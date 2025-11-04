Франция эвакуирует людей из-за изменения климата

Франция может потерять часть своих владений из-за глобального изменения климата. Речь идет об архипелаге Сен-Пьер и Микелон, расположенном недалеко от Канады. Поднимающийся уровень моря и усиливающиеся штормы делают жизнь у побережья все более опасной, поэтому власти помогают местным переехать в районы подальше от берега и готовы тратить на это миллионы евро. Однако местные жители не хотят покидать дома и отказываются от эвакуации. Попытки спасти последнее заморское владение на севере Америки — в материале «Холода».

Архипелаг Сен-Пьер и Микелон находится недалеко от побережья Канады в Атлантическом океане, но принадлежит он Франции. Он напоминает о XVI–XVIII веках, когда французское влияние в Америке было велико, а часть современных территорий Канады и США входили в Новую Францию.

Со временем империя растеряла свои североамериканские территории, и Сен-Пьер и Микелон остался последним заморским владением Франции в Северной Америке (за исключением карибских владений), хотя его пять раз захватывали англичане. Но с 1816 года и по сей день архипелаг входит в состав Франции.

Сен-Пьер и Микелон, вид со спутника. Фото: Google Earth

Сегодня он состоит из восьми островов, лишь два из которых обитаемы. Сен-Пьер и Микелон находится вблизи крупного канадского острова Ньюфаундленд: до него около 20 километров.

От Парижа до архипелага летом можно добраться на самолете без пересадок: полет будет длиться шесть с половиной часов и обойдется минимум в 600 евро в одну сторону (55,5 тысячи рублей). На островах принимают евро, а в отношении граждан третьих стран работают такие же визовые ограничения, как и для въезда в ЕС, то есть для россиян, например, потребуется шенгенская виза.

Название архипелага образовано от его двух главных островов: Сен-Пьер и Микелон. Сен-Пьер почти в восемь раз меньше Микелона — его площадь составляет всего 26 квадратных километров (это около трех московских районов Царицыно). Зато здесь живет больше людей: чуть меньше шести тысяч человек. Этот остров служит экономическим и административным центром архипелага: здесь расположены основные государственные учреждения и предприятия.

Сен-Пьер. Фото: Shutterstock

Микелон — самый большой остров архипелага, он почти в восемь раз крупнее Сен-Пьера, а его площадь достигает 205 квадратных километров. Однако живет здесь всего 600 человек. Микелон соединен узким 12-километровым песчаным перешейком с соседним островом Ланглад, где есть несколько пустых домов без электричества и водопровода.

Большая часть местных жителей живет на побережьях, в основном в столице, Сен-Пьере. Эти люди уже испытали на себе повышение уровня моря из-за глобального потепления: самая высокая точка архипелага находится в 240 метрах над уровнем моря, а самый низкий населенный пункт — деревня Микелон — всего в двух метрах. C 2000-х годов наводнения и штормы на архипелаге стали сильнее и происходят все чаще, а океан медленно размывает перешеек между Микелоном и Лангладом.

Повышение уровня моря — проблема не только заморской французской земли на краю Атлантики. Под воду уже уходит целое государство под названием Тувалу. Его столица затонет наполовину уже к 2050 году, поэтому многие местные жители уезжают в соседнюю Австралию. Власти же готовятся спасти Тувалу необычным способом — создать его прототип в виртуальной реальности. С аналогичными рисками могут столкнуться прибрежные города Сочи и Санкт-Петербург, а население Калифорнии и Флориды и вовсе придется переселять.

Выхода нет

Территория Сен-Пьера и Микелона находится далеко от Парижа, поэтому французские президенты обычно туда не заезжают. Последним французским лидером, который посетил архипелаг, был Франсуа Олланд в 2014 году. В ходе того визита он предупредил, что изменение климата в будущем уничтожит часть острова Микелон.

Уровень океана стал на 10 см выше, чем 30 лет назад

С 1880 года средний уровень мирового океана поднялся на 21–24 сантиметра, и этот рост с каждым годом набирает обороты. В течение XX века вода поднималась относительно медленно: примерно на 1,4 миллиметра в год. Однако с 2006 по 2015 год темпы роста заметно ускорились: 3,6 миллиметра ежегодно. Новый рекорд был поставлен в 2023 году: уровень океана стал на 101,4 миллиметра выше, чем 30 лет назад.

Так происходит в основном по трем причинам. Во-первых, из-за глобального потепления тают гигантские ледники, и вся эта талая вода «пополняет» океан. Во-вторых, из-за высоких температур морская вода, как и почти любое вещество при нагреве, расширяется и занимает больше места. Кроме того, в океан попадает вода с суши — например, к этому приводит активная откачка грунтовых вод для водоснабжения и сельского хозяйства.

