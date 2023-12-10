Российские врачи опубликовали открытое письмо о необходимости медицинской помощи для депутата Горинова, сидящего в колонии

Российские врачи написали открытое письмо Владимиру Путину с требованием оказать необходимую медицинскую помощь муниципальному депутату Алексею Горинову, который отбывает заключение в колонии в Владимирской области по статье о «фейках» об армии. Сейчас письмо подписали 102 врача.

В письме говорится, что у Горинова, у которого есть хроническое заболевание легких, значительно ухудшилось состояние здоровья. Адвокат политика сообщил, что у него бронхит в активной стадии, температура, постоянный озноб и затрудненное дыхание.

Горинов обратился за медицинской помощью к руководству колонии, но получил отказ. Врач, который осматривал политика, заявил, что у него температура 36,7 градуса, поэтому лечение не требуется.

Врачи, подписавшие открытое письмо, считают, что у Горинова есть признаки острой дыхательной недостаточности и тяжелого течения инфекционного процесса. Они считают, что политику необходима госпитализация и широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, невозможных вне стационара.

«Такое состояние человека является жизнеугрожающим и может быстро ухудшиться», — говорится в письме.

В письме также отмечается, что Горинов является оппозиционным политиком, который критиковал действия властей в связи с войной в Украине. Врачи опасаются, что ухудшение его здоровья может быть связано с политическими мотивами.

«Мы просим Вас принять меры по обеспечению надлежащего медицинского обслуживания Алексея Горинова, включая его госпитализацию в специализированное медицинское учреждение», — говорится в письме.

В пятницу 8 декабря адвокат мундепа Алексея Горинова рассказал об ухудшении его состояния в колонии. По мнению адвоката, Алексей находился в очень плохом состоянии здоровья. «Цвет кожных покровов синий. Сил у Алексея, даже сидеть на стуле и говорить, нет. Несколько раз он практически падал», — сообщалось в группе поддержки политика.

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