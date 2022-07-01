Хроника войны с Украиной. День 128

В Одесской области в селе Сергеевка сегодня ночью под ракетный обстрел попала база отдыха и жилой дом. Погибли 19 человек, среди них двое — дети.

13:58

По данным ГСЧС Украины, в результате ракетных ударов по селу Сергеевка Одесской области погибли 20 человек. Из них 16 человек — в жилом многоэтажном доме, четверо — на базе отдыха.

Госпитализированы 38 человек.

13:31

В июле телефонный код Донецка будет изменен с +38 (062) на +7 (856). Об этом написал в своем телеграм-канале мэр города, находящегося под контролем самопровозглашенной ДНР, Алексей Кулемзин.

13:02

В Минобороны отчитались об уничтожении в Одесской области радиолокационной станции обнаружения воздушных целей.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 32 пункта управления ВСУ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей в районе Катранка Одесской области », — говорится в сообщении ведомства.

Сегодня ночью в селе Сергеевка Одесской области, находящемся не более чем в 100 километрах от Катранки, ракетные удары пришлись на многоэтажный жилой дом и базу отдыха, погибли 19 человек.

Также в ведомстве сказали, что в Лисичанске Луганской области «отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ» из города.

11:58

Число погибших в результате обстрела многоэтажного жилого дома и базы отдыха в Одесской области увеличилось до 19 человек, следует из сообщения офиса генпрокурора Украины.

Госпитализированы 38 пострадавших, шестеро из них — дети. Двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии. Спасательные работы и разборы завалов еще не завершены.

Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют, сказали в офисе генпрокурора.

10:14

По данным ГСЧС Украины, в торговом центре «Амстор» в Кременчуге погибли 19 человек. Пострадали 62 человека, 26 из них госпитализированы.

В службе отметили, что с начала работ после пожара на территории ТЦ было обнаружено 28 фрагментов тел.

Пожар в торговом центре произошел 27 июня после ракетного удара, здание сгорело полностью.

9:56

За вчерашний день в Донецкой области от обстрелов со стороны российских военных погибли четыре мирных жителя, сообщает глава областной администрации Павел Кириленко. Ранены 18 человек.

Число погибших и пострадавших в Мариуполе, по его словам, определить все еще невозможно.

8:49

В Одесской области в Белгород-Днестровском районе под ракетным ударом оказались девятиэтажный жилой дом и база отдыха, сообщает ГСЧС Украины.

Погибли 18 человек, еще 30 человек ранен, отмечает заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он пишет, что ракетные удары пришлись на село Сергеевка.

По данным ГСЧС Украины, обстрел произошел около часа ночи. 16 человек погибли в жилом доме, пострадали 30 человек, среди пострадавших трое детей. Рядом с домом загорелся магазин. В базе отдыха погибли два человека, среди погибших один ребенок. Пострадал еще один человек. Частично разрушены трехэтажное и четырехэтажное здания базы.

Тимошенко публикует видео с последствиями обстрелов.

Обновлено в 9:07. Обновлены данные ГСЧС Украины.

Итоги 127-го дня войны

В Минобороны России решили вывести войска с острова Змеиный «в качестве жеста доброй воли». Выполнение поставленных задач на острове, как сказали в ведомстве, завершено. До этого в Минобороны не раз сообщали об обстрелах острова украинскими военными.

В Amnesty International после расследования пришли к выводу, что российские военные нанесли удар по драматическому театру в Мариуполе, зная, что там скрываются мирные жители.

Семь человек погибли в Николаеве из-за попадания ракеты в жилой дом. Ранены еще семь человек.

Российский танкист Михаил Куликов, которого судят в Украине за нарушение законов и обычаев войны, признал вину. 26 февраля он по приказу своего командира выстрелил в жилой многоэтажный дом.

Фото на обложке: Александр Ермоченко / Reuters / Scanpix