После того как Александр Лукашенко отказался признавать поражение на президентских выборах в августе 2020 года, Беларусь охватили массовые уличные протесты. Лукашенко ответил на них столь же массовыми репрессиями. В последние два года в Беларуси могут арестовать за исполнение песни на белорусском, лайк в соцсетях, носки бело-красно-белой расцветки или «мысленную поддержку протестующих». Силовики приходят к участникам акций лета — осени 2020-го через месяцы и годы, а под арест люди зачастую попадают целыми семьями: мужья и жены, дети и родители, зятья и тещи. По просьбе «Холода» журналистка Любовь Касперович рассказывает историю семьи, в которой сразу четыре женщины — мать и три ее дочери — оказались фигурантами уголовных дел за участие в протестах.

22 февраля 2022 года Таня Борисович должна была сдавать важный экзамен в музыкальном колледже. Несколько ночей до этого она повторяла теорию, на всякий случай готовила шпаргалки и в тот день проснулась рано, в семь утра.

Все жительницы их минской квартиры еще спали. Спала Анна Борисович — Танина мама. Спала старшая сестра Яна — на следующий день она должна была уехать в Москву, где училась на третьем курсе биофака МГУ. Спала Танина сестра-двойняшка Настя, с которой четыре недели назад они отметили совместный день рождения: им исполнилось по 20 лет, всей семьей они сходили на каток и в кафе, посмотрели «Don’t Look Up» и покатались на зиплайне. Яна старше двойняшек всего на год с небольшим: когда вскоре после рождения первой дочери Анна забеременела двойней, муж поставил ее перед выбором — либо она делает аборт, либо он уходит из семьи. Анна выбрала детей. Муж уехал в Канаду. Младшие дочери познакомились с отцом, когда им было уже по восемь лет.

Когда Таня проснулась, было еще темно. Тихо, чтобы не разбудить родных, собралась в колледж. Она играла на скрипке с шести лет, учителя в музыкальной школе сразу настраивали ее на то, чтобы сделать музыку профессией, но сама Таня решилась на это, только когда пришло время выбирать, где продолжать образование после девятого класса. На прослушиваниях перед поступлением ей сказали, что она недотягивает. «Мне было так обидно, — вспоминает Таня. — И я решила, что сейчас как поступлю, как докажу им, что они не правы! То есть мной скорее руководили эмоции, я не думала, зачем мне это надо».

Зачем ей это надо, Таня поняла только к четвертому курсу. Теперь ей хотелось успешно окончить колледж и продолжить обучение в консерватории.

В то утро Таня вызвала такси и ждала его на улице, просматривая сообщения в телефоне. Она сильно волновалась и, когда к ней подошел какой-то мужчина, поначалу решила, что это водитель. Но мужчина — на нем была маска, закрывающая лицо — быстро, чтобы было невозможно запомнить имя и рассмотреть фото, показал милицейское удостоверение, попросил пройти к машине и поговорить. Таня удивилась, но ничего не заподозрила: решила, что нечаянно стала свидетелем какого-то происшествия.

В этот момент подошел еще один неизвестный. Он резко выхватил из рук Тани телефон и силой затащил ее в микроавтобус. Там сидели четверо неизвестных в балаклавах, один из них был в бронежилете и с ножом. Не понимая, что происходит, Таня стала просить телефон, чтобы позвонить в колледж — предупредить, что опоздает к началу экзамена. Она еще надеялась на него попасть. В ответ мужчины, которые оказались сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, стали кричать на Таню, требовать отдать им ключи от квартиры и угрожать наручниками.

«Казалось, это какой-то злой розыгрыш, — вспоминает Таня. — Но, несмотря на сильный шок и растерянность, я понимала, что для розыгрыша это слишком затратно, поэтому, скорее всего, это жестокая реальность».

Когда неизвестные в балаклавах начали звонить в дверь квартиры Борисовичей, Анна сказала им, что гостей в доме не ждут. Чуть позже соседка открыла тамбур, и незнакомцы начали барабанить уже непосредственно по двери — тогда Анна поняла: они все равно войдут, даже если придется применить силу. Она решила открыть.

