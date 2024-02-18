«Он вытащил меня из коробки, в которой я жила»

Смерть Алексея Навального многие переживают как личную потерю. Кого-то расследования Навального отучили верить пропаганде. Кто-то впервые в своей жизни вышел на акцию протеста, когда Навального посадили в тюрьму. Кому-то его пример помог совершить смелые поступки: не молчать о войне, отказаться фальсифицировать выборы. Мы попросили читателей «Холода» рассказать, как Алексей Навальный изменил их жизнь.

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Это был первый человек, из-за которого я вышел на протест. Из-за которого ощутил злость на то, как ужасно поступает действующая власть. Из-за которого понял, что бороться можно и нужно. Что это правильно. Что я не один.

Что можно быть сильным, даже если вокруг полный пиздец. Потому что веру, надежду, любовь, а еще злость и стремление к справедливости никто не может у меня отнять.

Что можно не соглашаться и спорить, но при этом восхищаться.

Он научил меня идти к тому, во что я верю, и вести за собой других людей. Я показывала его ролики своим друзьям, выходила с фонариком под неодобрительный свист соседей и звала людей гулять с цветами.

У меня болят глаза от количества выплаканных слез. Но сдаваться нельзя.

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С лета 2013-го и выборов мэра [Москвы] стало невозможно опускать голову и бояться. Алексей научил меня смелости.

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Однажды шла по парку в своем Петрозаводске и увидела людей, которые стояли и ждали чего-то. Я подошла спросить, что случилось. Потом приехали менты и стали выцеплять отдельных людей, заламывать им руки и отводить в автобусы. Так я в первый раз попала на митинг за Навального. Увидела всю эту машину, которая давит в людях свободу, достоинство и радость. Этот день я хорошо помню. И помню, как было больно за страну, в которой я живу, и за людей, которых так унижают.

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Я в первый раз вышла на акцию в январе 2021 года, а политикой начала интересоваться после отравления Навального. Мне 25 лет, и долгие годы я считала, что политика — это для старых, скучных зануд, которые вечно трындят о том, что мы не такие, как все, и что нас все обманывают. Теперь я знаю, что политика — это про каждого. Слезы весь день.

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Я уехала жить в Латвию, но очень хотелось в Питер. Тяжко было смотреть на то, что происходит, и не иметь возможности поучаствовать. И когда он сказал, что возвращается [в Россию из Германии после отравления], я тоже решила вернуться.

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Открыл форточку в душной газовой камере. Дал надежду на то, что мнение каждого важно и мы идем к свету.

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В 2019 году штаб Навального помог нам продвинуть в муниципальные депутаты самовыдвиженцев, и все вместе мы смогли спасти от вырубки леса в нашем поселении. И хотя сейчас мы все опустошены, мы все равно будем делать добро и бороться за справедливость ради свободной и прекрасной России будущего.

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Помню, как новости разрывались от сообщений об отравлении. Как мама сказала: «Он выживет, он стойкий».

Помню, как вели прямую трансляцию из самолета и больниц. Как в городах поднимались люди.

А потом нас собрали в душном школьном кабинете и доходчиво объяснили, что нам не надо туда ходить, ведь мы не хотим проблем ни себе, ни родителям. И не хотели отпускать из школы.

Помню, как из окна автобуса увидела людей. Много людей на маленькой площади маленькой Костромы. И еле сдержала слезы.

А потом приехала домой и разрыдалась. Оттого, что не была среди тех, кто вышел. Оттого, что, кажется, впервые в жизни почувствовала настоящий патриотизм в тех, кому не все равно.

А потом плакали с мамой, сидя перед экраном и видя, как на него надевают наручники. Наверное, тогда я поняла, что такое репрессии, видя их живой пример.

А потом прошло еще три года. Читала посты о жизни в заключении и постановления об очередных сроках и обвинениях, которым, казалось, не будет конца. Но была надежда.

Новость [о смерти] я прочитала случайно. А потом — пустота, онемение и боль несправедливости внутри. А хотелось кричать. Да так сильно, чтобы они услышали.

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Мне только исполнилось 18, когда началась его мэрская кампания. Я присоединилась и горжусь, что стала частью той истории, несмотря на то, что друзья и знакомые смотрели на меня с непониманием, занимаясь своими делами, тусовками, клубами. Было лето, молодежи было чем заняться на каникулах перед университетом. Я никогда не переставала его поддерживать, я всегда болела за его дело, за наше будущее.

