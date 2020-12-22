Простой ответ на вопрос, как подбодрить заключенного: освобождением. Но, к сожалению, нельзя послать по почте освобождение. Я всегда советую отправлять в колонии, где люди уже отбывают наказание и ходят в темных робах, как черные жуки, а окружающий их мир полон черных и серых красок, яркие открытки, фотографии и рисунки. Наверное, стоит говорить не о каких-то банальных открытках с елочками, а о чем-то необычном. Мне, например, нравилось, когда мне приходили открытки из других стран — это тебе напоминает, что мир широкий. Ты сидишь в колонии, не можешь оттуда выйти и куда-то поехать, ты заперт, твоя жизнь банальна и предсказуема. А когда тебе приходит такое сообщение, ты понимаешь, что о тебе помнят. Да, человек может быть где-то на отдыхе, может быть, он хотел отдохнуть от всей этой мрачной российской повестки, но он о тебе вспомнил. Почему открытка? Потому что это намного проще, чем письмо: не надо садиться и что-то придумывать, написал буквально два предложения и отправил.

Заключенные и сотрудники ФСИН по-другому начинают к тебе относиться, когда тебе приходит много сообщений, открыток, писем и, особенно, когда к тебе приходят послания из-за рубежа. Это вызывает не то чтобы какое-то уважение, но интерес. Я помню незамутненную радость начальника моего отряда, когда он мне передал открытку из Индии. На ней были нарисованы два конвенциональных тибетских мальчика-монаха, но сама открытка была не из Тибета, а из Индии. Он был в восторге, а ему тоже тяжело же. Зеки все время говорят: «Мы сидим до конца срока, а фсиновцы здесь до пенсии работают».

Конечно, можно сказать, что заключенному не хватает в колонии на Новый год кока-колы или мандаринов, чего-то сладкого или питательного, потому что есть трудности с передачами. Не у всех есть родственники, которые могут приехать и что-то передать в колонию, у кого-то только мама пожилая в тысяче километров от зоны. Поэтому такие бытовые вещи, конечно, тоже важны, и они в каком-то смысле создают праздничное настроение.

В СИЗО на Новый год все делают кто во что горазд: кто-то из бумаги делает фигурки символов года по китайскому календарю, кто-то тоже фигурки, но из теста. Друг другу что-то дарят. Что можно подарить в тюрьме? Пачку дорогих сигарет, например, вместо пачки «Явы» — «Парламент». У адвоката попросить какую-то хорошую ручку или фломастер.

А в колонии уже более организованное сообщество, и там все как в пионерлагере, школе или в общежитии: собирают деньги, чтобы поставить какие-то столы с мандаринчиками и кока-колой. Договариваются с сотрудниками ФСИН, чтобы они не особо жестили в этот день, но и им особо это не надо, наверное. Если по запрещенному на зоне мобильному телефону ты можешь в обычный день позвонить жене и родителям, то в Новый год, может, получится десяти людям дозвониться.