Анна впервые забеременела, когда ей было 24. Через два с небольшим года она уже была матерью трех дочерей, воспитывала их одна. Борисович мечтала стать психологом и окончила профильный факультет педагогического вуза, но для полноценной практики нужно было доучиваться, а времени на это не было. Следующие 20 лет Анна преподавала английский в школе, мечтая вернуться в психологию и занимаясь дочерьми. Каждая из них, помимо учебы, увлекалась чем-то еще: Таня играла на скрипке, Настя ходила на карате, Яна — на художественную гимнастику.

Политикой Анна не интересовалась и голосовать на очередных президентских выборах не собиралась. За месяц до выборов, 3 июля 2020 года, она согласилась поучаствовать в шествии по случаю Дня независимости Беларуси: местные власти всегда отправляли туда бюджетников в добровольно-принудительном порядке. Тот факт, что в стране бушует эпидемия коронавируса, а президент Александр Лукашенко отрицает опасность болезни и рекомендует лечиться водкой, баней и поездками на тракторе, Борисович не смущал. «Я вообще не вникала во все это, — вспоминает она. — Ну парад и парад. Песни, ярмарки — что плохого? Совсем не было понимания, куда я иду. Это не сильно приятное мероприятие, но ради отгула в школе почему не сходить?»

О выборах с ней решила поговорить старшая дочь. Яна рассказала матери, что большинство независимых кандидатов либо находятся в тюрьме, либо вынуждены были уехать из Беларуси. Анна упиралась: «Что вы с этой политикой ко мне лезете?» — но Яна не сдавалась. «В конце концов дочь сказала: “Хорошо, давай ты просто ответишь на несколько простых вопросов, и я постараюсь отреагировать на твои возражения”. И спросила, что хорошего я нахожу в Лукашенко, какие у меня “за”, — вспоминает тот разговор Анна. — Неожиданно для себя я пересказала штампы из телевизора, что в Европе геи, а главным достижением считала, что нет войны. Притом что телевизора у нас нет, мы его не смотрим. Но эти фразы все равно просочились в мое сознание».

Яна спросила: разве отсутствие войны — это достижение? «Я сидела и молчала, потому что не могла возразить, — продолжает Анна. — В тот момент я осознала, что передо мной сидит мой 19-летний ребенок, взрослый член общества. Она это уже понимает, а до меня только начинает доходить. Решила, что в моей голове что-то не так и, наверное, нужно послушать молодое поколение». После этого Борисович стала смотреть в интернете видео оппозиционных политиков — Валерия Цепкало и Сергея Тихановского (к тому времени он уже сидел в СИЗО) — и «начала прозревать».

Полтора года спустя Анна открыла дверь своего дома силовикам. Мужчины с оружием ворвались в квартиру с криками: «Лицом к стене!» Анну отвели в одну комнату. Яну — в другую.

Несмотря на небольшую разницу в возрасте с сестрами, Яна всегда чувствовала себя значительно старше и самостоятельнее. Поступив в гимназию, она серьезно увлеклась биологией, поэтому часто пропадала в своей комнате одна, наедине с учебниками. Упорство и внутренняя дисциплина — дополнительные занятия порой начинались в 07:30 — принесли результат. К девятому классу Яна стала самой известной ученицей в гимназии: ее имя звучало по школьному радио, ее узнавали даже незнакомые гимназисты и учителя. В десятом она победила на республиканской олимпиаде по биологии, став абсолютной чемпионкой Беларуси. Спустя год прошла отбор на самые крупные международные соревнования по биологии — International Biology Olympiad. В 2018-м они проходили в Иране, в них участвовали 68 стран.

Яна вернулась из Ирана с бронзовой медалью. «Мне было интересно, на что я способна, сможет ли обычная школьница не семи пядей во лбу дойти до международной олимпиады, — вспоминает Яна. — Оказалось, все возможно. Нужны только мотивация, терпение и усидчивость. А еще — умение собраться в нужный момент, перенаправить стресс в нужное русло и отстоять правоту».

