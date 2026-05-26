Убившие десятки человек неонацисты избежали сурового наказания

Артур Рыно и Павел Скачевский стали известными в конце 2000-х годов, когда их поймали и осудили за жестокие убийства. Своих жертв они выбирали случайно: нападали на людей неславянской внешности в Москве. Действовали беспощадно: одному из убитых они отрезали ухо, до этого ударив ножом более 50 раз. Однако, несмотря на количество преступлений и их жестокость, их не смогли приговорить к пожизненному заключению. Рыно вышел в 2017 году и сейчас ведет бизнес в центре Москвы. «Очистители города» — в материале «Холода».

В центре Москвы, рядом с метро Серпуховская, уже несколько лет работает тату-салон «Аристократ». На сайте салона все стандартно: предлагают татуировку на любой кошелек, говорят, что перед работой тепло встретят, угостят чаем, кофе, печеньками, проконсультируют и ответят на все вопросы.

На сайте можно также увидеть работы мастеров и почитать дружелюбные отзывы. Владелец студии — Артур Атман, мастер с десятилетним стажем. Про себя он рассказывает, что работал в тату-салоне в Екатеринбурге, а в Москву переехал в 2017 году.

Однако настоящая фамилия Артура — Рыно. И на самом деле это жестокий убийца, на счету которого не менее 20 жизней.

Странный ребенок

Артур Рыно родился в Екатеринбурге в 1989 году в семье художников. Отец, чукча по происхождению, бросил семью вскоре после рождения сына и почти сразу погиб — якобы разбился на машине. Ему было всего 24 года.

Артур Рыно. Фото: страница Рыно в VK

Артура воспитывала мать Светлана. Она работала методистом в отделе культуры Екатеринбургской епархии РПЦ и вместе с этим преподавала ИЗО в нескольких школах. Там она устраивала выставки для детей и водила их на экскурсии. Знакомые говорили, что Светлана — талантливая художница.

Вместе с тем Светлану описывали как очень авторитарную женщину. Одна из классных руководительниц Рыно отмечала, что она всегда ходила рядом с сыном и была в курсе, что с ним происходит.

Про самого Артура знакомые говорили хорошее: называли его тихим и спокойным. Соседи ему доверяли, часто просили его присмотреть за своими детьми. По их словам, он умел готовить и даже сам консервировал овощи.

Артур сменил несколько школ. С пятого по девятый класс он учился в школе №148. Директор этой школы Татьяна Сурмятова описывала его как странного, но не жестокого ребенка.

«Я до сих пор его помню: высокий нескладный подросток, тихий и необщительный. Но в нем не было агрессии и жестокости», — говорила Сурмятова.

Сурмятова также вспоминала, что Артур часто ломал руки, за четыре года — не меньше четырех раз. Однажды, когда мальчик очень долго ходил в гипсе и на вопрос почему его до сих пор не сняли, ответил, что потеряли полис, и он не может пойти в больницу. Тогда директор вызвала Светлану и попросила, чтобы она восстановила полис и отвела Артура к врачу.

Рыно учился плохо и часто пропускал занятия — и в школе №148, и в школе №119, куда он ходил всего месяц в десятом классе. Директор школы №119 рассказывала, что он пытался подружиться с одноклассниками, но они его не поддерживали и не принимали. В итоге возникла «конфликтная ситуация» в классе, и Артуру пришлось уйти. Что именно произошло, директор не рассказывала.

Споры возникали и в 166-й школе, где Артур учился в 10–11 классах. Там мама Артура Светлана работала педагогом допобразования. По словам Екатерины Зыриной, классной руководительницы Рыно, он часто пропускал уроки, но мама все знала и несла справки.

Школа №166. Скриншот: Яндекс. Карты

Она также говорила, что Артур сидел всегда один за последней партой. Класс был гуманитарным: 17 девочек, он — единственный мальчик. Коллеги предлагали перевести его в другой класс, но мама была против. После занятий Рыно уходил, хотя класс был очень дружный: они часто встречались после уроков, ходили вместе на дискотеки. Артур ни в каких мероприятиях участия не принимал.