Сен-Пьер и Микелон, вид с воздуха. Фото: Tangent Mind llc / Wikimedia Commons

Франсуа Олланд четко обрисовал картину будущего для Сен-Пьера и Микелона: перешеек между Микелоном и Лангладом окончательно «смоется» (хотя до XVIII века его вовсе не было), а позднее часть Микелона уйдет под воду. Французский президент давал такие прогнозы еще за год до конференции ООН по изменению климата, где было принято знаменитое Парижское соглашение.

Что такое Парижское соглашение? Парижское соглашение — это международный договор, принятый в 2015 году, который направлен на борьбу с изменением климата. Его подписали более 190 стран, включая Россию, Китай и государства Европейского Союза. Главная цель договора — не допустить, чтобы средняя температура на Земле выросла более чем на два градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. В идеале — температура не должна повыситься более чем на полтора градуса. Для этой цели страны согласились постепенно сокращать выбросы парниковых газов. Правда, за 10 лет, прошедших с принятия соглашения, лишь треть стран-участниц выполнила свои обязательства в полном объеме. Большинство стран не представили свои обновленные планы по сокращению выбросов, а США — второй крупнейший эмитент CO2 на планете — и вовсе вышли из Соглашения.

Для спасения Сен-Пьера и Микелона французское правительство приняло особый «План по предотвращению прибрежных рисков» (PPRL). В зонах потенциального затопления полностью запретили новое строительство и хозяйственную деятельность, будь то возведение жилых домов, магазинов или ферм. Главная цель плана — не подвергать местных жителей дополнительной опасности.

Поначалу микелонцам такой план не понравился. Для них это означало только одно — нужно переезжать. Далеко не все были на это согласны, но их мнение поменяла стихия — в ноябре 2018 года Сен-Пьер и Микелон пережил два сильнейших шторма подряд.

Порывы ветра достигали рекордных 160 километров в час, срывая крыши и вырывая деревья с корнем. Огромные волны накрывали прибрежные улицы, а вода в домах местных жителей поднималась до уровня 70 сантиметров. Для деревни Микелон это стало переломным моментом: тогда 89% жителей все же поддержали переезд в более безопасное место.

Эвакуация по-французски

Власти предлагали переселить жителей деревни Микелон вглубь полуострова, на котором она находится, однако эта идея им не понравилась. В итоге было решено переселиться поближе к старой деревне, на холм, который находится уже на территории основной части острова, Гран-Микелоне. Новую деревню будут строить на высоте около 20 метров над уровнем моря.

Переселение уже началось и осуществляется на добровольной основе. Этот процесс частично финансирует государственный фонд Барнье, который помогает людям, чьи дома находятся в зонах высокого риска природных катастроф. Если власти решают, что жить в таком месте больше нельзя, то государство через фонд выкупает «опасные» дома у их владельцев, чтобы они смогли переехать в более безопасные районы на эти деньги.

до €500 тыс готовы выплатить власти ради переезда собственных граждан

«Это не просто деревня с несколькими основными жилыми домами. Речь идет о деревне с административными зданиями, школами. У нас есть частные предприятия, электростанция», — объяснял глава муниципалитета Микелон-Ланглад Франк Детчеверри.

Сен-Пьер и Микелон. Фото: Shutterstock

На сегодняшний день на переезд согласились около 50 человек — им разрешили начать строительство домов на новом месте. Первые 15 семей Микелона уже получили по 200–500 тысяч евро (от 18,5 миллиона до 46 миллионов рублей) от фонда Барнье за продажу своих домов. На постройку первых 15 домов вместе со всеми удобствами потратят 10 миллионов евро из бюджета госфондов.

«Запрет на строительство и растущая угроза с моря, чьи штормы учащаются и усиливаются, заставили нас признать: наша собственность здесь не так уж и дорого стоит», — считает один из жителей Микелона, согласившийся на переезд.

Но большинство местных все еще остаются в своих старых домах. Во-первых, пока что это удобнее, потому что мэрия, школа и другие административные здания еще не переехали. Во-вторых, в обществе снова растет скепсис по поводу того, нужно ли вообще устраивать массовый переезд.

Среди скептиков — главный политик Сен-Пьера и Микелона, президент Территориального совета (местного парламента) Бернар Бриан. Он не уверен, что новые строения смогут воссоздать «душу Микелона», его архитектуру и традиции. Деревня известна небольшими разноцветными деревянными домами, которые совсем не похожи по своему стилю на новые постройки.

Сотрудница муниципалитета Нэнси Хейс считает, что сомнения относительно переезда может окончательно развеять разрушительный природный катаклизм, подобный урагану «Фиона». Он обрушился на соседний канадский остров Ньюфаундленд в 2022 году и разрушил около 100 домов. По всей Канаде ущерб от «Фионы» оценивается в 473 миллиона американских долларов, что делает этот ураган «самым дорогостоящим» стихийным бедствием в истории страны.

