Рядом с Австралией тонет целое государство

Глобальное потепление меняет геополитическую карту мира. Под ударом США, Индия, Бангладеш, Нидерланды и многие другие страны, полноценное исчезновение которым не грозит — в отличие от Тувалу, небольшого государства в Тихом океане. Его жители спешно разбегаются в соседние страны, чтобы спастись от подтоплений, а остров-столица и вовсе уйдет под воду в ближайшие десятилетия. Спасать соседей вызвалась Австралия, которая придумала новый тип виз для климатических беженцев. Тувалу же пытается сохранить государственность в реальном и виртуальном мирах — власти представили первую в мире версию страны в облачном сервисе. Спасение тонущего государства — в материале «Холода».

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В ближайшие 80 лет островное государство Тувалу почти полностью уйдет под воду. Оно расположено на четырех островах и пяти атоллах (острова в виде кольца, которые окружают лагуну) и получило независимость от Великобритании в 1978 году. С тех пор его население увеличивалось — сейчас в Тувалу зарегистрированы около 12 тысяч жителей, хотя пятая часть населения уже покинула страну.

Атолл-столица Фунафути, согласно прогнозам, затонет наполовину уже к 2050 году — почти 46% застроенных территорий острова находятся ниже уровня моря уже сейчас. Несмотря на риск физического исчезновения территорий, власти Тувалу заявили, что страна все равно продолжит свое существование. Это даже закрепили в конституции — государство будет считаться существующим, даже если его территория уйдет под воду.

«Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство — это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу и это то, что невозможно уничтожить», — сказал министр юстиции, связи и иностранных дел островного государства Саймон Кофе.

Сбежать с тонущего корабля

Самый очевидный способ спастись от затопления Тувалу — уехать. Чаще всего местные жители уезжают в соседние Австралию и Новую Зеландию. Правда, переезд осложняется обилием бюрократии. Конвенция ООН от 1951 года до сих пор не признает беженцами мигрантов, уезжающих из-за климатических бедствий, хотя ситуация на островах ухудшается настолько быстро, что бывший премьер-министр Тувалу Энеле Сопоага еще в 2014 году сравнивал изменение климата с оружием массового уничтожения.

«Всякий раз, когда мы отправляемся на пикник, особенно на северный и южный концы этого прекрасного острова, мы замечаем, что участок земли смыт морем. <…> Это худшее чувство на свете; хуже, чем боязнь высоты или темноты. Теперь мы боимся будущего», — говорит 28-летняя тувалийка Лили Теафа.

Внимание широкой общественности к проблемам Тувалу привлекло выступление министра Саймона Кофе на конференции ООН по изменению климата в 2021 году. Тувалийский министр записал обращение к мировому сообществу, стоя в деловом костюме по колено в воде. «Мы тонем. Как и все остальные», — сказал он.

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Спасением для жителей Тувалу стала новая политика Австралии. Власти двух стран подписали соглашение, по которому тувалийцам разрешено легально иммигрировать в Австралию. Для этого будут оформляться специальные визы, открывающие доступ ко всем услугам в стране. Правда, выдаваться будет всего лишь 280 виз в год. Аналитики уже говорят, что это первое в мире соглашение, которое позволяет выдавать эквивалент вида на жительство из-за экологических проблем на родине беженцев. До этого Австралия пыталась действовать прагматичнее: предлагала переселенцам из Тувалу свои земли в обмен на право использовать их акватории. В Тувалу отказались от такой сделки.

«Договор с Австралией — это маяк надежды. Он знаменует собой не просто веху, но гигантский скачок вперед в нашей совместной миссии по обеспечению региональной стабильности, устойчивости и процветания», — заявил Каусеа Натано, премьер-министр Тувалу.

В 2017 году подобные визы для тувалийцев планировала ввести и Новая Зеландия, но позже от этой идеи отказались. Тем не менее местные власти все равно сочувствуют проблемам соседей: в 2014 году семья из Тувалу получила вид на жительство в Новой Зеландии из-за угрозы последствий изменения климата на родине.

Остров Ниуоко в островном государстве Тувалу с борта МКС. Фото: NASA Johnson / Flickr

Многие тувалийцы не хотят покидать дома своих предков. Они уезжают в более безопасные и развитые страны, чтобы прокормить свои семьи, но при этом не находят себе покоя. Келесома Салоа, который переехал в Новую Зеландию больше 10 лет назад, чувствует, будто он предал свой народ. «Мой третий ребенок родился в Новой Зеландии, поэтому она ничего не знает о Тувалу; она потеряла что-то очень важное. Мне грустно от этого. Она лишилась ценностей Тувалу, с которыми ей следовало бы вырасти: уважение, помощь друг другу, совместная работа — здесь [в Новой Зеландии] этого нет», — говорит один из тувалийских мигрантов.

Происходящее сейчас с Тувалу отражает мировые тренды миграции. Количество граждан, вынужденных покинуть свои дома из-за климатических изменений, ежегодного растет, но в 2022 году их число достигло абсолютного рекорда за последние 10 лет — покинуть свой дом пришлось 32,6 миллионам человек

Спасение утопающих

Тувалийцы не оставляют надежд спасти свою территорию. Предлагают довольно радикальные идеи — например, перенести страну в метавселенную. Если план осуществится, то тувалийцы могут стать первой в мире цифровой нацией. Тувалу представила проект по созданию цифрового государства Future Now («Будущее сейчас») на конференции ООН по изменению климата в 2022 году, по плану которого всю территорию страны хотят перенести в облачный сервис.

