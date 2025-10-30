Из рук в руки

Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки

С осени 2000 года в Москве убили несколько человек, разместивших объявления о купле или продаже техники. Однажды преступник даже пришел на место убийства, беседовал с милицией, а потом исчез в многомиллионном городе. Оперативникам потребовалось почти два года, чтобы выйти на его след. Убийца по объявлению — в материале тру-крайм рубрики «Холода».

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Убийство без мотива

В ноябрьский вечер 2000 года сотрудники вневедомственной охраны МВД патрулировали район на северо-востоке Москвы. Когда их автомобиль повернул на улицу Пришвина, они заметили странную картину: на тротуаре у припаркованных «Жигулей» лежал человек, а около него стоял мужчина.

Когда сотрудники охраны вышли и подошли к нему, мужчина не пытался бежать и не сопротивлялся. По его словам, он был дома, когда услышал с улицы громкий хлопок. Выглянув в окно, он якобы заметил лежащего человека и выбежал, чтобы попытаться помочь, но тот уже не подавал признаков жизни.

Максим Федан

Фото: документальный фильм «Убийство по объявлению»

из цикла «Криминальная Россия»

Один из патрульных вызвал скорую помощь и милицию. Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть, как они предварительно заключили, от огнестрельных ранений. В салоне стоявшего рядом автомобиля милиционеры нашли водительское удостоверение на имя Максима Федана. На тротуаре и возле машины оперативники обнаружили стреляные гильзы, предположительно, от пистолета Макарова.

Оперативная группа осмотрела ближайшие дворы, подъезды и подвалы. Не найдя ни убийцы, ни оружия, они поехали в отделение, чтобы допросить свидетеля. Его фамилия была Тарвердиев. Он повторил, что непричастен к преступлению, а затем рассказал, что видел, как из «Жигулей» с пассажирской стороны вышел мужчина в кепке и кожаной куртке, подошел к лежащему Федану, ткнул его носком ботинка и быстро скрылся за углом дома.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

Версию Тарвердиева подтвердил житель соседнего подъезда, который тоже слышал выстрел и видел предполагаемого преступника. В Москве объявили план «Перехват». Но, несмотря на масштабные поиски, стрелка задержать не удалось. У следствия не было ни очевидных мотивов убийства, ни данных о преступнике. Тогда оперативники решили собирать информацию о погибшем.

Загадочный покупатель

Следователи допросили родителей Максима Федана, чтобы узнать, не перешел ли тот кому-то дорогу. Но из разговора стало ясно, что конфликтов у него не было.

Тогда же следователи узнали, что незадолго до смерти Федан — он был фотографом — продавал свою старую камеру и разместил для этого объявление в газете «Из рук в руки». Спустя несколько дней с ним связался мужчина, который захотел ее купить. В течение последующих дней покупатель несколько раз переносил встречу и наконец приехал в вечер убийства.

В коридоре, залитом кровью, лежал молодой мужчина. Дверь в квартиру была распахнута, а внутри в кресле сидела пожилая женщина. Она была мертва.

По словам родителей Федана, мужчина осмотрел камеру, остался доволен, но сказал, что забыл деньги, и предложил либо заехать к нему домой, либо встретиться на следующий день. Федан решил не откладывать сделку. А его подруга позже рассказала следователям, что в тот день он позвонил ей и сказал, что продал фотоаппарат и скоро заедет за ней. Девушка ждала его весь вечер, но Федан так и не приехал.

Родители Федана не смогли подробно описать внешность человека, которому их сын собирался продать камеру. Но те детали, что им запомнились, совпали с приметами, которые называли соседи. У оперативников не осталось сомнений — убийцей был тот самый «покупатель». По столице сразу разослали ориентировки, а следственная группа начала искать возможные мотивы преступления.

Случайным это убийство быть не могло: в Федана выстрелили трижды. Версия убийства ради ограбления выглядела маловероятной: убийца мог бы просто припугнуть Федана, если бы хотел забрать его фотоаппарат (стоимостью примерно в 200 долларов).

