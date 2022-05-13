Как можно законно не идти в армию?

Весенний призыв уже начался, и до 15 июля 2022 года на срочную службу в России планируют призвать 135 тысяч молодых людей. Но по закону у всех есть возможность отказаться от службы в армии. Рассказываем, что делать, если вы не хотите проходить военную службу.

Что это такое?

Альтернативная гражданская служба — это общественно-полезная деятельность, которую призывник выполняет вместо службы в армии. Перечень работ ежегодно утверждает Министерство труда и социальной защиты. В этом году в него вошло 128 профессий, например, курьер, повар, врач, артист, микробиолог. Список мест для альтернативной службы ограничен: в основном это больницы и интернаты для пожилых людей, людей с инвалидностью и детей, но в некоторых регионах среди них есть колледжи, университеты, театры и консерватории. На время альтернативной службы работодатели заключают с призывниками срочные трудовые договоры.

Альтернативная гражданская служба длится дольше военной: 18 месяцев для тех, кто устраивается на работу в вооруженных силах, и 21 месяц — в остальных случаях. В этот срок не включают прогулы, учебу (например, сдачу экзаменов) и отпуска по уходу за ребенком. При этом в перечне Минсоцтруда есть всего одна войсковая часть, где можно пройти АГС.

Призывник Иван (имя изменено. — Прим. «Холода») после колледжа прошел альтернативную гражданскую службу, работая почтальоном. Когда он разносил письма в частном секторе, на него постоянно нападали дворовые собаки. Но Иван уверен, что такая работа намного лучше службы в армии. «Лучше два года бегать от собак, чем жить по-собачьи. Ты свободный человек, как угодно распоряжаешься личным временем, у тебя есть отпуск. Так получилось, что я не отгулял его и меня отпустили со службы на месяц раньше», — рассказал Иван.

Чтобы определить место альтернативной службы, призывная комиссия рассматривает квалификацию, состояние здоровья, семейное положение и другие характеристики человека. Если у призывника есть высшее или среднее специальное образование, его могут отправить работать по специальности.

Кто может отказаться от военной службы?

Это может сделать любой призывник по двум законным причинам. Во-первых, если военная служба противоречит убеждениям человека. Во-вторых, если срочник относится к коренному малочисленному народу и занимается традиционным промыслом. Например, он ненец, который разводит оленей.

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко рассказал «Холоду», что, когда человек отказывается от военной службы, главное — обосновать свою позицию в заявлении и на комиссии. Он приводит пример, когда призывник рассуждал так: «Я не хочу делать то, что противоречит моей совести. В армии же я не смогу отказаться выполнять приказы, которые мне не нравятся, поэтому не хочу проходить военную службу».

По оценкам правозащитника, больше половины призывников, которые хотят пройти альтернативную гражданскую службу, ссылаются на свои религиозные убеждения. Чаще всего это протестанты; православных христиан и мусульман среди них очень мало. Кривенко также вспоминает случай, когда призывнику разрешили пройти АГС из-за того, что он активист. Молодой человек сказал, что срочники работают на митингах, а он не хочет быть против своих товарищей.

Как попасть на альтернативную службу?

Нужно лично отнести заявление с просьбой пройти АГС в военкомат. По закону такое заявление нужно подавать за полгода до начала призыва. То есть до 1 апреля, если призовут осенью, и до 1 октября, если призовут весной. Во время призыва это можно сделать, если отсрочка внезапно закончилась: после отчисления из университета у студента есть 10 дней на подачу заявления на альтернативную службу.

Однако Конституционный суд определил, что по уважительной причине заявление могут рассмотреть, если оно подано позже положенного срока. Например, призывник осознал, что его взгляды на службу изменились из-за определенного события.

В заявлении нужно обосновать желание пройти АГС и написать, кто может подтвердить, что человек и правда не может служить в армии. Дополнительно нужно приложить краткую автобиографию и характеристики с работы или учебы. Решение будет принимать призывная комиссия, на заседании которой призывник сможет высказать свою позицию. В течение месяца комиссия решит, заменять военную службу гражданской или нет.

По словам Сергея Кривенко, попасть на альтернативную службу с первого раза часто не получается: «Призывная комиссия заточена на то, чтобы отправлять людей в армию. А тут человек приходит и говорит: “Нет, я туда не хочу”. Это может задеть их, из-за чего они начинают вставлять палки в колеса».

Иван рассказывает о своем опыте прохождения комиссии: «Меня запугивали: “Как ты родителей защитишь? Как ты мужиком станешь?”. Угрожали, что посадят в тюрьму, что я уклонист. Я просто отвечал, что мужчинами становятся в других местах, а родители смогут защититься сами, они взрослые люди. Мне отказали, я снова подал заявление. Всего мне отказывали три раза».

Отказ можно обжаловать, а если районный суд признает его законным — подать апелляцию и дойти с иском до Верховного суда. Обычно этот процесс затягивается, и человеку удается подать новое заявление на следующий призыв. «Настойчивый и грамотный призывник своего добьется, — говорит Кривенко. — У меня был случай: парень подавал заявления на шесть призывов, три года подряд. В последний раз суд не выдержал и обязал призывную комиссию заменить ему военную службу альтернативной: тот факт, что он судился в шестой раз, говорил о том, что у него есть убеждения».

Правозащитные организации, в которые можно обратиться за помощью:

«Школа призывника»

Солдатские матери Санкт-Петербурга

Движение сознательных отказчиков

Коалиция юристов и экспертов российских правозащитных организаций