В Москве силовики провели рейды в ЛГБТ-заведениях 

Вечером 1 декабря в Москве прошли рейды в ЛГБТ-заведениях. Силовики пришли в клуб «Секрет», бар MONO, а также на вечеринку Hunters Party в клубе KinkyRouge на Малой Якиманке.

Так, по данным «Осторожно, Москва», в заведении, где проходила вечеринка Hunters Party, было около 300 человек. Силовики ворвались в клуб под предлогом антинаркотической проверки.

«Посреди вечеринки остановили музыку и начали проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать. Схема отработанная, так закрывали похожие клубы в Питере. У кого-то паника», — рассказал очевидец. Телеграм-канал также сообщает, что полицейские задержали нескольких посетителей.

Руководство бара MONO предупредило посетителей о скором визите силовиков. «Была обычная туса, выходит владелец и говорит, что в течение часа придут люди в погонах в связи с недавними законом. В течении 20 минут танцпол стал пустеть», — пишет «Осторожно, Москва», ссылаясь на очевидцев. В телеграм-канале бара также сообщается, что от выступления там отказалась Ольга Бузова.

Кроме того, ночью силовики также ворвались в премиум-сауну для парней на Цветном бульваре. «Проходит все как обычный рейд по наркотикам. Нарушений не выявлено, но настроение испортили. В сауне было неделикатно, с масками-шоу, всех мордой вниз положили», — рассказал очевидец.

О том, что в столице прошли рейды в ЛГБТ-заведениях также пишет Sota. Телеграм-канал без подробностей сообщил, что силовики приходили в клуб «Секрет».

В то же время стало известно, что из-за решения Верховного суда закрывается старейший гей-клуб Петербурга — «Центральная станция». «Дорогие друзья, к сожалению площадку, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!» — сообщается в соцсетях заведения.

30 ноября Верховный суд удовлетворил иск Минюста и признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ». Решение суд принял несмотря на то, что такой структуры не существует. Оно вступит в силу 10 января 2024 года, если никто не подаст апелляционную жалобу, пишет «Первый отдел».

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