«Он производил впечатление интеллигентного, доброго мальчика. Не был наглым, не был развязным. К тому же мама всегда была рядом…», — говорила Зырина.

В выпускном классе Артур резко изменился внешне: побрил голову, начал ходить в черной повязке и в черных перчатках. Тогда же он с кем-то подрался и получил травму головы. Потом адвокат Артура Рыно расскажет, что у него возникали конфликты с выходцами из Чечни, которые «пытались поставить всю школу под контроль».

«Артур воспротивился этому, за что и был жестоко избит чеченскими подростками и попал в реанимацию», — говорил адвокат Артура Артем Тимушев.

Экзамены Артур сдавал в щадящем режиме: только изложение и алгебру. После школы он пошел по стопам родителей и отправился в художественное училище. Мать решила, что сыну нужно поехать в Москву. «Видно было, что мама очень стремилась в Москву и хотела взять с собой сына», — объясняла Зырина.

Иконописец

В 2006 году Артур Рыно поступил в Московское художественное училище прикладного искусства на направление иконописи. Сначала он поселился в общежитии со сверстниками. Мать Артура хотела жить с ним, но администрация училища не разрешила. Позже Светлана переехала в квартиру в самом центре, на Смоленской набережной.

Какой была Москва в 2006 году? Город стремительно богател, строился и требовал дешевой рабочей силы. Столица превратилась в огромный плавильный котел. На стройки, рынки и в службы такси ежедневно прибывали тысячи мигрантов из Центральной Азии и Закавказья. Но Москва не была гостеприимной. Город задыхался в пробках, стихийной торговле и резком социальном расслоении. На окраинах, в депрессивных спальниках и промышленных районах, таких как Гольяново, Бирюлево или Выхино, росло поколение молодых людей, которые чувствовали себя чужими. Они ходили на правые шествия — Русские марши. Выкрикивали лозунги «Россия для русских», объединялись в националистические группировки, а самые радикальные нападали на мигрантов в разных городах страны. И к тому же снимали это на видео. Все это происходило как минимум при молчаливом согласии, а то и при поощрении со стороны властей.

В училище все было как и в школе: Артура описывали как странного, чуть больного и доброго парня. Директор потом вспоминал, что Артур высказывался про «понаехавших», но «без злобы, без жестокости».

Русские националисты на демонстрации в Москве в 2006 году. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Только один эпизод из жизни в училище показывает, какие жестокие слова мог говорить Артур. Об этом вспоминал Иосиф Браславский, преподаватель училища. По его словам, за годы преподавания желание ударить ученика за грубость у него возникло только раз — в разговоре с Рыно.

«Я отчитывал его за нарушение правил в общежитии: мальчишки сделали дыру в балконе, чтобы через него можно было залезать внутрь по ночам. А он мне говорит: “Какое твое дело? Я на твоей могиле еще свечку поставлю”», — рассказывал Браславский.

Чем занимался Артур в свободное от учебы время, преподаватели и одногруппники не знали. Как и многие в то время, ходил в интернет-кафе и сидел на форумах. И в какой-то момент он познакомился с человеком, вместе с которым сотворит свои самые страшные преступления.

«Веселые прогулки»

Его звали Павел Скачевский. Это был молодой москвич, в 2006 году — студент второго курса Университета физкультуры и спорта, горнолыжник. Этим видом спорта увлекался и его отец, охранник ЧОПа. Павел окончил школу с золотой медалью, у него был разряд по горным лыжам.

Павел Скачевский. Кадр: Первый Канал

Знакомые называли его добрым, отзывчивым и серьезным. Он принимал участие в ежегодных московских студенческих играх, а также был судьей в детских спортивных соревнованиях. Организаторы отмечали его судейство как очень хорошее.

Следователи позже скажут, что Артур и Павел познакомились на футбольном матче. Когда именно это было, неизвестно. Но сдружились они не из-за футбола или любви к учебе. Их объединяла идеология «очищения города».

