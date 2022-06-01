Хроника войны с Украиной. День 98

Российские военные заняли большую часть Северодонецка. Из-за обстрелов из города невозможно вывезти людей, которых там осталось около 13 тысяч, и доставить гуманитарные грузы. Число жертв среди мирных жителей за последние дни оценить также невозможно, говорят местные власти.

9:58

Украина теряет на востоке от 60 до 100 солдат ежедневно, рассказал в интервью Newsmax президент страны Владимир Зеленский.

« Самая сложная ситуация — на востоке Украины и юге Донецка и Луганска. Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными. Мы держим свои оборонительные рубежи», — сказал он журналисту.

9:43

Сервис для графического дизайна Canva объявил о решении покинуть Россию из-за войны в Украине.

«Мы твердо стоим на стороне Украины, на стороне мира и свободы. Как и миллиарды людей во всем мире, мы потрясены и убиты горем, увидев продолжающиеся военные преступления и гибель тысяч невинных жизней, поскольку Россия продолжает свою незаконную войну в Украине », — говорится в заявлении соучредителя компании Клиффа Обрехта.

Компания прекратила все платежи в России с 1 марта, пишет он, но сегодня приняла решение полностью уйти из России из-за изменившейся за дни войны ситуации.

«Хотя мы гордимся влиянием, которое мы смогли оказать, повышая осведомленность в России с помощью наших антивоенных шаблонов и лозунгов, в условиях эскалации войны и продолжающегося жесткого контроля российского правительства над протестами и активизмом, мы знаем, что ситуация теперь изменилась, и наша реакция должна измениться вместе с ней », — поясняет Обрехт.

9:17

Российские войска вошли и закрепляются в центре Северодонецка, пишет глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай. Разрушены четыре жилых дома.

В области, по его словам, также происходят обстрелы. Вчера днем пострадал завод «Пролетарий» в Лисичанске и жилые дома. Также разрушены и повреждены дома в Горском, Врубовке, Новоивановке и Николаевке.

Итоги 97-го дня войны

Российские военные заняли большую часть Северодонецка. Из-за обстрелов из города невозможно вывезти людей, которых там осталось около 13 тысяч, и доставить гуманитарные грузы. «Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики», — говорит глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

Верховная Рада сняла Людмилу Денисову с поста омбудсмена Украины по правам человека.

Суд в Украине приговорил российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11,5 годам лишения свободы за обстрел жилых домов Харьковской области.

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин говорит, что у республики появился собственный торговый флот: речь идет о судах, оставшихся у причалов Мариуполя после того, как его заняли российские военные.

Фото на обложке: Ondrej Deml / CTK / ddp / Vida Press