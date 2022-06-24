Хроника войны с Украиной. День 121

В конце четвертого месяца войны на саммите в Брюсселе 27 стран-участниц ЕС единогласно решили предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз.

10:06

В Херсоне в результате теракта погиб глава управления семьи, молодежи и спорта оккупационной администрации региона Дмитрий Савлученко, сообщает РИА «Новости».

«Подорвали машину, подробности о пострадавших выясняются. Это был теракт », — сказали ранее в пророссийской администрации Херсонской области.

09:59

Российские военные вышли на южную окраину Лисичанска, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в милиции самопровозглашенной ЛНР.

Также в ЛНР сказали, что под контроль взяты Горское и Золотое.

09:28

В Белгородской области с начала войны повреждены 359 домовладений и 112 автомобилей, пишет глава региона Вячеслав Гладков.

«С 24 февраля приграничные районы Белгородской области сильно пострадали от ударов ВСУ », — сказал он.

По словам Гладкова, в селах Журавлевка, Нехотеевка и Середа обстановка все еще небезопасная.

08:48

Украине придется отвести военных от Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях при росте числа погибших нет смысла, сказал глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, Северодонецк обстреливается практически ежедневно все четыре месяца войны. Разрушены или повреждены 90% домов, инфраструктура города полностью уничтожена.

Также сегодня утром Гайдай рассказал, что украинские военные отбили атаку на Лисичанск.

Итоги 120-го дня войны

Украине и Молдове предоставили статус кандидатов на вступление в Евросоюз.

Администрация президента США выделила новый пакет военной помощи Украине на 450 миллионов долларов.

По данным ЮНЕСКО, с начала войны в Украине ущерб был нанесен 152 культурным учреждениям. Также были уничтожены 209 образовательных учреждений, пострадали еще 1819 зданий.

Британец Эйден Эслин, приговоренный в самопровозглашенной ДНР к смертной казни за участие в войне на стороне Украины, позвонил семье и рассказал, что представители ДНР обещают привести приговор в исполнение и говорили ему, что «время истекает».

Только 45% территорий Донецкой области находятся под контролем Украины, остальную часть контролируют российские военные.

Фото на обложке: Michal Burza / Zuma / Splash news / Vida Press