В конце лета 2006 года на Черкизовском рынке они впервые показали, на что способны. Это был огромный, размером с весь район Арбат, комплекс торговых точек. Едва ли не половину работников там составляли мигранты, поэтому для неонацистов он был отличной целью.

21 августа 2006 года на рынке взорвали там бомбу. В результате взрыва погибли 14 человек, 47 были ранены. В тот же день одного торговца с этого рынка — китайца Шибо Чжао — кто-то избил и несколько раз ударил ножом. Все происходящее сняли на видео и выложили ролик в интернет. Видео назвали «Веселые прогулки».

Фото: документальный фильм «Бритоголовые» из цикла «Криминальные хроники»

Несмотря на пять ножевых ранений в грудь, Чжао выжил, и правоохранительные органы стали искать преступников. Вскоре нашли вдохновителя теракта — это был неонацист Николай Королев из организации СПАС. Выяснилось, что прежде ее члены уже нападали на иностранцев: в апреле убили в метро армянского подростка, а в мае — предпринимателя из КНР Ли Чживэя. Однако если взрыв был делом рук сторонников СПАС, отношения к избиению Шибо Чжао они не имели.

Следователи стали искать дальше. Ролики с нападением на Шибо Чжао выложил пользователь с ником «Белый гнев». Но поиски затрудняло то, что видео он отправил не из дома, а из интернет-кафе. В нулевые там за почасовую плату посетители могли играть в видеоигры или общаться виртуально, чего медленный домашний интернет часто не позволял. Вдобавок это позволяло оставаться неопознанными по IP-адресу.

Только спустя несколько месяцев выяснится, что Шибо Чжао избили Рыно и его друзья.

Футбольные фанаты

Рыно и Скачевский были не единственными участниками банды. Туда входила, например, молодая девушка по имени Светлана Аввакумова, которая и снимала видео под названием «Веселые прогулки». Позднее ей удалось избежать тюрьмы — ее оправдали, как и еще одного члена банды — школьника Николая Дагаева — он тоже был в той компании, что напала на Чжао. Имена еще трех участников «Веселых прогулок» установить не смогли.

Светлана Аввакумова. Фото: документальный фильм «Бритоголовые» из цикла «Криминальные хроники»

Аввакумова говорила, что вскоре после публикации видео разорвала все отношения с Рыно и Дагаевым. Но Артур быстро нашел себе новых единомышленников. В его боевую группу вошли грузчик ярмарки на Братиславской Иван Китайкин, первокурсник промышленной академии Александр Аникин, продавец Виталий Никитин, а также учащиеся колледжей Роман Кузин и Денис Лавриненков. Все они, по данным следствия, являлись футбольными фанатами и вместе посещали рок-концерты. Потом, готовясь к нападениям, списывались по электронной почте.

Что стало с Аввакумовой? Светлана провела 10 месяцев в СИЗО, а потом вышла на свободу. После этого она вступила в «Славянский союз», неонацистскую организацию, которую запретили в 2010 году. А потом решила стать муниципальным депутатом от КПРФ, однако провалилась. Затем Светлана решила заняться правозащитной деятельностью: она вступила в Русский правозащитный комитет и боролась за права «узников совести» — тех самых националистов, которые и убивали мигрантов. Потихоньку политическая активность Светланы сошла на нет. Теперь она выкладывает во «ВКонтакте» конспирологические теории. Журналистка «Холода» попросила у нее комментарий, но она в ответ просто заблокировала.

Чтобы затруднить возможность опознания со стороны свидетелей, участники банды отправлялись на поиски жертв с закрытыми лицами, надевали двусторонние куртки или старались взять с собой второй комплект верхней одежды. За несколько месяцев, начиная с 21 августа 2006 года, они, по версии следствия, совершили в общей сложности 32 нападения и убийства.

Фото: страница Светланы Аввакумовой в VK

Националисты наносили своим жертвам по несколько десятков ножевых ранений. Женщин они не убивали и, по словам следователей, «гордились тем, что такие рыцари». Зато одного из убитых (журналисты на процессе записали только его фамилию, Азимов) 56 раз ударили ножом. А потом Рыно отрезал ему левое ухо. Скачевский любил нападать с молотком и поэтому получил прозвище Молоток среди остальных членов банды.

