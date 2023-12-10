Завхоза брянской гимназии №5 отправили под домашний арест

Советский районный суд города Брянска отправил под домашний арест заместителя директора гимназии №5 по хозяйственной части Ларису Католикову до 7 февраля, сообщает «Коммерсантъ». Это произошло после событий в гимназии 7 декабря, когда школьница застрелила одноклассницу и покончила с собой. Еще пять человек пострадали.

Ларисе Католиковой грозит до семи лет лишения свободы по статье о халатности (статья 293 УК), сообщает телеграм-канал Mash. 51-летнюю замдиректора, отвечавшую за административно-хозяйственную работу в школе, задержали после допроса, по информации SHOT. Католикова работала в гимназии уже пять лет. Следователь просил отправить ее под домашний арест с запретом выхода за пределы своей квартиры и общения — как по телефону, так и лично. Он объяснял необходимость домашнего ареста тем, что она может оказать давление на работников гимназии, а мера пресечения не позволит ей скрыться.

На видео, которое опубликовано агентством ТАСС, видно, что Католикова расплакалась в ходе рассмотрения дела. Она частично признала свою вину в халатности, но заявила, что делала все возможное для комфорта учеников. Она рассказала, что за день до того, как восьмиклассница пришла в школу с ружьем, рамку металлоискателя решили убрать, чтобы украсить холл гимназии к Новому году.

На рассмотрении меры пресечения адвокат передал судье ходатайство от коллектива брянской школы. Коллеги Католиковой попросили суд не лишать ее свободы, потому что считают ее невиновной. Адвокат рассказал, что Католикова многократно получала грамоты от департамента образования и командования Западного военного округа за воспитание сына, который сейчас принимает участие в войне в Украине. Адвокат также настаивал, что она больна гипертонией и онкологией щитовидной железы.

9 декабря суд арестовал директора «ЧОО ''Агентство Эскалибур''» Сергея Поддубного и работающую в компании охранницу Галину Черткову. По версии следствия, они отвечали за безопасность в гимназии. Им было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК).

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