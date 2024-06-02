Творец евнухов

В начале мая 2024 года в Великобритании огласили приговор 46-летнему норвежцу Мариусу Густавсону. У себя дома он оборудовал операционную и на протяжении нескольких лет кастрировал мужчин, плативших ему за это деньги. Также у Густавсона был сайт, на котором он продавал видео операций — на нем было зарегистрировано больше 20 тысяч человек. «Холод» рассказывает, как полиция вышла на хирурга-самоучку и почему люди были готовы платить за опасные операции на дому.

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7 декабря 2021 года в дверь 44-летнего Мариуса Густавсона постучала полиция. Норвежец встретил детективов в инвалидном кресле — одна из его ног была ампутирована. Полицейские предъявили ему ордер на обыск и заявили, что его подозревают в десятках случаев нанесения тяжелых увечий.

Обыск продолжался несколько дней — все это время на улице 24 часа в сутки дежурил полицейский. Следователи осмотрели участок у дома, мусорные контейнеры и сам дом, в каждой комнате которого норвежцем были установлены камеры видеонаблюдения. Одна комната была оборудована под «операционную»: внутри были коробки с медицинскими иглами и шприцами, запасы обезболивающего, хирургические инструменты, кушетка с креплениями для фиксации рук и ног. На стене в рамочке висели ампутированные яички самого Густавсона. Позднее полицейские обнаружили и его ампутированный член, который Густавсон сохранил на память.

По итогам обыска норвежца задержали. Вместе с ним полиция арестовала еще шестерых его подельников — выяснилось, что вместе они искалечили по меньшей мере 13 человек.

Посвятить жизнь правам ЛГБТ

До того как переехать в Великобританию, Мариус Густавсон жил в родной Норвегии — в городе Драммен, который находится в 45 минутах езды от Осло. Коллеги и друзья описывали его как замкнутого человека, который все свободное время посвящал активизму.

У Густавсона были проблемы с законом: его несколько раз обвиняли в мошенничестве, но в тюрьму он так и не сел. С 2001 года он работал почтальоном и был председателем региональной Национальной ассоциации за эмансипацию геев и лесбиянок Норвегии (LLH). Он организовывал мероприятия, посвященные ЛГБТ, а также писал колонки для местной газеты с критикой школьной программы, в которой уделяют недостаточно внимания половому воспитанию.

Камилла Лохен, знавшая Густавсона в то время, описывала его как «большого плюшевого мишку» и говорила, что «он посвятил жизнь борьбе за права ЛГБТ-людей, но казался немного несчастным».

В конце 2011 года Густавсон переехал в Великобританию со своим мужем. Их брак длился 11 лет, но в 2016 году партнеры развелись. В это же время Густавсон стал интересоваться «Nullo» — сокращенно от «генитальное аннулирование».

Что такое «Nullo»? «Генитальное аннулирование» — это полное удаление наружных половых органов. Часто к подобным операциями склоняются асексуальные или небинарные люди, которые не хотят ассоциировать себя ни с одним гендером. В то время как существуют клиники, которые делают операции по коррекции пола, в последние годы растет подпольное движение, которое занимается удалением гениталий в кустарных условиях — так называемый культ Nullo. Мужчины удаляют себе пенисы и яички, не обращаясь к врачам.

Густавсон тяжело переживал расставание. Позже на суде он говорил, что отрезание конечностей и кастрация помогали ему «почувствовать контроль» над своей жизнью. Он также заявлял, что брак сдерживал его садо-мазохистские наклонности: после расставания с мужем якобы проявилось до того «спящее» ментальное расстройство — синдром нарушения целостности восприятия собственного тела. При нем человек считает, что нужно избавиться от здоровой части тела или конечности.

По кусочку

Вскоре после развода, в декабре 2016 года, Мариус Густавсон договорился с Дэмиеном Бирнсом, работающим в эскорте, что тот его кастрирует за 500 британских фунтов. Позже Бирнс признавался, что он решился провести операцию исключительно из-за финансовых трудностей.

18 февраля 2017 года Бирнс пришел домой к Густавсону, но перед тем, как начать, операцию начал сомневаться: «Я-то это сделаю, но ты можешь потерять много крови и умереть». На это Густавсон хвалился, что уже провел 26 операций (установить точно, когда Густавсон занялся «экстремальными телесными модификациями», невозможно). Он успокоил Бирнса тем, что пообещал направлять его во время процедуры.