«Было даже по несколько нападений в день. Они даже менялись ножами. Ножи с каждым нападением превращались уже не в ножи, а в какие-то тесаки», — говорила гособвинитель Мария Семененко

В СМИ 2000-х годов описывали детали нескольких преступлений. Например, 5 января 2007 года у станции метро «Академическая» Рыно, Скачевский и другие зарезали гражданина РФ Сергея Чебулова. Через три дня участники банды избили двух граждан Таджикистана. Одного ударили кулаками, и он успел убежать. Второму нанесли восемь ножевых ранений, и он погиб.

Рыно и Скачевский. Фото: документальный фильм «Бритоголовые» из цикла «Криминальные хроники»

Свои преступления участники группировки совершали в 2006 и 2007 годах. Подробности о них выяснились в суде, но на самом деле все еще доподлинно неизвестно, сколько людей они убили. Такое часто случается в делах о неонацистах, потому что они не планировали свои нападения, а хаотично нападали на людей. Потом убегали, сами не зная, умер ли человек.

Но однажды убежать Рыно и Скачевскому не удалось.

«Возьмите деньги»

Вечером 16 апреля 2007 года бизнесмен Карен Абрамян, генеральный директор страховой компании «Гармед», возвращался домой. Там его ждали жена Марта и дети. В какой-то момент Марта услышала с улицы крик и, подойдя к окну, увидела, как мужа избивали двое подростков.

Марта потом вспоминала, что муж говорил им: «Возьмите деньги, только перестаньте бить ножами!»

Но деньги преступникам были не нужны. Они добили мужчину и убежали — запрыгнули в трамвай.

Карен умер не сразу — он остался лежать у подъезда дома на улице Кедрова, пока его на скорой не доставили в больницу. Там он смог рассказать, что на него напали двое подростков. Уже на следующий день он скончался от потери крови.

Нападение на Абрамяне. Кадр: документальный фильм «Бритоголовые» из цикла «Криминальные хроники»

Но к несчастью убийц, Марта была не единственной свидетельницей преступления. В это же время к дому подошел сосед Абрамяна: в программе «Криминальная Россия» его называли Николаем Овечкиным. Он проследил за нападавшими, увидел, как те сели в трамвай, а затем указал на вагон сотрудникам вневедомственной охраны. Через две остановки трамвай блокировали.

Подозреваемых доставили в отделение милиции. Ими оказались Артур Рыно и Павел Скачевский. Вскоре вышли и на их друзей — сначала нашли троих, а к январю следующего года — еще четверых. Многие, как говорили в «Криминальной России», отказывались открывать двери оперативникам, поэтому квартиры взламывали с помощью МЧС. У задержанных нашли видео со сценами избиений и убийств, рисунки со свастиками и книги националистического толка.

Артур Рыно не запирался. Хотя зампрокурора Москвы Владимир Юдин говорил, что арестованные причастны к 20 убийствам, Рыно взял на себя 37. Он описывал детали преступлений: где стояла жертва, какой был нож, куда именно наносились удары. И хотя уже к июню того же года он отказался от показаний, по 22 преступлениям его вину сочли доказанной.

Рыно и Скачевский в суде. Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Позже выяснилось, что среди убитых им были и русские. Москвича Максима Лаврика зарезали 4 апреля 2007 года: увидели его возле метро «Преображенская площадь», куда специально приехали искать «нерусских». Он был похож на кавказца — густые брови запутали преступников. Они проследили за ним до подъезда дома №12 по Большой Черкизовской и напали со спины.

Лаврику было 37 лет, он работал менеджером и за две недели до этого женился. Но это убийство сломало жизнь не только ему и его семье. Как оказалось, за преступление банды Рыно осудили другого человека.

