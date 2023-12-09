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Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

18:40 • 09.12.2023

Роскомнадзор проверил сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и не нашел нарушений. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Наталья Орлова рассказала изданию «ФедералПресс». 

По ее словам, специалисты ведомства проверили пять серий сериала и не нашли в их содержании каких-либо нарушений действующего российского законодательства. В Роскомнадзоре, как рассказала Орлова, также отметили, что сериал «распространяется на платформах Wink и START со знаком информационной продукции “18+”».

Ранее с просьбой проверить «Слово пацана» в Роскомнадзор обращалась сама Орлова. При этом она не пояснила почему, по ее мнению, сериал необходимо было проверить. Орлова также призналась, что сама его не смотрела. 

В конце ноября в Татарстане полицейские вызвали на беседу родителей подростков, которые подражали персонажам сериала «Слово пацана». Как сообщалось, они создали несколько телеграм-каналов и назвали их в честь известных казанских криминальных группировок 80-х годов. 

Сериал о подростковых бандах Казани набирает популярность и в Украине. Саундтрек к нему — песня «Пыяла» российской группы «Аигел» — возглавил рейтинг самых популярных песен украинского сегмента платформы Apple Music. 

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