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Узнала про Алексея в декабре 2011 года, когда купила журнал «Эсквайр». А в 2012 году Навальный помог мне… починить лифт. В моем доме полгода не работал грузовой лифт. И тогда я написала жалобу на сайте РосЖКХ — это был один из проектов Навального. Через 30 дней все инстанции, включая прокуратуру, отписались, что они ни при чем. Но в это же время появился монтер, и лифт починили. Потом я советовала сделать это своим родственникам, и это тоже сработало.

В 2015 Навальный приезжал к нам в город, и мы ходили на встречу с ним. В первом ряду стояли стульчики, и пожилые и беременные могли сидеть на них. Это такой бешеный контраст — когда в городе перекрывают все, если Путин приезжает, люди идут пешком зимой домой в Сибири много километров только потому, что барин приехал. А тут — стульчики...

Потом я была наблюдателем на выборах от штаба Навального, участвовала в большинстве организованных им митингов. Теперь я в другой стране. Сегодня я потеряла надежду. Но если бы не он, я не была бы сейчас в безопасности.

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До 2018–2019 года я не интересовалась политикой, пока случайно не услышала, что мы пойдем группой на «обязательную» экскурсию, чтобы студенты не пошли на митинг Навального. В тот день я нашла в интернете информацию об этом человеке, начала смотреть видео на ютубе, которые меня в итоге очень заинтересовали. Это открыло мне глаза, сформировало политические взгляды. Спасибо Алексею за то, что он был, есть и будет. Этот человек умел воодушевлять, вдохновлять и пробуждать чувство справедливости.

Санкт-Петербург. Октябрь 2017 года. Фото: Emile Ducke / dpa / Alamy / Vida Press

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Алексей увлек меня политикой в 2011 году. Я пошла в наблюдатели и на выборах в 2014 году встретила своего мужа. С Навальным жила моя надежда на будущее. Я не могу поверить в случившееся.

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Я с мужем бывшим на первое свидание пошла на его митинг. 2012 год, март. Было здорово. Потом я смотрела его передачи: он вселял надежду на лучшее будущее. Давал возможность выплеснуть негатив, накопившийся от несправедливости вокруг.

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Человек, который был для меня настоящим примером того, как любить: свою семью, своих близких, свое дело, свою страну. По-настоящему, просто, ясно, бескомпромиссно.

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Сейчас мне 18 лет. В 2021 году я слышала новости [об отравлении Навального], но училась в 9 классе и была занята экзаменами. И, конечно, было страшно. В моем городе за него выходили уже тогда, а я не вышла.

После 2022 года я очень хотела встретиться лично. Пожать руку, сказать спасибо. Я почему-то верила, что он уже точно никуда не денется, даже через 19 лет, и деда переживет уж точно.

В прошлом году я поступила в вуз и почувствовала силу. Даже в декабре написала по Алексею [в качестве университетского задания] анализ личности. Да, было страшновато. Но я чувствовала, что сделала что-то важное, просто заявив в учебной аудитории, что такой человек есть, и [рассказав], что с ним происходит. Последняя фотография, которую я сохранила в 2023 году, — новогоднее послание Алексея.

Сейчас больно. Куда больнее, чем 24 февраля. Мы обязательно справимся. Ради него.

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Впервые увидела его блог в ЖЖ в 2011 году. В то время я сидела в декрете, что-то услышала про него и решила загуглить. Это была любовь с первого взгляда, настолько его видение и идеи перекликались с тем, как я чувствовала. Он научил меня и многих из нас смелости и ответственности. Он смог донести до нас простую истину: мы достойны лучшей жизни и должны быть творцами новой России. Хоть я никогда его не знала лично и не встречалась с ним, но сегодня я чувствую, что потеряла близкого человека.

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Он был и остается для меня примером, как надо любить свою семью, свою жену и своих детей, как гордиться ими и как публично проявлять эти чувства. Он был и остается для меня Давидом, вышедшим против адской и бесчеловечной в своей подлости системы. Последние три года каждый раз, когда мне было плохо физически или морально, я вспоминала его и думала: «А как сейчас ему?»

***

Я только сейчас поняла, что именно со знакомства с Алексеем Навальным я стала понимать, что «лезть в политику» — не только не стыдно «нормальному человеку», а совершенно необходимо. Услышала я о нем от людей, которые отзывались о Навальном крайне негативно и даже злобно. А мне стало интересно самой составить мнение. С тех пор я начала читать, смотреть.



Меня всегда расстраивало, что дела в стране явно идут не туда, но я считала это горькой неизбежностью, против которой ничего не сделать, и думала, что приличных людей среди политиков не бывает. Оказалось — бывают.



