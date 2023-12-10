Отца девочки, стрелявшей в брянской гимназии, отправили в СИЗО

Советский районный суд города Брянска отправил в СИЗО Дмитрия Афанаскина, отца восьмиклассницы Алины, которая устроила стрельбу в гимназии №5. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города Брянска.

Его обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть двух лиц (часть 2 статьи 224 УК) и доведении до самоубийства собственной дочери (пункт «а» части 2 статьи 110 УК).

Следствие утверждает, что Афанаскин небрежно хранил свое охотничье ружье, из-за чего дочь смогла взять его и устроить шутинг в школе. «Органами следствия фигурант дела также обвиняется в доведении до самоубийства своей несовершеннолетней дочери путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства», — заявили в суде.

Телеграм-канал SHOT опубликовал трехминутную запись речи отца девочки. Дмитрий заявил, что никогда не применял насилие к своим детям и одинаково относился к Алине и ее сестре Дарье. По его словам, Алина была «нервозной» около года, из-за чего он предлагал жене сводить дочь к психологу. Поведение девочки он объяснял «переходным возрастом». Также Афанаскин говорил о существовании дневника девочки, в котором, по его словам, имеются «взрослый текст» и «несостыковки».

Отец частично признал вину по статье о небрежном хранении оружия. По его словам, хотел продать свой «Бекас-3», но не успел найти покупателей.

Ранее сегодня под домашний арест была отправлена заместитель директора школы по хозяйственной части, а вчера, 9 декабря, в СИЗО заключили директора охранного агентства и охранницу, которые отвечали за безопасность в гимназии.

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