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

После экспертизы пуль и гильз следователи исключили и вариант заказного убийства. Оказалось, что стрелявший использовал переделанные патроны от пистолета Макарова. Криминалисты предположили, что стрелять могли из револьвера «Маузера» или пистолета «Беретта» образца 1919 года — таким оружием профессионалы не пользовались.

Следствие зашло в тупик, а убийца по-прежнему оставался на свободе. «Работали мы практически прямо не уходя, — вспоминал один из оперативников. — Здесь же [в отделении милиции], как говорится, ели, пили и спали».

«Приговоренная к креслу»

Спустя несколько дней в отделение милиции позвонила взволнованная женщина и сказала, что на улице Флотской в доме №66 произошло двойное убийство.

Галина Лебедева

Фото: документальный фильм «Убийство по объявлению»

из цикла «Криминальная Россия»

Оперативная группа прибыла на место: в коридоре, залитом кровью, лежал молодой мужчина. Дверь в квартиру была распахнута, а внутри в кресле сидела пожилая женщина. Она была мертва. Оба человека погибли от огнестрельных ранений в голову.

Погибшей оказалась хозяйка квартиры, пенсионерка Галина Лебедева. Денег у нее не было, а из квартиры ничего не пропало. После осмотра места преступления оперативники начали опрашивать свидетелей. Первой допросили ухаживавшую за Лебедевой медсестру, которая и сообщила по телефону об убийстве. Она рассказала, что устроилась к пенсионерке по объявлению, опубликованному Юрием Цветковым.

Цветков был родственником Лебедевой и ее официальным опекуном. Незадолго до трагедии о них написали в газете статью под заголовком «Приговоренная к креслу». В ней журналисты рассказали, что Цветков договорился с Лебедевой о пожизненной опеке: он должен был заботиться о ней и покрывать ее расходы, а взамен после ее смерти получил бы ее квартиру. Но он не выполнял своих обещаний.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

Соседка Лебедевой рассказала оперативникам, что после публикации статьи жизнь пенсионерки «заиграла новыми красками» — с ней связался мужчина по имени Александр. Он представлялся уполномоченным организации, помогающей пожилым людям, и с разрешения Лебедевой стал ее навещать.

Новый знакомый

Как рассказывала следователям соседка, Лебедева мало кому доверяла, но Александру удалось быстро расположить ее к себе. Спустя недолгое время она сказала, что хочет расторгнуть договор с Цветковым и переоформить опекунство на нового знакомого.

Во время допроса свидетелей в квартиру неожиданно пришел тот самый Александр. Оперативники быстро проверили его документы — его фамилия была Кочетков. Он тоже дал показания: рассказал, что Лебедева регулярно жаловалась на прежнего опекуна — утверждала, что тот ее обманывал и желал ей смерти. Кочетков также не отрицал, что Лебедева собиралась переоформить договор опеки и наследования квартиры на него.

Кадр: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Смерть Лебедевой была выгоднее всего ее опекуну Цветкову. Оперативники решили допросить его, но он внезапно пропал. Следствие предположило, что он мог убить Лебедеву из мести за попытку разорвать с ним договор об опеке и скрыться.

Тем временем пришли результаты экспертизы гильз и пуль, найденных на месте убийства Лебедевой и неизвестного молодого человека у ее квартиры. Выяснилось, что они совпадали с теми, что нашли у тела фотографа Максима Федана. Кроме того, стреляли, предположительно, из одного пистолета.

Путь в никуда

Несмотря на то, что версия с Цветковым выглядела правдоподобной, у следствия оставались сомнения. Трудно было поверить, что он не понимал, что подозрение сразу падет на него. К тому же было неясно, кем был юноша, тело которого нашли в коридоре. Никто из допрошенных его не узнал, и следствие не могло понять, что привело его в квартиру пенсионерки.

