Хроника войны с Украиной. День 124

В результате обстрела Киева ракета попала в многоэтажку, верхние этаже разрушены. Шесть человек пострадали, один погиб. Среди пострадавших — семилетняя девочка и ее мать, гражданка России. Отец девочки погиб.

12:56

Территория завода «Азот» в Северодонецке полностью перешла под контроль российских военных и народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

При этом, по словам Марочко, в бомбоубежище на территории завода остаются мирные жители. Ранее сегодня посол ЛНР в России Родион Мирошник отчитался, что территория «Азота» «полностью освобождена от украинских боевиков».

12:17

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против России, говорится в пресс-релизе на сайте инвестиционной группы System Capital Management. Ахметов — основатель и акционер SCM.

Ахметов — собственник, среди прочего, завода «Азовсталь» в Мариуполе — просит компенсацию за «грубые нарушения его прав собственности» из-за вторжения России в Украину. Бизнесмен также подал в ЕСПЧ иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «дальнейшей блокады, мародерства, перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM».

12:00

Украина вышла из двух соглашений с Россией о сотрудничестве в сфере ядерной и радиационной безопасности из-за военной агрессии, сообщается на сайте государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

10:46

Тело российского летчика, сбитого под Черниговым в начале марта, вернули семье спустя почти четыре месяца, пишет Русская служба «Би-би-си».

Как сообщал главный редактор Censor.net Юрий Бутусов 6 марта, Равиль Гаттаров катапультировался из штурмовика Су-25, сбитого украинскими ПВО, но разбил голову при приземлении и погиб.

Сестра майора Равиля Гаттарова написала в «ВКонтакте», что после известия о том, что летчик был сбит 5 марта, семья не получала никаких новостей. «24-го июня в девять вечера, Равиль вернулся в родной дом», — написала она. При этом все четыре месяца семья Гаттарова надеялась, что он выжил и «просто где-то прячется».

Украинские власти регулярно сообщают об обмене телами погибших с российской стороной. Последний раз такое сообщение было 21 июня.

10:05

Две женщины погибли в результате обстрелов в Харькове и области за прошедшие сутки, рассказал глава региона Олег Синегубов. Им было 21 и 57 лет. Пять мирных жителей пострадали.

Обстрелу подверглись Киевский и Шевченковский районы Харькова, а также Чугуевский и Харьковский районы области. В Харькове одна ракета попала в школу, а другая — в административное здание.

09:48

По Одесской области ночью был нанесен ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М, сообщает спикер главы областной администрации Сергей Братчук.

Пострадали восемь человкек, в том числе один ребенок, уточнил Братчук в эфире телемарофана.

По его словам, ракетный удар пришелся на мирный населенный пункт (название Братчук не раскрывает). Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения, возник пожар площадью 500 квадратных метров. Местные телеграм-каналы выкладывали фотографию пожара.

08:39

В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, пишет Bloomberg.

В ночь с воскресенья на понедельник закончился льготный период выплаты процентов по облигациям на сумму около 100 миллионнов долларов США, которые должны были быть выплачены еще 27 мая. Формально невыплата по окончании льготного периода считается дефолтом.

«Однако, учитывая, что экономике и рынкам уже нанесен большой ущерб, дефолт на данный момент в основном имеет символический характер, и мало что меняет для россиян, которые столкнулись с двузначной инфляцией и худшим экономическим спадом за годы», — отмечает Bloomberg.

Итоги 123-го дня войны

В результате обстрела Киева ракета попала в многоэтажку, верхние этаже разрушены. Шесть человек пострадали, один погиб. Погибший — отец семилетней девочки, которую достали из-под завалов. Мать девочки — гражданка России — госпитализирована с травмами средней тяжести.

Российские военные обстреляли Черкасскую, Донецкую, Днепропетровскую и Харьковскую области, есть погибшие и пострадавшие.

Московский «Главclub» отменил концерты Anacondaz, Манижи и группы «Несчастный случай» из-за давления властей.

В Свердловской области на жителя Ревды составили протокол о «дискредитации» российской армии за то, что он внес в банкомат купюры с антивоенными надписями.

Фото на обложке: Leah Millis / REUTERS / Scanpix