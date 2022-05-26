Хроника войны с Украиной. День 92

Владимир Путин упростил порядок получения гражданства России для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. В занятых российской армией городах обещают начать выдавать российские паспорта.

11:21

The New York Times со ссылкой на украинских военных пишет, что 400 российских солдат погибли при попытке переправиться через реку Северский Донец.

В начале мая российская армия хотела пересечь реку, чтобы окружить украинских военных около города Северодонецк, но в итоге сама попала в окружение. Украинская армия заложила плавучие мины для уничтожения понтона, проложенного российскими войсками, а также задействовала артиллерию. Российские солдаты переложили понтон, переправили на другой берег бронетехнику, однако прорвать оборону им не удалось. Большинство из солдат, пишет издание, погибли именно от артобстрелов.

Журналисты посетили место неудавшейся переправы с украинскими военными, в том числе с командовавшим контратакой полковником Дмитрием Кашенко, который рассказал им о ходе боя. На его месте журналисты обнаружили тела, взорванные танки, обломки понтонных мостов, свисающие с деревьев куски разорванной российской военной формы и разбросанные личные вещи военных. «Местами стоит невыносимый запах разлагающихся трупов », — пишет издание.

«Русские хотели небольшой победы. В Киеве пытались, в Харькове пробовали — проиграли. Они пытались выиграть хоть что-то», — сказал Кашенко. По его словам, в артобстрелах по российским военным армия, среди прочего, использовала только что прибывшее американскоое оружие M777.

9:56

Посол самопровозглашенной ЛНР в России Родион Мирошник оценил число пленных украинских военных в восемь тысяч человек, выступая в эфире «Соловьев Live».

9:19

В Лисичанске и пригороде в Луганской области за прошедшие сутки погибли три человека, пишет глава областной администрации Сергей Гайдай. По его словам, в городе российскими военными был обстрелян пункт гуманитарной помощи и поврежден автомобиль волонтеров, на котором в Луганскую область доставляли еду.

В Северодонецке под обстрел попали 11 многоэтажных домов и здание предприятия «Импульс». Как пишет Гайдай, российские военные сейчас пытаются закрепиться в районе города.

«Это все города, разной площади и с разным количеством населения, но города. В селах и поселках повреждений жилого фонда в разы больше », — отметил глава администрации.

Итоги 91-го дня войны

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