Хроника войны с Украиной. День 96

10:06

Из Херсонской области в Россию начат «экспорт» зерна прошлого урожая, сказал ТАСС замглавы оккупационной администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Есть место, куда складывать (новый урожай), хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны РФ », — цитирует его агентство.

Украинские власти и журналисты неоднократно говорили о хищениях российскими войсками зерновых запасов. 27 мая об этом сообщал CNN со ссылкой на New Lines Institute for Strategy and Policy и канадский Центр по правам человека имени Рауля Валленберга.

9:42

Из-за обстрелов со стороны российских войск за последние сутки в Донецкой области погибли три человека, еще четверо ранены, сообщает глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, двое погибших — в городе Авдеевка, еще один — в Соледаре.

Кириленко отмечает, что потерянное вчера днем из-за боевых действий электроснабжение в Краматорске и соседних городах восстановлено.

9:09

60% жилищного фонда Северодонецка не подлежит восстановлению, критическая инфраструктура разрушена, пишет глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, за город все еще идут бои, сейчас российские военные вышли на окраины города и продвигаются в его середину.

За последние сутки в Северодонецке погибли два мирных жителя, еще пятеро ранены. «Большинство из них — жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел », — пишет Гайдай.

Итоги 95-го дня войны

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские военные свозят тела погибших людей в супермаркет «Щирий кум» в Левобережном районе города.

В Харькове и Харьковской области разрушены 2229 домов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Краматорск в Донецкой области и соседние города остались без света из-за боевых действий.

«Медиазона» подтвердила гибель в Украине сотрудника пресс-службы Минобороны России Владимира Иванова.

Фото на обложке: Genya SAVILOV / AFP / Scanpix