Арестовали директора ЧОПа, охранявшего брянскую гимназию, в которой произошла стрельба

Советский районный суд Брянска арестовал до 6 февраля Сергея Поддубного, директора частной охранной организации «Агентство Экскалибур», которое занималось охраной брянской гимназии, где 7 декабря произошла стрельба. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Брянской области.

Там уточнили, что Поддубному предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК). Следствие утверждает, что ученица смогла пронести в школу оружие потому, что Поддубный не обеспечил охрану учебного заведения. В частности, глава организации не обеспечил установку металлоискателя и не проконтролировал работу своих подчиненных.

На заседании суда Поддубный просил отправить его под домашний арест, чтобы находиться рядом с семьей и иметь возможность работать. В свою очередь, его адвокат заявила о невиновности своего клиента. «Частная охрана обязана защищать от опасностей извне, проверять посторонних лиц, не пропускать их. Детей трогать они права не имею», — сказала она.

9 декабря также стало известно о задержании замдиректора брянской гимназии №5 Ларисы Католиковой. Как сообщалось, ей предъявлено обвинение в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 293 УК).

7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 Алина Афанаскина принесла в школу принадлежавшее ее отцу охотничье ружье и открыла огонь по ученикам, убив одну школьницу и ранив еще пятерых человек. После этого Алина покончила с собой.

Позже официально сообщалось о возбуждении уголовного дела об убийстве. Также прокуратура завела дело о халатности из-за отсутствия рамки металлодетектора на входе в гимназию.

При этом телеграм-канала Baza утверждает, что на отца стрелявшей школьницы Дмитрия Афанаскина возбудили сразу два уголовных дела. Одно о нарушении правил хранения оружия. Второе — по статье о доведении до самоубийства.

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