Горе от того, что он больше никогда не будет шутить, не обнимет жену, детей, не вдохнет воздух ни в камере, ни в тюрьме. Безумно жаль полного сил, умного, смелого человека, который пытался сделать общество гражданским, пытался достучаться до людей, открыть им простые вещи: «Ты можешь сделать жизнь лучше». Он очень много сделал, но все равно я плачу. Я женщина, мама, я плачу по жизни человека. Лучше бы он остался жить, просто жить на Земле.

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Мой первый митинг был в поддержку Навального в Калуге. Там было пять человек и 10 мycopoв.



***

Раньше я не была поклонницей Навального. Его расследования не смотрела, потому что понимала, что власть имущие имеют все и в принципе не боятся этих расследований. После его отравления я поняла, что это не так.

После трех лет, которые Навальный провел в этих невыносимых условиях, я поняла, что можно оставаться человеком даже при таких обстоятельствах. Он был для меня символом чести, несгибаемости, храбрости.

Что говорить, мы все трусим перед системой: я вчера очень хотела выйти на площадь с плакатом, но страх останавливает. Просто я знаю, что там — в тюрьме — долго не выдержу. Но очень хочется выйти и показать, что Навальный — не один.

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Даже и не помню, когда узнала об Алексее. Уже столько лет. Всегда с ним связаны какие-то отчеты дат. Посадили на 15 суток — значит, выйдет через 14, 13, 12… Всегда с нетерпением ждала. И скучала.

Потом начались цифры пострашнее. В искусственной коме 1, 2, 3 дня… до возвращения в Россию 3, 2, 1 день… Тюрьма… Теперь нужно отсчитывать дни без Алексея. Он изменил все. Сделал меня храбрее, сильнее, добрее. Благодаря ему я поняла, что и моя жизнь может чего-то стоить. Что мы можем что-то изменить. Но я сделала недостаточно. А Алексей сделал слишком много для меня, для нас.

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Я верила пропаганде. Потом случайно посмотрела фильм «Он вам не Димон». И все. Обратного пути уже не было.

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Он как будто вытащил меня из коробки, в которой я жила, и показал, что вокруг есть мир.

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Он научил меня тому, чему не научили родители, — быть гражданином.

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Я бросил работу, [на которой приходилось заниматься] фальсификациями на выборах, в 2007 году и встал на путь здорового человека.

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Я жил в соседнем от него доме. Встречал его в парке, возле ТЦ. Я был на его митингах. И был на том самом — против его ареста. С 2014 года — 10 лет — он со мной.

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В 2021 году, когда Алексей вернулся в Россию после отравления, я в первый раз в своей жизни вышел на митинг. Именно тогда я понял, что если сегодня посадили его, то завтра могут посадить и меня, моих близких.

Москва, Пушкинская площадь. Январь 2021 года. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix

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Я была его волонтеркой с 2012 года. Я верила в то, что он — единственная надежда России на светлое будущее. 24 февраля я с мыслями об Алексее, который не сдался, стала открыто писать в соцсетях о войне. Спасибо, Лёша. Ты всегда был членом моей семьи. Мне не стыдно за себя.

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Благодаря Алексею я выбрала свою профессию и то, чему хочу посвятить свою жизнь.

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Я гуляла с коляской и думала: «Хоть бы вышел живой, хоть бы вышел живой». Я вроде не сильно верующая, но как-будто неосознанно всегда просила: «Здоровья сыну и Навальному». Это смешно, наверное, звучит. Алексей давал надежду, теперь ее нет.

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12 июня 2017 года. Мне только-только исполнилось 17. Один день до ЕГЭ по английскому, я мечтаю поступать на факультет международных отношений и быть настоящим дипломатом. И вот мой молодой человек зовет меня на митинг в честь дня России. В семье паника: мама боится, что я напорюсь на этого негодяя Навального. Но я тогда все же вышла на Марсово поле в родном Петербурге.

Первое и главное, что я там увидела, — огромная толпа людей: молодых, светлых и вдохновленных — таких же, как и я. В этот момент с меня как завесу сняло, я врубилась, что той злой проплаченной оппозиции из новостей, которую мне показывают родители, не существует, — только простые люди, которые хотят перемен. Алексей и его движение тех лет вдохновили меня пойти учиться на политолога, исследовать российскую политику и участвовать в ней. Сейчас чувствую себя осиротевшей, но понимаю, что дальше нам придется самим.