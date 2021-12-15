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Софья Игинова
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Художник-иллюстратор
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Истории
Убрать шепелявого
Рэп, юмор, алкоголь, криминал: жизнь и уголовное дело Юрия Хованского как история российского YouTube
15.12.2021
Истории
Маленькая и с погонами
Как устроена психологическая помощь в российских тюрьмах — и почему она не работает
02.09.2021
Истории
Чисто панк
История главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова — человека, который пока не сел
01.07.2021
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Истории
«Одна девочка мне сказала, что я похожа на мертвеца»
Истории людей с трихотилломанией и дерматилломанией — склонностью вырывать волосы и повреждать кожу
30.06.2021
Истории
«До вазэктомии я словно играл в рулетку: залетит — не залетит»
Истории мужчин, решившихся на стерилизацию
07.04.2021
Истории
«Не хотелось бы, чтобы ты ушел к парню»
Как живут гетеросексуальные женщины, узнавшие, что их муж — гей
06.04.2021
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«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
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