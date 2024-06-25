Повышение уровня моря приведет к постоянным наводнениям

Ученые из Союза заинтересованные ученых (UCS) в США выяснили, что повышение уровня моря из-за глобального потепления приведет к постоянным наводнениям к 2050 году. Об этом сообщает The Guardian.

По оценкам ученых, под угрозой затопления окажутся 1100 критически важных объектов инфраструктуры США. При этом, большую часть из них — 934 объекта — будет затапливать каждые две недели. Из-за этого некоторые районы станут непригодны для жизни за два-три десятилетия.

В наибольшей опасности находятся прибрежные штаты — Калифорния, Луизиана, Мэриленд, Флорида, Массачусетс и Нью–Джерси. Ученые отмечают, что требуется либо повысить их устойчивость к наводнениям, либо переселить жителей этих штатов в другое место.

В общей сложности по прогнозам исследователей, в зоне риска находятся почти семь с половиной миллионов человек и инфраструктура в местах их проживания, в частности дома, электростанции, промышленные объекты, детские сады, школы и больницы.

«Даже если вода не проникнет в дома, разрушительное затопление жизненно важной инфраструктуры может привести к тому, что люди окажутся в затруднительном положении, в невыносимых и даже непригодных для жизни условиях», — пояснила директор по стратегической климатической аналитике UCS Эрика Спангер.

Так, в городе Чарльстон, расположенном в штате Южная Каролина, в 2023 году было зафиксировано более 20 наводнений. По прогнозам ученых, к 2050 году, по меньшей мере, 23 основных объекта инфраструктуры в Чарльстоне будут затопляться дважды в год, если уровень моря продолжит подниматься.

При этом, в исследовании отмечается, что более половины критически важной инфраструктуры, которая может подвергнуться наводнениям, расположена в неблагополучных районах, где проживают коренные американцы, афроамериканцы и латиноамериканцы. Эти категории граждан пострадают больше всего, поскольку живут в государственном жилье и не имеют возможности переехать.

Как пишет The Guardian, риск затопления прибрежных районов растет каждый год. Однако степень повышения уровня моря будет зависеть от готовности мирового сообщества сокращать или не сокращать выбросы парниковых газов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.