Благодаря успехам на олимпиадах Яна без экзаменов поступила на биофак Белорусского государственного университета, но уже через два месяца решила отчислиться. «Жесткие рамки мешали мне развиваться, — объясняет она свое решение. — В старшей школе я училась из интереса, а в университете столкнулась с атмосферой обязательности и контроля. Знания проверялись тестами на каждом семинаре, будто без этого мы не способны учиться. Причем вопросы тестов были в духе “как называется…”. Для биолога гораздо важнее, как эта вещь работает, а не как она называется». Оставшийся учебный год 18-летняя Яна подрабатывала репетитором и параллельно готовилась к поступлению на биофак МГУ: знакомый рассказал ей, что там можно получить действительно фундаментальное образование. В 2019-м она уехала учиться в Россию.

В 2020-м три сестры впервые голосовали на президентских выборах. До этого политикой в Беларуси никто из них не интересовался. «Мне даже стыдно за это. Гражданской позиции у нас как таковой не было», — говорит Яна. Тем летом из-за локдауна в Москве она вернулась в Беларусь. Новости о происходящем в стране появлялись в медиа, даже далеких от политики, «их сложно было не заметить». Яна стала узнавать о том, как арестовывали кандидатов в президенты, как задерживали участников спонтанных акций солидарности. Все, что происходило в Беларуси накануне выборов, в ее систему ценностей не укладывалось.

Вечером 8 августа 2020 года, накануне дня президентских выборов, Яна листала ленту в инстаграме и наткнулась на пост одноклассницы. Та писала, что всю неделю наблюдала за досрочным голосованием в гимназии, где они вместе учились, и столкнулась с нарушениями: независимых наблюдателей не пускали даже в холл школы, а после для бо́льшей надежности заклеили окна, чтобы не было видно, что происходит внутри. Обычно рациональная Яна отреагировала на это очень эмоционально — и зарегистрировалась независимой наблюдательницей. «Меня сильно зацепила фраза, которую администрация гимназии, где я училась, сказала моей знакомой наблюдательнице, — вспоминает Яна. — Что-то вроде: “Посмотри, какой хорошей ученицей ты была — и кем стала”. После этого сомнений не было. Я хотела посмотреть, как они сказали бы эту же фразу в лицо мне — той, кого считали лучшей ученицей среди всех выпусков».

С самого утра Яна дежурила у своей гимназии. Внутрь ее не пускали: она стояла на крыльце и отмечала тех, у кого были белые ленты на руках (оппоненты Лукашенко призывали надевать их тех, кто собирался голосовать против действующего президента — для независимого подсчета голосов). Яна видела, что в основной день выборов на участок пришли около тысячи человек — гораздо больше, чем в итоговый протокол внесла комиссия: ее члены вбросили слишком много бюллетеней на досрочном голосовании, и, если бы они честно учли всех избирателей, явка на участке составила бы больше 100%. Среди тех, кто работал в школе на выборах в тот день, оказались учительница биологии, готовившая Яну к олимпиадам, и директор, называвшая ее лучшей ученицей. Яна многое хотела им высказать, но смогла только посмотреть в глаза: «Для меня 9 августа был переломным днем».

Теперь, полтора года спустя, она стояла лицом к стене в одной из комнат квартиры, откуда завтра должна была ехать в Москву. Силовики приказали ей молчать, а сами принялись проводить обыск. Больше всего их интересовали мобильные телефоны и компьютерная техника.

Настя Борисович в то утро собиралась поспать подольше: в Белорусский национальный технический университет, где она училась на архитектора, ей нужно было во вторую смену. Сквозь сон она услышала шум в квартире. Когда окончательно проснулась и спустилась со второго этажа двухъярусной кровати (нижний, где спала Таня, был уже пуст), увидела в дверях комнаты неизвестного в балаклаве. Настя на автомате сказала ему «здрасьте» и снова забралась под одеяло. Что происходит, кто этот неизвестный, почему он оказался в их квартире — ничего понятно не было: «Лежу такая, закинув руки за голову, и ощущаю: единственное, что выдает мое волнение, — это то, что я дергаю пальцем ноги».

Из коридора послышались обрывки фраз: «участвовали в маршах», «перекрывали дороги», «регистрировались на платформе “Зубр”». О ком именно речь, Настя не понимала. Вероятно, о ней тоже.

