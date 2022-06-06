Хроника войны с Украиной. День 103

Накануне российские военные вновь обстреляли Киев. В Донецкой и Луганской областях, где обстрелы идут ежедневно, продолжают гибнуть мирные жители.

10:35

Назначенный российскими военными глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в оккупированном регионе будут отмечать День России.

«Самое главное — мы его будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали. Этому будут посвящены все мероприятия, проводимые и накануне, и, естественно, 12 июня», — сказал Сальдо в интервью ТАСС.

Также он рассказал, что в Херсоне, где до войны жили почти 280 тысяч человек, поступило более 300 заявок на получение российского гражданства. «Это неожидаемо большой поток желающих», — оценил такие данные Сальдо.

Для принятия заявок и консультаций в Херсон приехали сотрудники МВД России.

10:22

За прошедшие сутки в Николаевской области при обстрелах пострадали 29 человек, сообщила глава областного совета Анна Замазеева.

Обстрелы были как в Николаеве, так и в Баштанском и Николаевском районах региона. Некоторые жилые дома повреждены.

На сегодняшний день в больницах региона находятся 286 человек, получивших ранения в результате обстрелов со стороны российских военных, добавила Замазеева.

8:58

Глава Луганской области Сергей Гайдай рассказал, что в Северодонецке продолжаются уличные бои.

«Впрочем Вооруженные силы Украины держат оборону. В этом убедился и глава государства, который посетил наши передовые позиции на Луганщине», — сообщается в телеграм-канале Гайдая.

Из-за обстрелов в Лисичанске повреждены несколько зданий госучреждений и две многоэтажки, в Золотом пострадали 16 домов, во Врубовке — шесть, а в Горском — три. В городе Приволье женщина получила ранение в результате обстрела.

Накануне визита Владимира Зеленского в Луганскую область глава региона утверждал, что украинские военные оттеснили россиян в Северодонецке на 20% и теперь контролируют половину города. Украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.нет » Юрий Бутусов, который посещает Северодонецк и окрестности, настаивает, что эта информация не соответствует действительности.

«Наши войска обороняют промзону Северодонецка и близлежащий к ней квартал», — написал он.

Утром 6 июня Гайдай в эфире единого телемарафона украинских телеканалов признал, что силы ВСУ сейчас удерживают позиции в промзоне Северодонецка, но по-прежнему настаивает, что до этого им удалось отбить половину города.

Обновлено в 10:05. Добавлен новый комментарий Гайдая о ситуации в Северодонецке, который он дал утром 6 июня.

8:33

Поселок Теткино в Курской области, который находится на границу с Украиной, вновь обстреляли, рассказал глава области Роман Старовойт. Погибших и раненых нет.

«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла», — пишет Старовойт в своем телеграм-канале.

Также сгорел автомобиль, а на территории сахарного завода есть повреждения.

Итоги 102-го дня войны

Российские военные обстреляли два района Киева. Минобороны России утверждает, что ракетные удары нанесли по вагоно-ремонтному предприятию, где находились танки и бронетехника, отправленные в Украину европейскими странами. Глава Украинских железных дорог настаивает, что военной техники там не было.

Продолжаются обстрелы Донецкой и Луганской областей Украины — каждый день погибают мирные жители.

Российский генерал Роман Кутузов погиб в Украине в боевых действиях.

Черногория, Северная Македония и Болгария запретили полеты через свое воздушное пространство министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Фото на обложке: Edgar Su / REUTERS / Scanpix