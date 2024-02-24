Уже два года тысячи людей в России протестуют против войны в Украине. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», с 24 февраля 2022-го по 14 февраля 2024 года были задержаны 19855 из них. Возбуждены сотни уголовных дел. Кто-то протестует против войны в целом, другие, как жены мобилизованных, требуют вернуть мужей домой.

Антивоенные акции протеста в Москве в первый день полномасштабной войны: полицейские задерживают протестующих, 24 февраля 2022 года. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix

Задержанный показывает маску с надписью «Нет войне» в полицейской машине во время антивоенного протеста в Санкт-Петербурге, 24 февраля 2022 года. Фото: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix

Полиция задерживает протестующую с плакатом «Война с Украиной — позор и преступление» в Омске, 27 февраля 2022 года. Фото: Евгений Софийчук / AP Photo / Scanpix

Активист Сергей Чернов с антивоенным плакатом «Нет фашиzму» на Красной площади в Москве, 27 марта 2022 года. Сергей и фотограф были задержаны. Фото: Виталий Малышев / Avtozak LIVE

Антивоенные надписи появлялись не только на плакатах, но и на остановках и стенах городов. Надпись «Нет войне» на остановке в Санкт-Петербурге, 2 марта 2022 года. Фото: Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix

Фото: MiH / Alamy / Vida Press Фото: AP Photo / Scanpix Коммунальные службы закрашивали и продолжают закрашивать надписи в разных городах России.

Надпись «Нет войне» появлялась и в более труднодоступных местах: плакат над Невским проспектом в Санкт-Петербурге, 1 марта 2022 года. Фото: Дмитрий Ловецкий / AP Photo / Scanpix

Антивоенный пикет в прямом эфире Первого канала: редакторка новостей Марина Овсянникова вышла с плакатом во время выпуска новостей, 14 марта 2022 года. Фото: AFP / Scanpix

Бывший муниципальный депутат Москвы Алексей Горинов был осужден по делу о «фейках» на 6 лет и 11 месяцев. В зале суда во время оглашения приговора он показал плакат «Вам еще нужна эта война?». 8 июля 2022 года. Фото: Кирилл Кудрявцев / AFP / Scanpix

Во время выборов россияне массово портили бюллетени, писав на них антивоенные надписи. Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press

После выборов в сентябре 2022 года власти объявили частичную мобилизацию, и в России также прошли акции протеста. На фото — акция протеста в Санкт-Петербурге, 21 сентября 2022 года. Фото: Анатолий Мальцев / EPA / Scanpix

Фото: Александр Земляниченко / AP Photo / Scanpix Фото: AP Photo / Scanpix Полиция задерживала участников акций как в столице, так и в регионах России. На фото слева — задержание в Москве, справа — в Екатеринбурге.

Всего на акциях против мобилизации, по данным «ОВД-Инфо», было задержано 1395 человек. Фото: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix

Предприниматель из Ленобласти расписал фасад своего магазина названиями украинских городов и вышел с плакатом «Прости, Украина». Фото: Дмитрий Скурихин / Facebook

Фото: 7х7 / Telegram Фото: Солидарность / Telegram Акции протеста продолжились и в регионах. На фото слева: жительница Казани вышла на пикет с плакатом «Нет во**е» и нарисованной «Путинкой», 16 февраля 2023 года. Справа: плакат «Год позора» в центре Перми, 24 февраля 2023 года.

Николай Домнин в Петрозаводске у мэрии города вышел с одиночным пикетом «Не всем родителям нужна белая “Лада”. Многим нужны живые дети. Нет войне!», 4 сентября 2023 года. Фото: From Karelia with Freedom / Telegram

Фото: It’s My City Фото: Анастасия Коршунова / 7х7 Фото слева: мужчина, задержанный за пикет с плакатом «Зачем нам, поручик, чужая земля?», в отделении полиции Екатеринбурга, 6 августа 2023 года. Справа: Анастасия Коршунова, мать троих детей, с антивоенным плакатом на Театральной площади в Курске, 9 мая 2023 года.

После объявления частичной мобилизации родственники военнослужащих начали выходить в пикеты и участвовать в митингах с требованиями демобилизации. На фото женщина с пикетом перед зданием Министерства обороны РФ в Москве, 6 января 2023 года. Фото: Ольга Мальцева / AFP / Scanpix