Весь процесс снимался на камеру. Несмотря на уверения, что все будет хорошо, Густавсон все равно вызвал скорую. В больнице он провел два дня. Позднее норвежец говорил, что, сделал операцию, потому что хотел выглядеть «как Кен из Барби — чтобы ничего внизу».

Когда пришло время платить Бирнсу за кастрацию, Густавсон объявил, что отдаст только 50 фунтов. Бирнс стал угрожать, что расскажет о случившемся полиции. В ответ Густавсон обещал, что сам пойдет в полицию и заявит на него за шантаж, угрозы и нанесенные увечья. В итоге он все же согласился отдать деньги «в рассрочку» и выплачивал Бирнсу долг в течение двух лет.

Нож, использованный Дэмиеном Бирнсом для удаления пениса Мариуса Густавсона. Фото: Metropolitan Police / PA Wire / PA Images / Scanpix

В сентябре 2018 года Густавсон начал встречаться с 17-летним Джейкобом Крими-Эпплби, и они стали обсуждать дальнейшие «модификации» тела Густавсона. В январе 2019 года Крими-Эпплби писал Густавсону, что очень хочет увидеть его без ноги, ведь он будет выглядеть «круто». Они записали восьмичасовое видео, где Густавсон держит свою ногу в ведре с сухим льдом и они смеются вместе Крими-Эпплби. Ногу так долго держали во льду, что Густавсона забрали в больницу. Там ее ампутировали. Густавсон запросил пособие по инвалидности.

Летом 2019 года медбрат Натаниэль Арнольд, знакомый с Густавсоном и воровавший из больницы обезболивающие, отрезал ему сосок.

58 операций

На операциях только на своем теле Густавсон не остановился и стал делать их другим людям. 14 января 2018 года он запустил сайт, посвященный «экстремальным телесным модификациям» и платил людям за участие в съемках (иногда за операции платили и сами «пациенты»).

Сайт одновременно и предлагал услуги по «модификациям», и выкладывал видео и стримы с операций. Чтобы их посмотреть, пользователю необходимо было приобрести подписку — от бесплатной до VIP за 100 фунтов. Сайт был в открытом доступе. За время работы на нем появилось около 22800 зарегистрированных пользователей. К 2021 году Густавсон заработал на своем проекте 300 тысяч фунтов.

Наполнять сайт контентом Густавсону помогали шесть подельников: 32-летний Эшли Уильямс; бывший химик и член Королевского химического общества, 67-летний Питер Уэйтс — у него дома полиция нашла в морозилке одну мошонку и два отрезанных половых члена; 61-летний Стефан Шарф; 61-летний Дэвид Карутерз; 30-летний Ион Чукур и 38-летний Янус Эткин, проходивший курсы ветеринара.

Все они участвовали в подпольных хирургических операциях: в их домах находили ветеринарные инструменты. При этом ни у одного из них не было квалификации, чтобы оперировать людей.

Для съемок видео Густавсон оборудовал одну из комнат своего дома. Соседи не жаловались, но замечали, что из его дома постоянно увозят кого-то на скорой помощи. При этом люди, которые приходили к нему в гости, говорили, что внутри все было очень аккуратно. Правда, в спальне стены были увешаны порнографическими постерами, а в рамочке висели яички хозяина.

Один из администраторов сайта, которого оперировал Густавсон, на условиях анонимности рассказывал журналистам, что на двери «операционной» висела табличка «Игровая комната Тео. Открыто 24 часа, семь дней в неделю» (Тео — имя, которым Густавсон представлялся некоторым друзьям). В этой комнате анонимному администратору провели операцию под названием субинцизия, или подрезание. Он заплатил за нее «Тео» тем, что позволил записать операцию на видео и выложить его на сайте.

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По собственным признаниям, Густавсон провел 58 операций по эмаскуляции (удалению мужских половых органов) — все они якобы происходили с согласия пациентов. Отрезанные части тела он хранил в банках со спиртом или просто в морозилке.

В основном «пациентами» становились мужчины, ставившие под сомнение свою гендерную идентичность. Сталкиваясь с гендерной дисфорией, они искали информацию о ней в интернете и находили сайт Густавсона.

Гендерная дисфория — это дискомфорт или дистресс, вызванный несоответствием самоощущения человека с полом, приписанным ему или ей при рождении.

