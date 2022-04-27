Хроники войны с Украиной. День 63

Президент России Владимир Путин утверждает, что боевые действия в Мариуполе закончены, в то время как украинские власти говорят об обстрелах территории «Азовстали».

11:54

Российские военные дважды применили фосфорное оружие в городе Авдеевка Донецкой области, говорит глава областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в первый раз его применили вчера вечером в районе коксохимического завода, во второй — сегодня утром в центре города.

Кириленко пишет, что также сегодня в Авдеевке произошел авиаудар, пришедшийся на многоэтажку, пострадал один человек.

10:42

Утром по территории Горной общины Луганской области нанесли авиаудар, погиб один человек, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, населенные пункты обстреливаются с пяти утра с применением «Градов» и артиллерии. «Разрушений множество, уже найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются », — пишет Гайдай. Он отмечает, что в Горном сгорела электроподстанция.

10:21

Российские войска этой ночью обстреляли села Криворожского района, повреждены элеватор и трансформаторный энергоблок, есть один пострадавший, пишет глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Обстреливаются объекты предприятий, от которых зависит не только наша продовольственная безопасность, но и безопасность других стран», — говорит Лукашук о повреждении элеватора. По его словам, в энергоблоке после обстрела начался пожар, его потушили за несколько часов. «Среди пострадавших один работник станции: мужчине обломками стекла повредило лицо. Его госпитализировали, впрочем, жизни пострадавшего ничего не угрожает », — говорит Лукашук.

9:56

В Улан-Удэ водитель маршрутки отвез пенсионерку Наталью Филонову в полицию после ее требования снять букву Z в салоне, сообщает издание «Люди Байкала». На нее составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Правозащитница Надежда Низовкина, представляющая интересы Филоновой, рассказала, что вечером 26 апреля женщина села в маршрутку, увидела в салоне букву Z и потребовала от водителя снять ее. Водитель отказался и сказал, что маршрутка не двинется, пока Филонова из нее не выйдет. Женщина отказалась выходить, водитель высадил всех остальных пассажиров, оставив только Филонову, и поехал в полицию.

«Получается, водитель превратил свою маршрутку в автозак и доставил Филонову в полицию. Этот водитель её сам задержал. Уж не знаю, кто от него это потребовал», — говорит Низовкина.

В отделе полиции на женщину составили протокол по статье о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). «Возможно, это связано с тем, что мелкое хулиганство — арестная статья, за неё можно получить до 15 суток ареста, а публичная дискредитация — только штраф. Скорее всего, Наталье предъявят обвинение и за дискредитацию армии, но позже», — считает Низовкина.

Филоновой в отделении полиции стало плохо и ее отвезли в больницу.

9:39

В Белгородской области произошел пожар на складе боеприпасов, пишет губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадавших среди мирного населения нет, повреждений жилых построек и домов нет.

«Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока писал данное сообщение, прозвучало ещё три взрыва », — написал Гладков.

9:18

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утверждает, что сегодня ночью над областью система ПВО обнаружила и сбила малогабаритный разведывательный беспилотник.

В Курской области, как пишет глава региона Роман Старовойт, по предварительным данным тоже сработала система ПВО: «Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки ».

Итоги 61-го дня войны

Президент России Владимир Путин сказал, что в Мариуполе прекращены боевые действия.

С начала войны в Украине переселенцами внутри страны стали 7,7 миллионов человек. Это каждый шестой украинец.

Российские военные назначили своих главу Херсонской областной администрации и мэра Херсона.

Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову звание Героя России.

Против главы Красносельского округа Москвы Елены Котеночкиной и мундепа Алексея Горинова возбудили уголовное дело о «фейках» про российскую армию.

Фото на обложке: Mikhail Volkov, Unsplash