9 августа 2020 года она вместе с мамой и Таней стояла в огромной очереди, чтобы проголосовать на своем участке. Вечером к ним присоединилась Яна (ее гимназия располагалась неподалеку). За час до окончания голосования в очереди оставались порядка 200 человек. В итоге у комиссии возникла та же проблема, что и в гимназии Яны: по данным наблюдателей, явка на участке составила больше 100%. «Уже в тот момент нам было понятно, что подсчет голосов на выборах — это вранье и фальсификация», — вспоминает Настя.

Вечером, так и не дождавшись протоколов с результатами голосования на своем участке (чтобы их не вывешивать, членов комиссии «эвакуировал» ОМОН), сестры и их мама отправились в центр города: отпускать дочерей одних Анна боялась. Оппозиционные телеграм-каналы призывали приходить туда всех, кто был не согласен с итогами выборов, объявленными властями: согласно им, Александр Лукашенко получил около 80% голосов.

В тот день Борисовичам показалось, что протестующих немного. Близко к силовикам девушки не подходили. Когда менее чем в 100 метрах от них взорвалась светошумовая граната, решили, что нужно уходить. «Более опытные участники говорили, что людей мало, надо в другой день выходить всем вместе, — вспоминает Яна. — Мы решили прислушаться, потому что для нас это был первый подобный митинг».

После этого Таня, Настя и Яна стали выходить на протесты каждый вечер — как и сотни тысяч белорусов. Силовики закидывали демонстрантов светошумовыми гранатами и расстреливали резиновыми пулями, задерживали их и избивали. Многие бесследно исчезали в РУВД, а после с травмами находились в изоляторах и больницах. Несмотря на это, те, кто, как сестры Борисович, оставался на свободе, продолжали выходить на улицы. «Это было самое понятное действие, которое можно было совершить, — объясняет Яна. — Я же не работала тогда, чтобы уйти, например, в забастовку. Кроме митингов, мы делали какие-то другие мелочи: расклеивали листовки, рисовали муралы. Свои грамоты я вернула школе, повесив их на забор».

16 августа сестрам казалось, что Беларусь близка к свободе. На улицы городов по всей стране вышли сотни тысяч людей — только в Минске, по разным оценкам, собрались от 160 до 400 тысяч человек. Мало кто ожидал такого от белорусов — даже они сами. После недели жестокого подавления протестов силовики ушли с улиц. Анна впервые увидела Минск таким, каким не знала прежде, — свободным, а людей рядом — счастливыми.

«Ты идешь по самому широкому проспекту, смотришь вперед — а люди за горизонт уходят, — вспоминает Таня. — Смотришь назад — там тоже не видно конца. Внутри была настоящая эйфория, что это и есть мы — белорусы, творческие, свободные, воспитанные, что нам не страшен никакой ОМОН, когда мы вместе». «Это давало огромную надежду на будущее», — добавляет Настя.

Тот митинг остался в памяти каждой. За ним последовало не менее десяти других: мать и дочери выходили на акции практически каждое воскресенье. К концу осени протест стал угасать, в ноябре силовики стали задерживать участников акций с особой жестокостью. Люди перешли на формат дворовых маршей, но к Новому году исчезли и они. Постепенно семья вернулась к привычной жизни, в которой не было места политике: следить за новостями не хватало моральных сил. Яна уехала в Москву, Таня и Настя погрузились в учебу, Анна вошла в свой привычный рабочий ритм.

Александр Лукашенко не раз угрожал: «Найдем каждого». Настя, ее сестры и мама не воспринимали эти угрозы всерьез и даже смеялись над ними: на протестах их ни разу не задерживали, в движении участвовали тысячи таких, как они. Когда Яна приехала в Минск на новогодние каникулы в январе 2022-го, они почти не говорили о политике — зато по-новому сблизились. На Рождество дочери вместе с мамой испекли пряничный дом — с глазурными окнами, крышей и дверью.

А теперь, полтора месяца спустя, силовики обыскивали их квартиру. Когда они стали осматривать ноутбук на столе, Настя спустилась с кровати. «Ваше присутствие необязательно», — попытались остановить ее силовики. Настя возразила: «Я же должна знать, с какими сторонами моей прекрасной личности вы будете знакомиться».

