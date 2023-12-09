Президент Венесуэлы подписал указы об аннексии части соседней Гайаны

Венесуэла аннексировала часть соседней Гайаны. Президент страны Николас Мадуро подписал в общей сложности шесть документов, касающихся аннексии гайанского региона Эссекибо. Об этом сообщает издание Ultimas Noticias.

Документы предусматривают создание Национальной комиссии по обороне Эссекибо, а также зоны комплексной обороны региона Гайана-Эссекиба. Также Мадуро подписал указ об открытии на этой территории государственной нефтегазовой компании PDVSA и металлургического конгломерата CVG.

Кроме того, президент Венесуэлы утвердил новую карту страны, на которой аннексированный регион обозначен, как часть государства. Еще одним указом он назначил капитана Алекcиса Родригеса Кабельо руководителем нового 24-го штата.

Венесуэла аннексировала часть Гайаны, ссылаясь на результаты собственного референдума, который прошел в стране 3 декабря. Как утверждают власти, аннексию богатого нефтью региона Гайаны поддержали более 95% проголосовавших венесуэльцев.

Спустя два дня президент Гайаны Ирфаан Али сообщил Associated Press, что правительство страны уже обратилось к союзникам за военной помощью.

Эссекибо уже более сотни лет является спорной территорией. Венесуэла считает, что этот регион находился в ее границах во время испанского колониального периода. И стал ее частью после обретения независимости от Испании в начале 1811 года.

В свою очередь, Гайана утверждает, что территория Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая в 1966 году получила независимость от Великобритании и новое название — Гайана.

В 1899 году третейский суд в Париже признал Эссекибо частью Гайаны. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН. Они хотели подтвердить границы страны. В апреле этого года суд принял иск и призвал Венесуэлу не усугублять территориальный спор. 1 декабря Международный суд ООН постановил, что Венесуэла должна воздержаться от любых действий, которые могут привести к изменению ситуации в территориальном споре с Гайаной.

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