Юрий Цветков

Фото: документальный фильм «Убийство по объявлению»

из цикла «Криминальная Россия»

Цветкова объявили в розыск, а вскоре в Подмосковье задержали человека, пытавшегося купить билет по его паспорту. Это была медсестра Лебедевой — та самая, что вызвала милицию. На повторном допросе она призналась, что состоит с Цветковым в романтических отношениях. По ее словам, после увиденного в квартире она сразу предупредила его о случившемся. Тот, понимая, что его станут подозревать, спрятался у подруги, а потом решил уехать из Москвы.

Родителям Федана показали фото Цветкова, но они сказали, что тот не похож на покупателя фотоаппарата. Кроме того, выяснилось, что убитый у квартиры пенсионерки молодой человек тоже не был связан с Цветковым — он был курьером, который в этот день доставлял по адресу Лебедевой ноутбук.

Несмотря на то, что в него выстрелили шесть раз, он прожил еще сутки и успел подробно описать нападавшего

Вскоре Цветкова задержали. Следователи проверили его алиби, допросили свидетелей и родственников, но доказательств его причастности к убийству не нашли. Выяснилось, что Цветков знал, что в любом случае унаследует квартиру, поэтому мотива для убийства у него не было. Его оставили в статусе свидетеля, а следствие снова зашло в тупик.

Убрать свидетеля

Когда казалось, что зацепок не осталось, оперативники смогли отыскать того, кто заказал на адрес Лебедевой ноутбук. Номер, с которого звонили в фирму продажи техники, принадлежал Александру Кочеткову — тому самому благодетелю Лебедевой.

Тут же возникла новая версия. Следователи решили, что Кочетков мог убить курьера ради ноутбука стоимостью в 2000 долларов. По версии следствия, он не стал искать укромное место, а заказал доставку прямо по адресу подопечной. Лебедева, вероятно, стала случайным свидетелем убийства, и Кочетков решил избавиться и от нее.

Тайна фермера Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь Криминал 12 минут чтения

Правоохранители немедленно выехали по адресу подозреваемого. Там им открыл дверь человек, который представился Кочетковым. Но это был не тот мужчина, которого видели на месте преступления. Выяснилось, что некоторое время назад настоящий Кочетков потерял паспорт. К тому моменту, когда оперативники пришли к нему, телефон, с которого оформляли заказ ноутбука, уже был заблокирован.

Единственное, что оставалось следователям, — искать возможных знакомых преступника. Они проверяли тех, кого раньше задерживали за торговлю оружием, продажу краденого и другие подозрительные дела, проводили допросы, но безрезультатно.

Контрольный звонок

В сентябре 2001 года на северо-востоке Москвы произошло еще одно убийство. В лифте дома №9 на улице Стартовой застрелили 37-летнего Виктора Гусева — перекупщика техники, который работал по объявлениям в газете «Из рук в руки».

Подъезд, в который вошел Гусев с убийцей. Кадр: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Преступник выпустил в него шесть пуль в упор. Экспертиза установила: гильзы и пули полностью совпадали с теми, что были найдены на местах предыдущих нераскрытых убийств Лебедевой и Федана.

На удачу следствия, Гусев записывал все переговоры с клиентами на диктофон. Перекупщик не раз сталкивался с мошенниками, поэтому действовал осторожно — на сделки звал в свидетели соседей или вел аудиозапись во время встреч, чтобы иметь доказательства и приметы возможных преступников.

В своем последнем объявлении в газете Гусев указал, что ищет мощный ноутбук. Вскоре ему позвонил мужчина, представившийся Сергеем. Он предлагал почти новый дорогой компьютер за полцены, объясняя это тем, что срочно нуждается в деньгах.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли Общество 11 минут чтения

Когда Гусев встретился с продавцом, он сразу понял, насколько выгодное предложение ему попалось: ноутбук был почти новым — в магазине такой стоил бы около 2000 долларов. Стороны договорились о сделке и решили спуститься в ближайший обменный пункт, чтобы проверить подлинность долларов Гусева. Но туда они так и не дошли — через несколько секунд в лифте продавец начал стрелять в него.