К девушке приставили неизвестного в балаклаве. Он часто вздыхал, и Настя решила завести с ним разговор.

«Я ему сказала, что у него, видимо, нелегкая работа, раз он так часто вздыхает, — рассказывает она. — Он сослался на то, что я слишком молодая, а ему лет все-таки побольше. “Знаете, у меня есть знакомые примерно вашего возраста, но они как-то пожизнерадостнее будут”. На это он промолчал. Затем предложила посмотреть мои рисунки, что висели над столом. Показала свои университетские работы. Он был, кажется, немного тронут, что с ним разговаривают как с нормальным человеком, что ли».

Через некоторое время — оно в тот момент казалось тягучим, как смола — силовики стали расспрашивать Настю об участии в протестах 2020 года, требовали показать ее технику. «Все, что я скажу, может быть использовано против меня на суде», — ответила Настя. Неизвестный в балаклаве посмотрел на нее и сказал: «Мы не в Америке».

Настя почему-то вспомнила про свое домашнее задание по одному из университетских проектов: нарисовать человека в интерьере. Ей пришло в голову попросить силовиков попозировать ей, поскольку у нее «не так много возможностей порисовать мужчин». Они, кажется, не ожидали, что кто-то может вести себя дерзко в такой стрессовый момент, но спокойно отказались.

«В конце концов я спросила, могу ли сесть обратно, — продолжает Настя. — А мне сказали: “Можете даже лечь, вы же лежали”. Я забралась в кровать, накрылась одеялом, закрыла глаза». Она делала вид, что спит. В конце концов люди в балаклавах ушли — и забрали с собой маму и Яну. Настя осталась в квартире одна.

Тане было страшно. Ей казалось, что все происходит из-за нее, потому что она первой вышла из квартиры; что это нереально и невозможно — задерживать за то, что было полтора года назад.

Из дома вывели Яну и Анну. Всех посадили в разные машины и куда-то повезли. Глядя в окно, Яна попыталась проанализировать ситуацию и понять, что делать дальше. Опыт олимпиад всегда помогал ей собраться в стрессовые моменты — помог и сейчас. Для себя она быстро решила: не будет отпираться от того, что силовикам уже известно, но и не расскажет ни капли больше.

Семью доставили на улицу Революционную — в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Несмотря на заявленную специализацию, оно давно стало одним из главных репрессивных органов в Беларуси, его сотрудники занимаются в том числе и борьбой с инакомыслящими. Однажды на Революционную попал преподаватель из Таниного музыкального колледжа — его заставили публично каяться якобы за участие в плане «Перамога», своего рода подпольном народном ополчении. Из-за подобных историй Тане казалось, что стены в ГУБОПиКе измазаны кровью, а по коридорам ходят люди с ножами.

В реальности зло выглядело гораздо более буднично и банально. Сотрудники ГУБОП объяснили, что нашли их по фотографии в соцсетях у Яны, на которой они вместе с Таней идут среди моря бело-красно-белых флагов. Они еще раз проверили телефоны сестер, прочли их переписки, просмотрели каждую фотографию. Потом были допросы — о мотивации участия в протестах, об отношении к происходящему в стране. «У меня сложилось впечатление, что они это делают для запугивания, потому что информация, которую они получают, потом не влияет на ход следствия и в деле никак не фигурирует», — говорит Яна.

Затем каждую из сестер заставили записать «покаянные видео» — «для отчета». Позже их опубликовали в телеграм-канале, приближенном к силовикам. На камеры они должны были сознаться, что участвовали в акциях протеста. «Я особо не отпиралась, — рассказывает Яна. — Единственное — избегала фразы “массовые беспорядки”, потому что эти акции не были беспорядками. В целом я понимала, что у них есть наша фотография и биллинг телефонов, поэтому отпираться нет смысла».

Чуть позже, уже оказавшись в следственном изоляторе, сестры узнают, что им в каком-то смысле повезло. Опыт их сокамерниц был другим: одну из них шантажировали в ГУБОПе арестом детей, на другую выливали холодную воду, третью били головой о стену. К мужчинам относились еще жестче: «Например, мужа одной из наших сокамерниц били электрошокером, и она это слышала», — вспоминает Яна.

