Хроника войны с Украиной. День 86

The New York Times опубликовала новые свидетельства убийства жителей Бучи российскими военными.

17:19

В городе Лозовая в Харьковской области семь человек получили ранения в результате ракетного удара, сообщает «Суспільне Харків» со ссылкой на директора Центра экстренной медицинской помощи Виктора Забашту.

В областном управлении ГСЧС сказали изданию, что спасатели разбирают завалы и пытаются потушить пожар.

Телеграм-канал «Труха» опубликовал видео попадания.

Украинские СМИ пишут о ракетном ударе по дворцу культуры в городе Лозовая Харьковской области



По данным телерграм-каналов, ракета полностью разрушила здание. Официальных комментариев о произошедшем пока нет. pic.twitter.com/2QDv8S98ds — Вот Так (@vottak_tv) May 20, 2022

15:46

Российские военные заблокировали выезд из Херсонской области в регионы, подконтрольные украинским властям, рассказал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Жители Херсонской области могут выехать только в Крым.

15:38

По подсчетам «Медиазоны» и «Би-би-си», количество официально подтвержденных погибших в Украине российских военных выросло до 2 622 человек.

15:28

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества командира батальона «Спарта» в ДНР Арсена Павлова, известного по прозвищу Моторола.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича», — говорится в президентском указе.

В октябре 2016 года Павлов погиб в лифте своего дома в результате взрыва. По версии властей ДНР, к его гибели были причастны украинские спецслужбы.

В 2015 году Служба безопасности Украины объявила о подозрении в отношении Павлова по статье о нарушении законов и обычаев войны. Украинские власти на основании рассказов освобожденных из плена считают, что Моторола участвовал в издевательствах, пытках и убийствах людей.

14:51

Против Богдана Зизы, облившего здание администрации Евпатории желтой и синей красками, возбудили уголовное дело о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК), сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму.

По версии следствия, 27-летний Зиза не только облил здание краской, но и бросил в него бутылки с зажигательной смесью, чтобы поджечь здание.

«Преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку брошенная сквозь окно зажигательная смесь затухла и возгорания внутреннего помещения не произошло», — сказано в релизе ФСБ.

Инцидент произошел под утро 16 мая. Вечером появилось видео задержанного Зизы с порванной футболкой, на котором он извиняется и говорит, что готов понести наказание. Молодой человек объясняет, что облил здание краской и бросил в него коктейли Молотова в знак несогласия с войной в Украине.

Почти двое суток близкие не могли найти Зизу, которого задержали сотрудники МВД и ФСБ. 18 мая адвокат сообщил, что задержанный, вероятно, находится в городском отделе полиции, однако с тех пор новостей о местонахождении Зизы не было.

Подозреваемого по уголовному делу не могут задерживать больше чем на двое суток без избрания меры пресечения, но сообщений об освобождении или аресте Зизы спустя четыре дня после его задержания так и не появилось.

14:33

Российские военные обстреляли школу в Северодонецке, где прятались люди, утверждает глава Луганской области Сергей Гайдай. Трое человек погибли.

По данным Гайдая, в школе находились более 200 человек, в том числе дети. Полиция пытается перевезти людей в другое укрытие.

13:48

Пророссийский телеграм-канал «Romanov Лайт» с 17 мая опубликовал три видео с извинениями граждан Украины за поддержку украинских военных или негативные высказывания про российских. Двое из них жители Херсона, оккупированного Россией. Кем и где именно сняты эти видео, неизвестно.

На первом видео 30-летняя жительница Херсона Екатерина Коломиец называет свой полный домашний адрес и извиняется за то, что она называла российских военных орками. «Свою вину и неправоту я осознаю, я прошла курс денацификации, извиняюсь перед гражданами Российской Федерации и всеми военнослужащими России», — говорит девушка, после чего добавляет, что призывает к тому же своего мужа Дениса Коломийца.

Второе видео с извинением опубликовано 19 мая. Херсонец Виталий Колюхов говорит, что участвовал в сборе денег для покупки тепловизоров украинским военным, но не знает, купили ли их. «В указанных своих действиях я раскаиваюсь и призываю жителей Херсона не оказывать содействие Вооруженным силам Украины, потому что ВСУ каждый день обстреливают Херсон и мирных жителей», — произносит юноша, смотря в стол.

Последнее видео появилось 19 мая. На нем мужчина с голым торсом представляется гражданином Украины Романом Сафаровым и говорит, что публиковал антироссийские видео и призывал распространять их. Он объясняет это тем, что власти Украины ввели людей в заблуждение, «зомбируя украинское население, публикуя всяческие фейковские новости». Затем он призывает украинских военных сложить оружие и сдаться российской армии и власти. «Я искренне сожалею о том, что я сделал, и прошу у российской армии прощения», — говорит Сафаров.

Ранее другой пророссийский канал «Алиса Z. Против» опубликовал аналогичное видео с жителем Мелитополя, который извинялся за посты и репосты с критикой российского вторжения в Украину. Его также репостнул канал «Roman Лайт».