Вышли на след

Несмотря на то, что в Гусева выстрелили шесть раз, он прожил еще сутки. В больнице он успел подробно описать нападавшего, рассказал оперативникам о том, что на диктофоне шла запись, а соседи и жена видели преступника. И после допроса свидетелей милиционерам наконец удалось составить фоторобот убийцы.

Также следователи немедленно запросили у оператора информацию о всех входящих звонках на телефон Гусева. Номер покупателя, как и ожидалось, был уже заблокирован, но в этот раз оперативники действовали хитрее — они выяснили, что преступник мог покупать «одноразовые» сим-карты, вот только при осуществлении каждого звонка он раскрывал не только номер телефона, но и IMEI — серийный заводской номер, уникальный для каждого мобильного.

Фото с места, где стреляли в Гусева. Кадр: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Как и предполагали следователи, звонки Гусеву, Федану и в фирму по продаже ноутбуков были сделаны с одного и того же устройства. Просмотрев историю вызовов, они установили — с этого же телефона регулярно связывались с еще одним абонентом.

Номер принадлежал женщине. При разговоре с оперативниками она объяснила, что с этого устройства часто звонит ее квартирант — Виктор Малюк, арендующий жилье на улице Перерва, 49. Когда ей показали фоторобот, сомнений не осталось: милиционеры вышли на нужный след.

Засада

В марте 2002 года оперативники приехали по указанному адресу. Малюка дома не оказалось — вместо него дверь открыла его жена. По словам одного из сотрудников, она была заплаканной и напуганной и сказала, что супруг избил ее перед уходом.

Виктор Малюк

Фото: документальный фильм «Убийство по объявлению»

из цикла «Криминальная Россия»

Женщина подтвердила, что ее муж, Виктор Малюк, занимается перепродажей техники по объявлениям. По ее словам, у него часто появлялись разные вещи: фотоаппарат, ноутбук и другие предметы. На вопрос о том, где находится Малюк сейчас, она ответила, что он ушел продать ноутбук. Кому именно — она не знала, но при этом добавила: он всегда носит с собой пистолет.

Милиционеры понимали: каждая минута на счету. Чтобы предотвратить новое убийство, нужно действовать без промедления. Оперативная группа немедленно связалась со следственным штабом, чтобы сверить последние данные. Из сводок стало ясно, что накануне подозреваемый звонил некоему Александру Горенцу, разместившему в газете объявление о покупке ноутбука.

Сотрудники милиции набрали номер Горенца и подробно объяснили ему, как нужно себя вести и что говорить, чтобы не спугнуть подозреваемого. После инструктажа Горенец позвонил «продавцу» и, сославшись на занятость, перенес встречу на несколько часов. В это время милиция организовала засаду.

Александр Горенец. Кадр: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Оперативная группа разделилась: часть сотрудников осталась наблюдать за квартирой Малюка, а вторая выдвинулась на улицу Северодвинскую, где жил Горенец. Прибыв на место, оперативники быстро осмотрели подъезд и выбрали позиции. Вскоре в дверь к Горенцу позвонили.

Опасные пули

По словам оперативников, при задержании Малюк яростно сопротивлялся. Один из сотрудников милиции потом вспоминал: «Я еле-еле его правую руку двоими руками своими заломал».

Когда наконец на его запястьях защелкнулись наручники, оперативники начали его досматривать. Под курткой Малюка виднелась рукоятка пистолета «Беретта». Оружие было заряжено, а магазин — полон. Также при обыске у него нашли пачку вырезок из газеты «Из рук в руки», планы и схемы проходных дворов, квитанции из ломбардов и счет-фактуру на ноутбук Sony. В его записной книжке были фамилии и адреса убитых, номера сим-карт, с которых звонил преступник, и имена, которыми он представлялся.

Патроны, найденные у Малюка. Кадр: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Кроме того, в его квартире нашли патроны и надпиленные с верхнего края пули. «Пулька была разделана так крестом, что при попадании в ткань или, допустим, в кость, она, так раскроется, что кусок мяса вынесет только так», — объяснял Сергей Баранов, оперуполномоченный уголовного розыска СВАО Москвы. Такие пули и находили на местах убийств Федана, Лебедевой и Гусева.

