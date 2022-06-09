Хроника войны с Украиной. День 106

В Луганской и Донецкой областях продолжаются обстрелы. В Северодонецке повреждены два цеха предприятия «Азот».

12:27

На ставропольца Савелия Морозова составили протокол по статье о дискредитации армии после его объяснения военкомату, почему он не хочет служить в армии, пишет «Медиазона ».

20-летнему Савелию Морозову весной 2022 года пришла повестка в армию, и он написал заявление на прохождение альтернативной службы. В документе он отметил, что участие в боевых действиях противоречит его принципам.

12 мая городской военкомат рассмотрел его заявление. На заседании, помимо комиссии, присутствовал не входивший в ее состав капитан полиции Козлитин. На вопрос председателя комиссии о том, какой род войск предпочел бы Морозов, ставрополец ответил, что вообще не намерен служить в армии.

«У меня было такое выступление: я рассказывал, что то, что я родился — это цепочка случайных обстоятельств. Моя мама пережила самую острую фазу чеченской войны, встречала Новый год, 1995-й, под обстрелами. Родила она меня поздно, в 36 лет. То есть и то, что она выжила, и то, что меня родила — это все довольно случайно. Я вел к тому, что человеческая жизнь — самое ценное, что есть для меня, я категорически не приемлю войну, которая лишает ее», — рассказал Морозов «Медиазоне».

На заседании комиссии он подчеркнул, что может понять такую войну, как Великая Отечественная, когда «люди пошли на фронт, чтобы защитить свой дом, своих близких ». Но участие в войне на стороне агрессора для Морозова неприемлемо, а война России в Украине для него «отвратительна и преступна»: «Поэтому я сказал, что действия руководства России и руководства армии в Украине по развязыванию этой спецоперации — преступление».

Члены комиссии одобрили заявку Морозова на альтернативную службу, однако спустя несколько дней ему позвонил участковый и сообщил, что полицейский Козлитин написал на него рапорт, усмотрев в словах призывника дискредитацию российской армии. Коллега Козлитина составил на Морозова протокол по статье о дискредитации (статья 20.3.3 КоАП).

Судебного заседания еще не было.

11:17

Тинькофф-банк вводит ежемесячную комиссию по валютным счетам из-за «ненадежности зарубежных партнеров ». Накопительный счет можно будет открыть только в рублях.

Это коснется владельцев счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Комиссия составит 1%, если баланс счета выше 1 000 условных единиц, и будет списываться ежедневно с 23 июня.

Эта мера, сообщают в банке, обусловлена «ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России ».

Также в банке сообщили, что с 23 июня накопительный счет можно будет открыть только в рублях. «Существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, хранящиеся на них средства — переведены на счета клиентов в этих же валютах », — уточняется в сообщении.

7 июня комиссию за обслуживание валютных счетов также ввел Райффайзен-банк.

10:58

Вчера российские военные обстреляли Харьков, погибли два человека, пишет глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, снаряды попали в кафе, школьную библиотеку и магазин. Ранены четыре человека, в области пострадали еще восемь человек.

9:37

За 8 июня в Донецкой области погибли четыре мирных жителя, рассказал глава областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, из-за обстрелов российскими военными три человека погибли в городе Курахово, еще один — в Авдеевке. Еще 11 человек ранены.

Кирилленко сообщил, что удалось установить четверых погибших в Мариуполе, двое из них — дети. «Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно », — пишет он.

Также штаб территориальной обороны самопровозглашенной ДНР утверждает, что в Донецкой области украинские военные обстреляли город Лиман. Погибли два человека, один человек ранен.

9:12

В Луганской области за последние сутки погибли четыре человека, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Лисичанске погибли две женщины и мужчина. Ранена дочь одной из погибших женщин и еще шесть человек. Еще один человек, раненый 6 июня, умер в Северодонецке.

Гайдай также рассказал, что российские военные обстреляли предприятие «Азот» в Северодонецке. Повреждены два цеха.

Итоги 105-го дня войны

Около 500 бойцов Нацгвардии из Кабардино-Балкарии вернулись в Россию из Украины после того, как попали под обстрел под Харьковом.

Калининский районный суд Петербурга отправил в СИЗО бывшего священника Иоанна Курмоярова, обвиняемого по делу о распространении «фейков» про российскую армию. Ему грозит до 10 лет колонии.

Зерно из Запорожской области начали поставлять в страны Ближнего Востока, рассказал глава оккупационной администрации региона Евгений Балицкий.

Фото на обложке: Edgar Su / Reuters / Scanpix