Далее сестер по отдельности привезли в Следственный комитет, который вел их уголовные дела. В СК на «покаянные видео» внимания не обратили. Про мотивацию и отношение к происходящему следователь даже не спрашивал: ему было важно оформить дело и узнать даты участия в маршах, причем только те, у которых были фотосвидетельства.

В СК Таня и Яна увиделись, смогли коротко поговорить и даже обняться. Куда увезли маму, никто из них не знал, — в тот момент они больше тревожились за нее, чем за себя. Следователь проговорился, что она в РУВД. «Мы не понимали, хорошо это или плохо, — рассказывает Яна. — Потому что нам он сказал: “Хорошо, что у вас уголовка сразу”».

Бесконечный день 22 февраля закончился для сестер в изоляторе временного содержания на Окрестина. В августе 2020 года о нем узнал весь мир: задержанных содержали в переполненных камерах и во внутреннем дворике, силовики избивали их так, что крики были слышны на соседних улицах. Те, кто выходил оттуда, рассказывали об избиениях и пытках — и показывали гематомы и раны по всему телу.

В первые дни в изоляторе Таня просыпалась, смотрела на грязно-коричневые стены, на деревянные нары без постельных принадлежностей, на девушек, спавших на полу, на оконную решетку, на яркий свет, который горел днем и ночью, думала о перспективах — и начинала плакать. В голове крутились разные мысли. Где мама? Что с Настей? Отчислили ли Таню из колледжа? Сколько это продлится? Неизвестность пугала.

Утром 27 февраля за металлической дверью она услышала шаги сразу нескольких человек. Их выстроили возле стены, а потом с грохотом открыли дверь и скомандовали: «Заходим!» Зашли четверо. Так в двухместной камере оказались 13 человек, но Тане было важно не это: среди новеньких была Яна. Таня бросилась к сестре, обняла ее и расплакалась.

Как позже окажется, в тот день белорусские власти готовились к протестам в день референдума по изменению Конституции и освобождали камеры для «вновь прибывших». 27 февраля, по данным правозащитников, только в Минске задержали более 800 человек.

Тане тоже предлагали проголосовать. Утром надзиратель открыл «кормушку» — окошко в двери камеры — и спросил, кто хочет поучаствовать в референдуме. Она и еще одна сокамерница отказались, но позже пришли и за ними, вывели в коридор. Тане запомнилось, как один из сотрудников ИВС сказал: «Ну, нельзя же заставлять, если они не хотят голосовать. Все должно быть честно». Таня так и не поняла, проголосовала ли она: бюллетень ей никто не выдавал.

Через 10 дней Яну и Таню должны были отпустить домой или перевести в СИЗО: в Беларуси меру пресечения до суда выбирает следователь. Поздно вечером в камеру зашел надзиратель и скомандовал: «Борисович, на выход». Надежды, что их отпустят, у сестер не было, но они все равно были рады. На Окрестина было ощущение, что они находятся в аду: холод, теснота, яркий свет днем и ночью, сон на полу, отсутствие душа, прогулок, сменной одежды и каких-либо средств гигиены, клопы и вши в камере. В СИЗО, по рассказам сокамерниц, должно было стать чуть легче.

К полуночи девушек перевезли в следственный изолятор на улице Володарского в Минске. Он находится в самом центре города: в 700 метрах — Дом правительства, примерно столько же — до главного корпуса БГУ, где когда-то училась Яна.

В СИЗО их снова обыскали, заставили раздеться и приседать. Тем не менее отношение надзирателей сразу показалось другим. «У сотрудников на Окрестина куча мата в речи, обращаются они к тебе на “ты”, с утра будят фразой “Подъем, девки”, — объясняет Яна. — Здесь же к нам сразу обращались на “вы” и по имени-отчеству. Это удивило». К тому же перед распределением в камеры сестер впервые за десять дней отвели в душ: выдали полотенце, шампунь и даже разрешили оставить их себе. Других личных вещей до перевода в СИЗО у них не было.

