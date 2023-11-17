«Легальная работа на территории России станет невозможной»

Минюст направил в Верховный суд России иск о запрете «международного общественного движения ЛГБТ» и признании его экстремистской организацией. В ведомстве утверждают, что «в деятельности ЛГБТ-движения… выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». 30 ноября Верховный суд рассмотрит иск. «Холод» поговорил об этом с правозащитником, основателем ​​«Российской ЛГБТ-сети» Игорем Кочетковым.

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Это способ запугивания. И способ, боюсь, работающий

Никакого «международного движения ЛГБТ» не существует. Нет такого субъекта права, которого можно было бы призвать в качестве ответчика в суд. Безусловно, существует международное ЛГБТ-движение, но это явление не юридическое, а социальное и политическое. Его невозможно запретить.

Это похоже на историю с так называемым движением «Колумбайн», которое Верховный суд признал террористическим и которого тоже не существует. Есть явление — шутинг в школах, но нет такого движения. Но Верховному суду и Генпрокуратуре, которая подавала этот иск, это не помешало.

Тут примерно такая же история: понятно, что прежде всего идеологическая. Государство пытается, и, к сожалению, успешно, объявить вне закона всех, кто имеет точку зрения, отличную от официальной. Всех, кто способен на какую-то организованную деятельность, которую государство не может контролировать. Безусловно, российское ЛГБТ-движение — одна из частей гражданского общества, которая имеет свое мнение и может действовать без помощи государства. Это, с точки зрения нынешних властей, надо запретить.

Очень мало надежды на то, что Верховный суд не удовлетворит иск Минюста. Скорее всего, решение будет принято и его последствия самым прямым образом будут касаться тех ЛГБТ-организаций, тех неформальных инициатив, которые занимаются защитой прав человека, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, а также занимаются просветительской деятельностью в этой области. Их легальная работа на территории России станет невозможной.

Мне печально об этом говорить, но здесь ни у кого не должно быть иллюзий. Если вы связаны с неким воображаемым экстремистским движением, понятно, что на вас распространяются все положения закона «о борьбе с экстремизмом». Тем не менее останется возможность работать или из-за рубежа, или в подполье в России, прикрываясь какими-то другими целями. Но это будет сложно. Вопросы, которыми занимаются ЛГБТ-организации, очень трудно замаскировать под что-то другое. Это первое прямое последствие, которое, боюсь нас всех ждет.

Манифестация лояльности к Путину

Появление этой инициативы связано с особенностями нашей политической системы. Для тех, кто это придумал, это очередная манифестация лояльности к Путину: «Мы боремся и поддерживаем ваш курс по укреплению традиционных, семейных, нравственных ценностей». Они же постоянно что-то придумывают: то расширение закона о «пропаганде-ЛГБТ», то изменения в законодательстве о трансгендерном переходе, сейчас — борьбу с абортами. При этом все эти меры не имеют большой практической ценности и практических последствий. Это все идеологические декларации.

Может быть, они думают, что это может как-то сплотить электорат Путина перед выборами. Но, по-моему, это совершенно не та тема, которая способна мобилизовать большое количество людей. Они несколько оторвались от реальности. Эти заявления и разговоры об укреплении духовно-нравственных ценностей не то чтобы находят сильный отклик среди общественности. Но президент все время заявляет, что мы воюем для того, чтобы в Донбассе не было гей-парадов, для того, чтобы у нас мальчики не превращались в девочек. Поэтому сотрудники государственных ведомств продолжат выступать с подобными инициативами, чтобы нравиться президенту.