовали трех человек, а Венесуэла аннексировала часть Гайаны. Главные новости минувших выходных

По делу о стрельбе в брянской гимназии арестованы три человека

10 декабря Советский районный суд города Брянска отправил под домашний арест до 7 февраля 51-летнюю Ларису Католикову — заместителя директора по хозяйственной части гимназии №5, где на прошлой неделе произошла стрельба.

Католикову обвинили по уголовной статье о халатности (статья 293 УК). Ей грозит до семи лет лишения свободы. Как сообщалось, ее задержали накануне после допроса.

В тот же день тот же суд отправил в СИЗО отца девочки, которая устроила стрельбу в гимназии, Дмитрия Афанаскина. Его обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (часть 2 статьи 224 УК) и доведении до самоубийства собственной дочери (пункт «а» части 2 статьи 110 УК).

Следствие утверждает, что дочь Афанаскина смогла взять его ружье, потому что он хранил его ненадлежащим образом. «Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства», — заявили в суде. Сам Афанаскин признал вину лишь в небрежном хранении оружия.

Днем раньше суд отправил в СИЗО до 6 февраля Сергея Поддубного, директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур», которое занималось охраной брянской гимназии, где 7 декабря произошла стрельба.

Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК). Следствие утверждает, что ученица смогла пронести в школу оружие потому, что Поддубный не обеспечил охрану учебного заведения. В частности, глава организации не обеспечил установку металлоискателя и не проконтролировал работу своих подчиненных.

7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 Алина Афанаскина принесла в школу принадлежавшее ее отцу охотничье ружье и открыла огонь по ученикам, убив одну школьницу и ранив еще пятерых человек. После этого Алина покончила с собой.

Российские врачи потребовали лечения для осужденного экс-депутата Горинова

Медики написали открытое письмо Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь бывшему муниципальному депутату Алексею Горинову, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области по статье о «фейках» об армии.

В письме говорится, что у Горинова есть хроническое заболевание легких, а в колонии состояние его здоровья значительно ухудшилось. Ранее адвокат Горинова сообщил, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб и затрудненное дыхание.

«Такое состояние человека является жизнеугрожающим и может быстро ухудшиться», — говорится в письме. Подписавшие его врачи настаивают, что у Горинова есть признаки острой дыхательной недостаточности и тяжелого течения инфекционного процесса. Они считают, что политику необходима госпитализация и широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, невозможных вне стационара.

«Мы просим Вас принять меры по обеспечению надлежащего медицинского обслуживания Алексея Горинова, включая его госпитализацию в специализированное медицинское учреждение», — говорится в письме, которое на момент публикации заметки подписали более 240 человек.

Венесуэла аннексировала часть соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в общей сложности шесть документов, касающихся аннексии гайанского региона Эссекибо. Они предусматривают создание Национальной комиссии по обороне Эссекибо, а также зоны комплексной обороны региона Гайана-Эссекиба. Также Мадуро подписал указ об открытии на этой территории государственной нефтегазовой компании PDVSA и металлургического конгломерата CVG.

Кроме того, президент Венесуэлы утвердил новую карту страны, на которой аннексированный регион обозначен, как часть государства, и назначил его руководителя.

Венесуэла аннексировала часть Гайаны, ссылаясь на результаты собственного референдума, который прошел в стране 3 декабря. Как утверждают власти, аннексию богатого нефтью региона Гайаны поддержали более 95% проголосовавших венесуэльцев.

В Екатеринбурге силовики провели рейд в гей-клубе

Сотрудники полиции и ОМОНа пришли в екатеринбургский гей-клуб Fame. По сообщениям местных СМИ, силовики искали в заведении наркотики и несовершеннолетних.

У посетителей клуба проверили паспорта и переписали их данные. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что в клубе продавали алкоголь без маркировки — девять литров такого алкоголя изъяли и отправили на экспертизу.

30 ноября Верховный суд России удовлетворил иск Минюста, признав несуществующее «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретив его деятельность в стране.

Уже на следующий день силовики провели рейды в нескольких гей-заведениях Москвы, а старейший гей-клуб Петербурга «Центральная станция» объявил о своем закрытии.

Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Специалисты ведомства проверили пять серий сериала и не нашли в их содержании каких-либо нарушений действующего российского законодательства. В Роскомнадзоре также отметили, что сериал «распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции “18+”».

О результатах проверки рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова, которая и просила ее провести. При этом она призналась, что сама сериал не смотрела.

После выхода сериала «Слово пацана», рассказывающего о подростковых криминальный группировках в Казани в конце 80-х годов прошлого века, из российских регионов начали приходить сообщения о подростках, которые копируют героев фильма, объединяются в банды, дерутся и делят территории.

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