В марте 2022 года изолятор был переполнен, поэтому первые шесть суток — Таня еще долго будет измерять время не днями, а сутками — она провела в «отстойнике». Это холодное помещение в подвале, с зарешеченным окном, куда едва проникает дневной свет. Стол, скамейка, шесть кроватей, раковина с холодной водой и дырка в полу — все, на что могут рассчитывать заключенные. Затем была «больничка» — тесная камера, куда обычно помещают заболевших, но в тот момент отправляли кого угодно: заключенных было просто слишком много.

Следующую неделю Таня провела в одном помещении с женщиной, у которой было раздвоение личности и богатое криминальное прошлое. «С обвиняемыми в убийстве или мошенничестве проще сидеть, потому что от них примерно знаешь, чего ожидать, — говорит Таня. — С этой женщиной все происходило непредсказуемо. Дело порой доходило до драки». Потом, когда Таня попала в обычную камеру, с ней тоже была женщина, которая «создавала негативную атмосферу во всей камере». «Мы оказались в условиях, где личные границы нарушались, хотели мы этого или нет, — рассуждает Таня. — И отсюда шло много конфликтов».

Яна с первых часов заключения решила, что откажется от ожиданий и будет жить сегодняшним днем, стараясь максимально сохранить себя и здоровый рассудок.

Еще на Окрестина она каждый день стала делать зарядку для глаз: в обычной жизни на это никогда не хватало времени. После перевода в СИЗО она начала читать много художественной литературы из местной библиотеки: на свободе у нее доходили руки только до учебников по специальности. Внешняя несвобода стала фоном, на котором Яна все равно продолжала жить по-своему.

«Я это воспринимала как своеобразные каникулы», — говорит Яна. Она старалась развивать себя, общалась с сокамерницами, читала, делала физические упражнения. Волновалась только об одном: как родные? Поэтому с самого начала Яна стала писать им письма, вкладывала туда стихи и рисунки, чтобы они знали: с ней все в порядке даже в заключении. Часто она рисовала пряничный домик — как тот, что они всей семьей испекли на Рождество.

Жизнь тянулась своим тюремным чередом: подъем в шесть утра, отбой в десять вечера. Между ними — утренние очереди к умывальнику, еда, редкие встречи с адвокатом и допросы у следователя, короткие прогулки в тесном бетонном дворике, стирка, сочинение писем на свободу. И так — день за днем, 100 дней подряд.

Раз в месяц ее «выносило», и тогда Яне хотелось выйти в окно. Но на окне была решетка, а за ней — жалюзи-реснички. «Эти реснички могут смотреть вниз — тогда ты видишь землю, или вверх — и тогда виден кусочек неба. То есть фразу “Двое стояли у окна, один видел грязь, другой — небо голубое” в тюрьме можно понимать и буквально тоже», — описывает Яна. Внутри было накурено и сыро.

В один из дней в камеру Яны перевели социолога Татьяну Водолажскую. Она была координатором образовательной платформы «Летучий университет», изучала методологию гуманитарных наук, культурную политику и современное белорусское мышление. Водолажскую задержали по той же причине, что и Яну, — за участие в акции протеста. В этот момент ее жизнь перевернулась.

«Вместе мы просидели два месяца. Это было замечательное время, я бы еще так посидела, — смеется Яна. — Она оказала огромное влияние на мое мировоззрение, стала для меня большим другом и учителем с большой буквы. Благодаря общению с ней я начала рациональнее мыслить, стала большим патриотом и националистом. Я всегда любила Беларусь, но не была уверена, что я хочу жить здесь, делать что-то для ее развития. Благодаря Татьяне моя уверенность в этом стала непоколебимой».

Были у Яны и другие знаменитые соседки. В соседней камере сидела главный редактор одного из крупнейших независимых белорусских изданий TUT.BY Марина Золотова. В «отстойниках» перед судом она пересекалась с правозащитницей Марфой Рабковой — ее арестовали еще в сентябре 2020-го и спустя почти два года приговорили к 15 годам лишения свободы. От Марфы Яна узнала о возможных перспективах: по наблюдениям заключенной правозащитницы, за участие в трех и менее маршах задержанным дают «домашнюю химию» (осужденный остается на свободе, но должен соблюдать ряд условий: быть дома по вечерам и на выходных, отмечаться в милиции), за более чем в восьми — отправляют в колонию.

Поначалу и Яне, и Тане предъявили участие в трех акциях протеста.