Дело Руденко

Вечером 7 апреля 2007 года 19-летний Максим Руденко пил пиво с друзьями возле станции метро «Преображенская площадь», когда к нему подошел участковый и спросил документы. Потом подъехал патруль, всех сгреб и отвез в ОВД «Преображенский». Там у него стали требовать рассказать о том, как он убил Лаврика.

Руденко не понял, что произошло. Тогда, по данным «Комсомольской правды», его стали избивать — не только руками, но и стелькой от обуви, внутрь которой были вшиты шурупы и болты. Руденко не признавался, пока угрозы не усилились: по его словам, угрожали, что вставят «в жопу палку», а потом сфотографируют и отправят в тюрьму.

Тогда Руденко не оставалось ничего, как признать вину. По данным КП, к нему позвали следователя Преображенской прокуратуры Юрия Рыкова, который записал под диктовку оперов следующий рассказ: Макс Руденко сидел на лавочке, мимо проходил Лаврик, Руденко попросил у него денег — Лаврик рассердился, разбил бутылку, с «розочкой» пошел на попрошайку. Тот, защищаясь, вытащил нож и нанес Лаврику более 50 ударов.

Для надежности решили провести «следственный эксперимент». Но Руденко не знал, где находится нужный следствию дом 12 корпус 2 на Большой Черкизовской, и привез следственную группу на Первую Пугачевскую. Это всего в пяти минутах ходьбы. Тогда правоохранители, по данным «Комсомольской правды», возмутились и показали Руденко, где находится место убийства Лаврика.

За Руденко вступились родственники. Из СИЗО он передал матери записку: «Я никого не убивал, прости за все». Оксана Руденко через знакомых нашла для сына адвоката, и спустя две недели он отказался от показаний, заявив, что его избили в ОВД. Адвокат и мать поминутно восстановили хронологию событий и составили ему алиби. Преступление совершили в 20:22. Руденко в это время играл в Warcraft на компьютере у друга.

Следователей это не убедило. Они сказали: «Противоречий с версией обвинения не видим».

Какие еще были противоречия? К делу приобщили куртку со следами крови, найденную у Руденко. Защита утверждала, что незадолго до задержания Максим подрался с приятелем. Адвокат настаивал на генетической экспертизе крови. Но никто ее не провел. Следствие утверждало, что Руденко опознали свидетели. Соседка убитого говорила, что увидела из балкона как убегали трое молодых людей. Когда ей показали одного Максима, она подтвердила, что видела именно его. Позднее, когда Руденко уже освобождали, ее вновь спросили, как вообще она могла разглядеть лицо человека, если смотрела на него сверху. Девушка якобы ответила: «Ну не видела, но я же верю милиции».

В декабре 2007 года суд приговорил Максима Руденко к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, после чего невинно осужденного этапировали в Тамбовскую область. К этому времени Рыно уже признал, что это он убил Лаврика, но дело Руденко пересматривать не стали. Потом следователи скажут, что они сначала не поверили словам Рыно — из-за того, что в деле было много убийств, каждый случай нужно было проверять отдельно.

К октябрю 2007 года следствие окончательно установило, что Лаврика убил Рыно, и Руденко среди его сообщников не было. Один из следователей (имя в СМИ не раскрывается, его обозначают буквой Н.) написал гособвинителю об этом, но ему ответили, что приговор Руденко законный и обоснованный. Даже сам Рыно попросил мать связаться с семьей Руденко и рассказать правду, но и это не помогло.

Только в 2009 году, в мае, следователь Н. поехал в командировку в Тамбов, где поговорил с Руденко. Тогда же он заново допросил всех свидетелей, отправил окровавленную куртку на экспертизу, которая подтвердила, что крови Лаврика на ней нет. И даже после такого повторного расследования прокуратура отказалась инициировать пересмотр дела.

Только с третьего раза у следователя Н. получилось убедить прокуратуру пересмотреть дело. Приговор Руденко отменили в 2010 году.

Руденко провел в заключении три года и два месяца

В отношении выбивавших показания следователей из ОВД якобы завели уголовное дело, но до суда оно так и не дошло. Невиновный получил компенсацию в 3 миллиона рублей вместо запрошенных восьми.

