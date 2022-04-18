Как война в Украине сказывается на других странах?

Многие страны оказались на пороге экономического кризиса из-за развязанной Россией войны. В марте пострадавшая от нападения Украина запретила экспорт пшеницы и других зерновых, а рост цен на нефть привел к перебоям поставок топлива и продовольствия по всему миру. Последствия уже начинают ощущать около 50 государств, которые закупали у России и Украины более 30% от необходимого им количества пшеницы. «Холод» рассказывает, с какими проблемами сталкиваются страны в разных регионах мира.

Африка

По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой, «Африка особенно уязвима к последствиям войны в Украине в четырех направлениях: повышение цен на продовольствие, повышение цен на топливо, снижение доходов от туризма и потенциально более сложный доступ к международным рынкам капитала».

Среди зависящих от поставок российского и украинского зерна много государств с низкими доходами и продовольственным дефицитом, а также стран, которые ООН включает в список наименее развитых. Именно они больше всего пострадают от перебоев поставок из России и прекращения экспорта из Украины. Например, Эритрея получала от России и Украины 100% всей потребляемой пшеницы.

Египет — крупнейший в мире покупатель пшеницы, при этом 86% ее импорта обеспечивали Россия и Украина. Чтобы сэкономить запасы, в марте правительство Египта ввело трехмесячный запрет на вывоз пшеницы, муки, макаронных изделий и других продуктов из страны. Вопрос с хлебом в государстве давно стоит остро: в 1977 году «хлебные бунты» из-за сокращения субсидий привели к ожесточенным столкновениям, а в 2011 году постоянный рост цен на продукты стал одной из причин революции.

Тунис переживает худший экономический кризис с момента получения независимости — здесь цены на пшеницу достигли 14-летнего максимума. До нынешней войны страна уже страдала от продуктового дефицита, но Украина обеспечивала ей более 40% импорта пшеницы.

В некоторых странах Восточной Африки, например, в Кении, выросли цены на топливо и начались перебои в его поставках. Из-за нехватки топлива возникли очереди на заправках и нарушения работы общественного транспорта. В Уганде, где перебои в поставках топлива начались в январе из-за протестов перевозчиков, сейчас ситуация ухудшилась. В некоторых частях страны цена за литр бензина выросла в три раза; угандийцы, которые живут рядом с Танзанией, пересекают границу, чтобы купить более дешевое топливо.

Ближний Восток

Некоторые государства Ближнего Востока так же, как и африканские страны, закупали пшеницу у России и Украины и теперь вынуждены искать новых поставщиков. В частности, Йемен почти полностью ввозит пшеницу из-за рубежа, на Россию и Украину приходилась более чем треть поставок.

Значительную часть пшеницы — более 60% от импорта — Украина поставляла в Ливан. В начале марта министр экономики и торговли страны Амин Салам объявил, что запасов пшеницы Ливану хватит еще на месяц или полтора. Также местное правительство опасалось, что из-за резкого роста цен центральный банк не сможет субсидировать поставки хлеба, а это может привести к волнениям в стране: с 2019 года почти три четверти населения Ливана оказалось за чертой бедности.

Азия

В Шри-Ланке рост цен на нефть наложился на истощение валютных резервов — из-за этого государство больше не смогло закупать топливо. В результате в стране начался самый сильный экономический кризис более чем за 70 лет — с обретения ей независимости в 1948 году. В Шри-Ланке наблюдаются дефицит бензина, продуктов питания и лекарств, а также перебои с электричеством. Чтобы импортировать товары первой необходимости, правительство приостановило выплату по внешним обязательствам, фактически объявив дефолт. Уже несколько недель в Коломбо, столице государства, проходят многотысячные протесты: люди требуют отставки президента.