12:33

Шойгу сообщил, что с начала войны с территории Украины и самопровозглашенных республик в Россию эвакуировали более 1,3 миллиона человек.

«Отмечу, что российские Вооруженные силы делают все, чтобы не допустить гибели гражданского населения», — сказал министр обороны.

12:22

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с «Азовстали» вышли уже 1 908 украинских военных, передает РИА «Новости».

Также на коллегии Минобороны он сказал, что с территории комбината эвакуировали 177 мирных жителей. Министр не уточнил, идет ли речь о гражданских, которых эвакуировали с «Азовстали» еще до выхода украинских военных. Шойгу утверждает, что мирных жителей «удерживали» на предприятии.

Украинские власти сообщали, что мирные жители прятались на «Азовстали » от обстрелов.

11:50

В Петербурге суд не стал наказывать водителя за украинский флаг на приборной панели автомобиля, сообщает пресс-служба судов города.

Фрунзенский районный суд закрыл дело о дискредитации российской армии, которое завели на Дмитрия Темнохода. Полицейские в протоколе утверждали, что петербуржец «в целях выражения личного мнения о специальной военной операции, по заранее спланированному умыслу, пытался осуществить публичные действия по демонстрированию окружающим государственного флага Украины».

В суде Темноход сказал, что флаг у него в салоне стоит уже больше 10 лет. Судья решил, что состава правонарушения в этом нет.

11:32

В Энергодаре пожарные вышли на акцию протеста из-за похищения начальника пожарно-спасательного отряда российскими военными Виталия Трояна, сообщает мэр города Дмитрий Орлов.

Вскоре он написал в своем телеграм-канале, что российские военные начали избивать собравшихся. На опубликованной мэром записи видно только, как пожарные начинают расходиться по своим служебным машинам при появлении военных.

Телеграм-канал «Запоріжжя.інфо» пишет, что военные разогнали акцию, открыв стрельбу и применив силу.

«Повредили пожарные машины, разбили стекло. Вдобавок к похищению начальника государственного пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна теперь забрали к себе еще и исполняющего его обязанности С. Пилинского», — пишет канал и публикует видео, на котором, предположительно, заснято задержание последнего.

11:11

The New York Times рассказал о казни восьмерых пленных украинцев в Буче российскими военными 4 марта.

До войны все они были гражданскими, но после начала российского вторжения большинство из них присоединились к силам теробороны.

Газета опубликовала видео, на которых двое российских военных ведут, направив на них оружие, девятерых пленных за административное здание на улице Яблонской, где россияне разместили штаб. По словам жителей Бучи, после этого они услышали звуки выстрелов, никто из пленных не вернулся.

57-летний Юрий Ражик, живущий напротив здания, ставшего штабом россиян, рассказал, что видел, как пленных со связанными руками заставили встать на колени, после чего тут же застрелили одного из них.

Казнь подтвердил один из выживших, 43-летний строитель Иван Скиба, который получил сквозное ранение в бок и притворился мертвым. Его с Андреем Вербовым после убийства первого пленника отвели в здание для допроса, их также избили, а Вербового застрелили. Затем один из военных велел сослуживцам казнить остальных.

«Избавьтесь от них, но не здесь, чтобы их тела не лежали тут», — цитирует его Скиба.

NYT также публикует запись с квадрокоптера от 5 марта, на которой, как уточняет газета, видно российских служащих, стоящих рядом с телами мужчин у здания своего штаба. На записи виднеется человек в синей кофте — позже он попал на снимки из Бучи, которые были сделаны после ухода российских войск. Также на записи видно, что у этого здания стоит военная техника со знаками V.

Тела убитых пролежали на улице почти месяц.

После ухода россияне оставили в штабе упаковочные листы для ящиков с оружием и боеприпасами, в которых указаны псковские воинские части, относящиеся к 104-й и 234-й десантно-штурмовые полки. Кроме того, СБУ показала журналистам изображение найденной в здании нашивки с эмблемой 104-го полка и списка солдат, пятеро из которых, как выяснила NYT, связаны с этим полком.

Итоги 85-го дня войны

Больше 1700 украинских военных покинули мариупольский комбинат «Азовсталь» и сдались российской стороне.

В Луганской и Донецкой областях, где идут наиболее активные военные действия, из-за обстрелов и авиаударов продолжают гибнуть мирные жители.

В Киеве прокуратура запросила пожизненное заключение для российского военного, обвиняемого в убийстве гражданского в Сумской области.

Назначенный российскими военными глава Херсонской области объявил районным главам, что регион в дальнейшем «будет трансформирован » в субъект России.

Эксперт ФСБ объяснила, что дискредитацией российской армии считаются «действия, противоречащие официальной позиции» Минобороны России и подрывающие доверие к военному ведомству.

Фото на обложке: Dmytro Smolyenko / Ukrinform / Sipa USA / Vida Press