К этой конференции министр Кофе снова подошел креативно. На этот раз он записал свое обращение, находясь на цифровой модели самого маленького острова Тувалу Те Афуалику, который, скорее всего, уйдет под воду самым первым. Во время речи министра цифровой остров приобретал новые и новые детали ландшафта, будто бы подгружая текстуры, на экране появлялись пальмы, камни, птицы и в конце — весь остров. В своей речи Кофе обвинил мировое сообщество в бездействии и заявил, что из-за такой политики другие страны рискуют повторить судьбу Тувалу. Он признал, что некоторые острова его страны не выдержат повышения уровня воды и останутся только в метавселенной.

«Без глобального сознания и глобальной приверженности нашему общему благополучию мы можем вскоре обнаружить, что и остальной мир присоединится к нам в онлайне, поскольку их земли исчезнут», — сказал Кофе.

Эту технологию пытаются освоить и другие страны. Свои территории в digital-пространство уже перенес Сингапур. Местный аэропорт Чанги стал доступен для всех желающих на игровой платформе Roblox. Карибское государство Барбадос еще в 2021 году пообещало открыть посольство в метавселенной на платформе виртуальной реальности Decentraland. В южнокорейском Сеуле открыли виртуальную мэрию, где граждане могут встретиться с аватарами действующих чиновников.

Есть и инициативы, которые можно проводить непосредственно «на земле». На той же конференции по изменению климата министр финансов Тувалу Сев Пэниу рассказал о ходе выполнения адаптационной стратегии под названием Te Lafiga o Tuvalu («Убежище Тувалу»). План предлагает искусственно поднять уровень суши на острове. Для этого придется временно убрать все деревья и прочие растения с прибрежных участков земли, а после операции — вернуть, ведь они играют роль буферных зон: зеленые насаждения способны поглощать воду от наводнений или проливных дождей.

Тувалу находится практически на уровне моря: средняя высота суши всего на полметра выше, из-за чего риски от суровых штормов и наводнений только возрастают. Согласно плану «Убежище Тувалу», к территории столичного острова нужно насыпать 3,6 квадратных километра земель (общая площадь Тувалу составляет 26 квадратных километров). На новой территории планируют построить прибрежную гавань и причал для лодок, что упростит доступ транспорта к берегу острова.

Мужчина на мотоцикле отражается в луже воды в Фунафути, Тувалу, 13 августа 2019 г. Mick Tsikasvia / AAP Image / Reuters

Помимо этого, на новых землях должны появиться спортивные площадки, жилые комплексы и место для школы и больницы. Также дополнительные земли откроют возможность построить улучшенный и более безопасный аэропорт. Его взлетно-посадочная полоса будет сделана таким образом, чтобы собирать и копить дождевую воду — на острове есть проблемы с пресной водой.

Cбор дождевой воды является основным источником водоснабжения на островах. На втором месте — колодцы, которыми зачастую называют просто вырытые ямы, куда поступает загрязненная вода — благо, колодезная вода редко используется для питья. Грунтовые воды в столице используются только для кормления свиней, мытья загонов и смыва туалетов. Из-за возросшей добычи в начале XXI века грунтовые воды стали более солеными.

Пострадают все

Повышение уровня Мирового океана грозит не только таким малым островным государствам, как Тувалу. Под угрозой затопления находятся Нидерланды, Индия, Бангладеш, Мальдивы, Китай. Расслабляться не стоит и жителям США: по данным Всемирной метеорологической организации, под угрозой находятся Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Индонезия вообще начала строить новую столицу под названием Нусантара, так как старая — Джакарта — скоро уйдет под воду. Прибрежные районы столицы проседают на 11–12 сантиметров каждый год. Госслужащие Индонезии переедут в Нусантару уже в 2024 году, а к 2045 году правительство планирует переселить в новую столицу почти два миллиона человек.

Эта глобальная проблема может коснуться и России. От повышения уровня моря могут пострадать Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и другие города, которые расположены на береговой линии. Однако главная опасность России от глобального потепления — это лесные пожары.

«Если вы смотрите на изменение климата и думаете, что оно затрагивает только такие страны, как Тувалу, значит, вы смотрите неправильно, потому что изменение климата затрагивает всех. Изменения погоды, засухи, торнадо, лесные пожары мы наблюдаем в разных частях мира. Стихийные бедствия происходят все чаще и чаще», — заявляет Кофе.

Глобальное потепление становится все более заметным. Ученые уже зафиксировали, что последние восемь лет были теплее, чем все предыдущие годы наблюдений. В 2015 году более чем 190 стран подписали Парижское соглашение, согласно которому рост глобальной температуры не должен превышать два градуса по Цельсию к 2050 году. Очень желательно, чтобы температура не повышалась более чем на полтора градуса. Но в ближайшие пять лет глобальная температура будет только увеличиваться и, как предполагают ученые, достигнет рекордных значений, и ее рост превысит рекомендуемые полтора градуса.

Чтобы остановить повышение глобальной температуры, нужно сократить выбросы углекислого газа, объемы которого не уменьшаются, несмотря на постоянные обещания ведущих стран контролировать ситуацию. В топ-3 «загрязнителей» атмосферы входят такие крупные страны, как Китай, США и Индия. Однако самую большую цену за изменение климата платят не самые крупные загрязнители и экономики планеты, а маленькие государства вроде Тувалу. Целая страна рискует уйти под воду, а ее жители — потерять дом и культурную идентичность, в то время как мировые лидеры наращивают опасное для планеты производство.