10 лет

2 декабря 2008 года присяжные признали семерых из девяти подсудимых в деле Рыно виновными в 32 убийствах и покушениях на почве расовой ненависти или вражды. Первый приговор им огласили 15 декабря: участников группировки признали виновными в 19 убийствах. Потом добавили еще несколько покушений и убийство Лаврика, но срок остался прежним.

Банда Рыно в суде. Фото: Андрей Стенин / Коммерсантъ

Артур Рыно и Павел Скачевский получили по 10 лет. Дело в том, что они совершали преступления, будучи несовершеннолетними, и это был максимальный срок, который давали в таких случаях. И сколько бы ни добавлялось преступлений, срок не мог измениться.

Сколько получили другие члены группировки? Больше всех — студент колледжа Роман Кузин, которого признали виновным в десятке убийств и которому на момент их совершения уже исполнилось 18 лет: 20 лет строгого режима. Мама Кузина в разговоре с «Холодом» рассказала, что ее сыну осталось отсидеть всего три года. Виталий Никитин получил 12 лет строгого режима. Иван Китайкин — девять лет строгого режима. Им на тот момент тоже уже исполнилось 18. Александра Аникина отправили в колонию общего режима на девять лет. Дениса Лавриненкова — на шесть. Они на момент преступлений не были совершеннолетними. Двое — Светлана Аввакумова и Николай Дагаев — были оправданы. Против их осуждения выступили шесть из двенадцати присяжных. По закону при таком равенстве принимался наиболее благоприятный для подсудимого ответ.

В СМИ нулевых история получила огромный резонанс. Тогда писали, что отец Рыно — чукча. И он якобы возомнил себя белым героем, хотя сам был нерусским.

Мотивацию Павла Скачевского объясняла его мама в разговоре с журналистами. Павел жил неподалеку от улицы Гурьянова. Там в ночь с 8 на 9 сентября 1999 года взорвали жилой дом, и в результате погибло более сотни человек — из-за этого, по словам его матери, «сын стал очень нервным» и не мог «нормально заснуть». Потом следствие скажет, что теракт организовали северокавказские националисты.

Фото: страница Артура Рыно в VK

Суд обязал осужденных выплатить в общей сложности 4 миллиона рублей семье своей последней жертвы — Карена Абрамяна. Его вдова потом говорила журналистам, что пожертвует деньги в детские дома.

«Эти уроды убили моего мужа на глазах у детей <…> Один из мальчиков, он выбежал спасать отца, до сих пор заикается. А Скачевский в суде говорил, что хотел оставить землю белым детям», — говорила Марта Абрамян.

8 апреля 2010 года дело банды рассматривали во второй раз. Судья Мосгорсуда Эдуард Чувашов оставил наказание для Рыно и Скачевского без изменений, а Кузину увеличил срок — на два года, с 20 до 22 лет, хотя прокурор просил добавить пять. Через четыре дня после этого Чувашова убили.

За что убили Чувашова? К тому моменту его уже знали в националистических кругах. В феврале того же года он приговорил к заключению участников организации «Белые волки», совершавших в Москве нападения сразу после Рыно и Скачевского. В том же году в интернете появилась аудиозапись, в которой, как утверждалось, Чувашов, разговаривая с одним из «Белых волков», в ответ на заявление скинхеда о том, что приезжие безобразно ведут себя в России, ответил, что и русские за границей подчас ведут себя так, что их порой хочется «вешать и убивать». Пресса нулевых писала, что за это Чувашов был включен в «черный список» националистов. Его убили около 08:30 утра у его дома. Неизвестный несколько раз выстрелил в него и скрылся. Судья умер до приезда врачей. На тот момент ему было 47 лет. У него осталась жена и двухлетняя дочь. Следствие сразу поняло, что дело было в профессиональной деятельности судьи. В марте 2011 года следствие определило убийцей Чувашова неонациста Алексея Коршунова. Но до суда дело не дошло: в октябре того же года находившийся в международном розыске Коршунов погиб в результате случайного подрыва собственной гранаты в Запорожье, когда совершал пробежку на стадионе. Коршунова называли сообщником убийц адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Прощание с Чувашовым. Фото: Хуберт Голстейн / Коммерсантъ

Украл дочь

Артур Рыно отсидел 10 лет и вышел на свободу в 2017 году. После этого он открыл тату-салон, где работал несколько лет, не привлекая внимания журналистов. Но в 2022 году он попал в заголовки СМИ — за то, что забрал ребенка у бывшей жены.