У него дома также лежали инструменты для переделки боеприпасов, два поддельных паспорта, похищенный ноутбук и мобильный телефон, с которого Малюк звонил своим жертвам.

«Я знаю, за что меня взяли»

Во время допроса Малюк держался спокойно. «Я, говорит, ничего на ваши вопросы отвечать не буду. Я, мол, понял, что мне уже все, кранты, я знаю, за что меня взяли», — позже вспоминал один из оперативников.

Виктор Малюк во время допроса. Кадр: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Однако потом тактика Малюка резко изменилась. Он отказался от своих слов и стал настаивать, что не имеет отношения к преступлениям. Все найденные улики, по его словам, ему подбросили.

Следственная экспертиза не подтвердила слова Малюка, но тот продолжал отрицать вину. Он отказался давать показания, заявляя, что в скором времени вновь окажется на свободе.

Акции «веганской» компании выросли на 1300% Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая Экономика 13 минут чтения

«Я пытался понять его нутро, сущность, но не мог никак, честно говоря, расклад полностью получить, — вспоминал Сергей Баранов, на тот момент оперуполномоченный уголовного розыска СВАО Москвы. — Скорее всего, мне кажется, у него была какая-то мания определенная. Может, он чувствовал себя обделенным».

Музыкант

Виктор Малюк родился в Пензенской области, но детство и юность провел в заполярной Ухте. С ранних лет он увлекался музыкой и считал себя талантливым артистом. После школы он поступил в лесной техникум, но музыкой тоже продолжал заниматься.

Сначала он играл в оркестре Ухты, затем стал руководителем ансамбля в местном Дворце культуры. В середине 1990-х годов Малюк решился на переезд в Москву. Однако в столице молодого музыканта не ждали: найти свое место в творческой среде оказалось гораздо труднее, чем он ожидал.

Газета «Из рук в руки». Кадр: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Чтобы прокормить себя, Малюк занялся перепродажей бытовой техники и фотоаппаратов через газету «Из рук в руки». Он научился их ремонтировать, потому что со времен техникума он хорошо разбирался в механике. Однако денег это приносило немного — перебирая сотни объявлений в день, он едва сводил концы с концами. По словам журналистов «АиФ», изучивших материалы следствия, в них было сказано, что в то время Малюк впал в депрессию. А вскоре он стал убивать людей.

«Мне кажется, что он просто хотел самоутвердиться. То бишь если ты способен убить, значит ты стоящий мужик», — такое мнение сложилось у оперуполномоченного уголовного розыска СВАО Москвы Сергея Баранова, который проводил допросы Малюка.

Не ощущал вины

Следствие по делу Малюка длилось около года. Ему была назначена психиатрическая экспертиза — и его признали полностью вменяемым. Он понимал последствия своих действий и, по словам следователей, совершенно не чувствовал вины.

26 декабря 2003 года Московский городской суд приговорил Малюка к пожизненному лишению свободы. С момента появления суда присяжных в Москве 1 июля 2003 года это дело стало первым, в котором все 12 заседателей единогласно признали подсудимого виновным. Весной 2004 года Верховный суд России оставил приговор без изменений.

Виктор Малюк. Фото: документальный фильм «Убийство по объявлению» из цикла «Криминальная Россия»

Малюк часто жаловался на условия содержания в СИЗО и писал обращения во все инстанции, утверждая, что его права нарушают. «Он нисколько не раскаялся в том, что совершил. Никакого у него ощущения какой-то вины не появлялось абсолютно. То есть он за собой вину не чувствовал. Продолжал утверждать о том, что его подставили, что ничего не совершал и что скоро выйдет», — вспоминает следователь Вячеслав Шиляков.

За день до этапирования в колонию Малюк покончил с собой в камере следственного изолятора, повесившись на простынях.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности