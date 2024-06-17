Пластмассовый мир внутри

Микропластиком называют очень маленькие кусочки пластика, по размеру сравнимые с песчинкой. Их диаметр обычно составляет от 0,001 до 5 миллиметров, частицы мельче называют нанопластиком. В окружающей среде микрочастицы пластика разлагаются очень медленно, зато хорошо накапливаются. Они есть везде: начиная от питьевой воды и пива и заканчивая стиральными машинами, автомобильными дорогами и мировым океаном. Его частицы копятся в организме и уже отражаются на здоровье людей: повышают риск раковых заболеваний, болезней сердца и сосудов, а также негативно влияют на репродуктивную систему человека. Вездесущий пластик — в материале «Холода».

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Кусочки микропластика попадают в организм через еду, питье и дыхание. В среднем человек съедает около 50 тысяч частиц в год, а если в подсчеты включить те частицы, что человек вдыхает, — получится порядка 74 тысяч гранул. Частицы пластика образуются при простых домашних занятиях, например, за одну стирку обычная куртка синтетического флиса «производит» около 1,7 грамма микроволокна. Вода из стиральной машинки, в которой есть микропластик, попадает в канализацию, а оттуда — в открытое море. Рыбы съедают эти волокна, а потом попадают на обеденный стол с неразложившемся микропластиком в организме. Еженедельно человек потребляет с пищей и водой примерно пять грамм пластика — столько весит обычная банковская карточка.

В ходе последнего исследования ученым из Университета Нью-Мексико удалось найти микропластик в мужских яичках. Таким образом они подтвердили результаты исследования китайских ученых, которые пришли к аналогичным выводам в 2023 году. Авторы работы предполагают, что микрочастицы пластика могут повлиять на снижение количества сперматозоидов. Эту мысль подтверждают исследования на мышах, результаты которых показали, что микрочастицы могут влиять на количество сперматозоидов у них. Исследователи пишут, что микропластик является репродуктивным токсикантом, то есть веществом, негативно влияющим на способность размножаться.

Ученые склоняются к тому, что микропластик на самом деле есть во всех органах человеческого тела: его частицы уже находили в сердце, кишечнике и крови. Куски микропластика находили в плаценте и грудном молоке. Его частицы могут оседать в развивающемся плоде в женском организме спустя сутки после контакта матери с пластиком. Все это также подтверждается опытами, проведенными, на беременных мышах: частицы пластика оседали у плода в мозге, сердце, печени, почках и легких, также и детеныши крыс уже рождались с наночастицами пластика в организме.

Наличие микропластика в организме также повышает риск развития рака, особенно в пищеварительной системе, считают исследователи. Опыты показывают, что значительное количество частиц микропластика оседает в толстой кишке, но еще больше — в легких человека. Ученые также смогли найти связь между развитием цирроза печени и накоплением микропластика в организме. Кроме того, осевшие в тканях сонной артерии микрочастицы в два раза увеличивают риск получить сердечный приступ или инсульт.

То, что ты ешь

Попадая в организм человека, микрочастицы пластика передвигаются вместе с кровью. Так они могут дойти до любого органа, в том числе и до мужских яичек, в которых нашли частиц микро- и нанопластика. Количество пластика у людей оказалось почти в три раза больше, чем у собак: 330 микрограмм на грамм ткани по сравнению со 123 мкг/г ткани. Всего ученые протестировали 47 семенников собак и 23 человеческих, и частицы пластика были обнаружены во всех образцах.

Почти втрое большую концентрацию микропластика в мужских яичках по сравнению с собаками исследователи связывают с тем, что люди чаще животных взаимодействуют с пластиком. К примеру, дети, которых кормят из пластиковых бутылочек, получают миллионы частичек микропластика ежедневно.

Примечательно, что в яичках пожилых мужчин пластика оказалось меньше, чем у молодых. Самое большое количество микропластика наблюдалось у мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, а после 55 лет этот показатель снижался, что позволяет сделать два предположения: или человеческий организм способен сам избавляться от микропластика, или большее использование яичек в молодом организме может притягивать к ним больше микрочастиц.

Самый «популярный» тип пластика, обнаруженный в ходе исследований, — полиэтилен. Этот вид пластмассы используется повсеместно: от производства труб и кабелей до игрушек и бутылок.

Пластик на каждый день

Основной источник микропластика в мире — это синтетическая одежда и автомобильные шины. Они выделяют примерно две трети всех микрочастиц. Шины на четверть состоят из синтетического каучука, разновидности пластика, который стирается о дорожное покрытие. Большую часть этих частичек вбирает в себя Мировой океан: 78% всего микропластика в океане приходится именно на пыль от изношенных шин. В океан также ежегодно попадает полмиллиона тонн микроволокон после стирки одежды — это примерно равно 50 миллиардам пластиковых бутылок. Гигантское количество пластиковых отходов привело к тому, что в Тихом океане даже образовалось целое «Большое тихоокеанское мусорное пятно» — огромное скопление мусора из пластика площадью с три Франции.

Морской рачок криль. Фото: Dmytro Pylypenko / Alamy / Reuters

Микропластик найден в организме 60% исследованных во всем мире рыб. Мелкий морской рачок криль даже научился перерабатывать пластик, разлагая его на еще более мелкие наночастицы. Крилем питается самое большое существо на планете — синие киты, которые потребляют до 10 миллионов частиц микропластика в день — в 50 раз больше, чем горбатые киты, питающиеся рыбой.

При этом сократить использование пластика в ближайшие десятилетия вряд ли удастся. Из-за роста населения, которое к 2050 году достигнет девяти миллиардов человек, потребность в пластиковой продукции в ближайшее время будет также расти, а это значит, что необходимые для ее производства объемы добываемой нефти сократить не выйдет, что, в свою очередь, негативно скажется на борьбе с глобальным потеплением.

Помимо Мирового океана микропластик загрязняет и воздух. Микрочастицы переносятся с помощью ветра, что способствует глобальному загрязнению. Наличие микропластика в воздухе может влиять на формирование облаков и климатические процессы, например, в США уже фиксировали «пластиковый дождь», а в облаках были найдены сразу девять видов полимеров, включая полиэтилен.

Снизить влияние пластика на организм можно, ограничивая его использование. Исследовательница окружающей среды из Калифорнийского университета Трейси Вудрафф советует отказаться от пластиковой посуды, особенно одноразовой, в пользу стеклянной, а в магазин ходить с тканевыми сумками, а не пакетами. В глобальном плане ученые предлагают ограничивать использование ископаемого топлива, чтобы помешать компаниям перерабатывать его в пластик.