Гендерная дисфория может сопровождаться тревогой, депрессией и суицидальным поведением. Согласно исследованиям, от 32 до 50% трансперсон совершают попытку самоубийства. Кроме того, ЛГБТ-людей до сих пор дискриминируют в больницах, из-за этого многие из них могут избегать прямых контактов с системой здравоохранения и обращаться к «подпольным» специалистам.

Неудачный дубль

В 2021 году Густавсона сдал один из его «пациентов», с которым он познакомился еще в 2017-м: тогда норвежец «разрезал» ему мошонку. В сентябре 2019 года этот же мужчина снова пришел к Густавсону — теперь уже для того, чтобы полностью удалить яички. Тот включил запись видео, привязал мужчину к столу и сдавливать яички тисками. «Операцию» пришлось прервать: травмы были настолько серьезные, что мужчина обратился в больницу.

2 декабря 2019 года мужчина вернулся к Густавсону в третий раз — он пришел, чтобы норвежец довел дело до конца. Вместо этого тот взял раскаленную железную кочергу и выжег на ноге мужчины буквы EM (Eunuch Maker — с английского «Творец евнухов»).

18 января 2020 года мужчина пришел к Густавсону в четвертый раз. На этот раз вместе с Густавсоном операцию проводили Эткин, Карутерз и Уильямс. Мужчине вырезали яички, а затем попытались вшить одно из них обратно. Впоследствии возник серьезный отек, и врачи в больнице объявили, что увечья настолько серьезные, что восстановить органы не получится.

Только после этого пострадавший обратился в полицию и рассказал им про сайт Густавсона, стримы и операции, которые проходят в опасных, нестерильных, домашних условиях.

«Далеко не монстр»

После ареста в декабре 2021 года Мариуса Густавсона обвинили в 13 случаях нанесения тяжких увечий со злым умыслом — самой младшей его жертве было 16 лет. Обвинение признало Густавсона организатором, так как именно он руководил процессами, непосредственно участвовал в операциях и планировал деятельность.

К материалам суда также было приобщено то, что Густавсон хранил у себя дома порнографию — в том числе детскую. Также полиция обнаружила отрезанные во время операций гениталии и части тела других мужчин, которые Густавсон хранил у себя дома: некоторые он готовил и употреблял в пищу, а другие — оставлял на память.

Полиция также задержала Джейкоба Крими-Эпплби, Нейтана Арнольда и Дэмиена Бирнса. Крими-Эпплби признался, что клал в лед ногу Густавсона, Арнольд — что отрезал ему сосок, а Бирнс — что отрезал пенис.

Джейкоб Крими-Эпплби после задержания полицией. Фото: Shutterstock / Rex Features / Vida Press

На суде защита указывала, что у Густавсона проблема с ментальным здоровьем — а именно, синдром нарушения целостности восприятия собственного тела. По их версии, манипуляции, которые Густавсон проводил над собой, он делал чтобы быть «архитектором своего собственного тела», а ампутации дарили ему чувство «контроля над собственной жизнью».

Но судья пришел к выводу, что мотивацией Густавсона все же были деньги и сексуальное удовольствие. Он также счел, что, хотя ментальное расстройство и объясняет, почему он калечил себя, оно не оправдывает зарабатывание денег на травмировании других людей.

«Сложно понять, понимает ли Густавсон серьезность обвинений, — говорилось в судебной записке. — Он не испытывает раскаяния, так как считает, что помогал людям. <...> Когда его спрашивают, что он мог бы сделать иначе, он утверждает, что сайт должен был сохранить первоначальную функцию — помогать людям [а не превращать в порносайт с экстремальным контентом]».

Несмотря на видеосвидетельства, показания других участников и слова самого Густавсона, многие, кто его знал на родине, считают, что его не стоит выставлять злодеем.

«Он далеко не монстр. Я хочу, чтобы люди знали, какой у него бэкграунд и кто он такой», — заявил бывший муж Густавсона и добавил, что он проделал много «заслуживающей уважение работы», а коллеги из среды ЛГБТ-активизма так и вовсе равнялись на него.

Мариуса Густавсона приговорили к пожизненному заключению с возможностью выйти условно-досрочно через 22 года. Давая интервью во время суда, адвокат Густавсона говорил, что его клиент очень хотел бы оказаться в Норвегии, так как считает, что там к его «взглядам» отнеслись бы более терпимо.