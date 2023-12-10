В екатеринбургский гей-клуб пришла полиция и ОМОН

В екатеринбургском гей-клубе Fame прошел рейд сотрудников полиции и ОМОНа. Они проверили, есть ли там несовершеннолетние, а также искали наркотики и нелегальный алкоголь. Об этом сообщают региональные порталы E1.ru и URA.ru.

Полицейские и бойцы ОМОНа пришли в клуб во время вечеринки. У посетителей проверили паспорта и переписали их данные. В УМВД по Екатеринбургу заявили, что в клубе продавали алкоголь без маркировки — девять литров такого алкоголя изъяли и отправили на экспертизу.

«Предпринимателям, осуществлявшим свою деятельность без соответствующих разрешений, было предложено прекратить нарушение правил торговли и свернуть свои торговые точки. Реализаторы предпочли выполнить распоряжение полиции и поспешили прекратить несанкционированную торговлю», — сообщили в полиции.

Там также добавили, что после проверки у клуба сотрудники ГАИ составили 6 административных протоколов о нарушении безопасности дорожного движения.

В рейде принимал участие член городской Общественной палаты и регионального политсовета партии «Единая Россия Дмитрий Чукреев. Он заявил, что проверка проводилась «по сообщениям неравнодушных граждан» и «никак не связана с решением Верховного суда России».

Похожие рейды проходили в клубе ранее. В апреле 2019 года в клубе обнаружили 300 бутылок крепкого алкоголя, продающегося без лицензии. В 2020 году власти проверяли работу клуба в комендантский час, который был установлен во время пандемии коронавируса. В 2022 году там выступил артист Сергей Нечаев (Бомба Киберсиси) с флагом ЛГБТ под гимн России. Артиста по итогам выступления оштрафовали и заставили извиняться на камеру. После поправок в закон об «ЛГБТ-пропаганде» клуб стал позиционироваться как «территория свободы», а не как гей-клуб.

1 декабря в нескольких гей-клубах Москвы прошли «антинаркотические» рейды. Это произошло на следующий день после решения Верховного суда — 30 ноября он удовлетворил иск Минюста и признал экстремистским несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ». Решение может вступить в силу 10 января 2024 года, если никто не подаст апелляционную жалобу, сообщает «Первый отдел».

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