С Валентиной Атман, чью фамилию взял Рыно, он познакомился как раз в своей студии. Она устроилась туда мастером по пирсингу в 2018 году. Тогда она понятия не имела, с кем связалась. «Он сначала произвел впечатление такого веселого, дурашливого человека. Ухаживал за мной, дарил цветочки, знаки внимания оказывал. Вот, я купилась, повелась», — рассказывала она в разговоре с «Холодом».

Артур, по словам Валентины, скрывал свое прошлое: говорил всем, что он переехал в Москву из маленького города в 2017 году. Но перед тем как начать с ним отношения, она узнала от более информированной подруги, что это за человек. Это ее, однако, не остановило.

Фото: страница Артура Атмана в VK

«У меня есть впечатление, что, может быть, это легенда какая-то, которую придумали. Когда банду собирают, да, там есть обязательно какой-нибудь мальчик, который тянет на себя <…> Я больше поверю, что это его мамаша переубивала кучу людей, а он на себя все это взял, чтобы мамку, не знаю, выгородить», — говорила она в интервью «Холоду».

Никаких законных оснований полагать такое нет. Хотя, как следует из профиля Светланы Рыно во «ВКонтакте», она сама придерживается националистических взглядов, в преступлениях сына она не была замешана.

Валентина призналась, что особо не общалась с Артуром на тему тюрьмы и его взглядов — видимо, пыталась защитить свою психику. Он сам рассказывал ей немного: отшучивался и говорил только, что его били.

В 2020 году Валентина и Артур поженились. Тогда у пары уже была дочь — Ярослава. Но брак продлился недолго: в 2022 году Артур и Валентина разъехались. Но сохранили дружеские отношения и вместе воспитывали Ярославу.

Артур с дочерью. Фото: страница Атмана в VK

Когда Валентина поняла, что она не успевает работать и следить за дочкой, она обратилась к бывшему мужу. «Он мне говорил: “Я тебе помогу, и моя мама [поможет], это же Ярославина бабушка. Мол, все хорошо, давай она там у нас проживет” <…> Я повелась, думала, вроде отношения нормальные, я в любой момент могу приезжать», — рассказывала Валентина «Холоду».

Со временем Валентина поняла, что дочь настраивали против нее: она, например, перестала называть ее мамой и обращалась к ней по имени. Тогда она не удержалась и забрала ребенка к себе. Но однажды, когда Ярослава была у родителей Валентины, Артур ее забрал и спрятал.

Ребенка прятали в Павловском Посаде — там у Светланы есть дача. Валентина рассказывала СМИ, что спустя несколько дней после пропажи ребенка подумала, что ребенок может находиться там. Она рассказала, что нашла адрес дома в приложении доставки, так как до этого что-то туда заказывала, и решила съездить туда с друзьями. Девочку нашли на детской площадке рядом с домом, после чего Валентина вызвала полицию.

Валентина Атман. Фото: страница Атман в VK

Ребенка Валентина тогда забрала. Спор за дочь продолжился в суде. Рыно доказывал, что Валентина не справляется со своими обязанностями и злоупотребляет алкоголем. Но в суде заняли сторону Валентины. В марте 2025 года ребенка оставили с мамой. С тех пор Валентина и Артур почти не общаются.

Во время подготовки видео о банде Рыно «Холод» обращался за комментариями к Артуру и его матери, однако все запросы они проигнорировали. Лишь после выхода ролика об этом деле на ютуб-канале «Холода» Рыно связался с журналисткой издания и потребовал удалить видео.

