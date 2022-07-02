Хроника войны с Украиной. День 129

В Одесской области в селе Сергеевка под ракетный обстрел попала база отдыха и жилой дом. Погиб 21 человек.

9:14

Российские военные обстреляли Славянск кассетными боеприпасами, сообщил глава городской администрации Вадям Лях. Четыре человека погибли, семеро пострадали.

Итоги 128-го дня войны

21 человек погиб в результате ракетного удара по селу Сергеевка в Одесской области. Под обстрел попали многоэтажный жилой дом и база отдыха. В Минобороны РФ отчитались об уничтожении адиолокационной станции обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области. Катранка находится менее чем в 100 километрах от Сергеевки.

Украинцев, которые вскоре после начала войны были задержаны и помещены в Центр временного содержания иностранных граждан в подмосковном Сахарово, стали отпускать под обязательство выехать из России в течение 15 дней.

По итогам разбора 90% завалов торгового центра «Амстор» в Кременчуге обнаружены 29 фрагментов тел. На вечер 1 июля известно о 19 погибших и 64 пострадавших в ТЦ.

Фото на обложке: Javad Parsa / NTB / Scanpix