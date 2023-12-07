Очевидцы рассказали подробности стрельбы в брянской школе, где ученица восьмого класса, по предварительной информации, ранила пятерых школьников, убила одного человека и покончила с собой.

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Ученица гимназии №5, которая устроила стрельбу, опоздала на первый урок биологии, пишет RT со ссылкой на очевидцев. Они пришла в школу примерно в 09:15.

«Дверь [изнутри] держали всем классом, чтобы ничего не случилось. Вроде как стрельнула в пол мимо дверей, пошла искать жертв», — рассказал изданию один из них.

Девочка, по данным RT, выстрелила в двух одноклассниц, одна из которых, как утверждается, погибла. Еще одного ученика гимназии, по словам очевидцев, она ранила на втором этаже школы. Затем девочка поднялась на четвертый этаж, где покончила с собой.

РИА «Новости» также опубликовало видео очевидцев стрельбы в брянской школе. Школьники баррикадировали двери в классах.

Источник RT сообщает, что учеников брянской гимназии после стрельбы отпустили по домам. Рядом со школой дежурит полиция.

Школьницу, которая устроила стрельбу и покончила с собой, как пишет Shot, зовут Алина. Ей 14 лет. В Следственном комитете сообщили, что девочка стреляла из помпового ружья.

Силовики завели дело по статье об убийстве двух и более лиц. Полицейские задержали отца стрелявшей школьницы. Его доставили на допрос. Shot утверждает, что вчера у него был день рождения, чем «могла воспользоваться дочь для подготовки к преступлению».

В качестве приоритетной версии стрельбы полицейские рассматривают конфликт с одноклассниками. Shot сообщал, что они подшучивали над стрелявшей девочкой.

Прокуратура Брянской области сообщила, что проверит, как обеспечивалось законодательство о безопасности в гимназии. В оперативных службах ТАСС заявили, что рамка металлодетектора в гимназии не работала.

При этом Mash, ссылаясь на учеников гимназии, пишет, что «нормальной охраны в школе никогда не было». Там якобы не были установлены ни камеры, ни турникеты. Также телеграм-канал сообщает, что, по предварительной информации, школьница ранила вахтера и учительницу биологии, которая якобы пыталась остановить девочку.