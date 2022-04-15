Антивоенные акции протеста, о которых вы могли не знать

Сейчас, когда за любой уличный протест людей в России задерживают и власти фактически ввели военную цензуру, активисты находят новые формы, чтобы высказать свое несогласие с политикой руководства страны. «Холод» рассказывает о наиболее известных акциях.

«Мариуполь 5000»



Фото: телеграм-канал «Феминистское Антивоенное Сопротивление»

«Феминистское антивоенное сопротивление» (ФАС) предложило устанавливать могильные кресты с табличками во дворах жилых домов — в память о погибших в Мариуполе, которых приходится хоронить таким образом из-за блокады города (в конце марта, по словам городских властей, жертв среди мирного населения было около пяти тысяч человек, на 12 апреля власти Украины оценивали количество погибших в 20-22 тысячи человек. — Прим. «Холода»). Акцию объявили в начале апреля. Только за первые два дня в ней приняли участие жители 40 городов России.

Антивоенные деньги



Фото: телеграм-канал «Феминистское Антивоенное Сопротивление»

Анонимные подписчики ФАС предложили писать печатными буквами «Нет войне» и другие лозунги на деньгах. Это не новая идея, ее использовали, например, в Туркменистане в 2020 году, когда протестовали против правительства. Банкноты и монеты платежеспособны, даже если на них есть повреждения и загрязнения, так что их обязаны принимать.

Одна из подписчиц ФАС из Саратова рассказала движению, что расплачивалась в магазине купюрами с надписью «Нет войне» и столкнулась с неожиданной реакцией кассиров. «Девушка-продавец увидела мою надпись, толкнула локтем парня-продавца, он тоже посмотрел на деньги, а потом пристально на меня, я подумала, ну вот, сейчас чекистов вызовут. А он мне говорит: “Слава Украине!”. А девушка-продавец отвечает: “Героям Слава!”. И я им в ответ: “Нет войне в Украине!”».

«Книги вместо бомб»



Фото: телеграм-канал «Студенты против войны»

Активисты движения «Студенты против войны» распространили 23 книги в московском метро для своеобразного бук-кроссинга: «1984» Джорджа Оруэлла с вложенными листами, на которых напечатаны цитаты из Конституции, «На западном фронте без перемен» Ремарка с распечатками статей Уголовного кодекса с наказанием за исполнение незаконных приказов, агрессивной войне и альтернативной военной службе. Акцию поддержали в других городах.

«Женщины в черном»

Акция впервые прошла в 1988 году в Израиле. В знак протеста против нарушения прав человека израильскими солдатами на оккупированных территориях Палестины каждую пятницу женщины одевались в черную одежду и выходили в центр Иерусалима, чтобы почтить память погибших. Затем акция распространилась по стране, и женщины выходили на центральные площади и улицы других городов.

«Феминистское антивоенное сопротивление» призвало проводить эту акцию каждую пятницу по всему миру, пока не закончится война. Люди в черном протестуют против войны как в России, так и за рубежом.

Антивоенные ценники

Также активистки предложили менять ценники в продуктовых магазинах на «ценники» с антивоенными лозунгами, только предупредили, что одеваться нужно незаметно и менять ценники вдали от камер видеонаблюдения. Другая форма антивоенной агитации в магазинах — класть маленькие записки с информацией о военных действиях в карманы продаваемой одежды.

«Буча — помнить, не прощать»



Фото: телеграм-канал движения «Весна»

Движение «Весна» объявило бессрочную акцию протеста и памяти убитых мирных граждан в городе Буча Киевской области. Предлагается устанавливать во дворах мемориалы: кресты, гробы, венки, цветы с плакатами о погибших. Акцию поддержали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Омска.

Тихий пикет



Фото: соцсети активистов

Формат тихого пикета придумала активистка Даша Серенко. В 2016 году она начала ездить в метро с плакатами о домашнем насилии, политзаключенных, гомофобии, сексизме и других формах дискриминации. Когда началась война, акцию перезапустили ФАС и «Восьмая инициативная группа» — активисты перемещаются по своим городам в одежде с антивоенными лозунгами или с небольшими плакатами на сумках или рюкзаках.