Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны

Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу

Анастасии Суворовой (фамилия изменена по просьбе героини) 25 лет. Три года назад она с будущим мужем уехала из России. Пожив в Европе, они решили переехать в Малайзию. Суворова рассказала «Холоду», чем, на ее взгляд, Малайзия лучше Европы, как там вырос их уровень жизни и почему, несмотря на это, они вряд ли останутся там навсегда.

Материал создан на основе интервью, взятого редакцией у героя. Речь героя отредактирована и сокращена для ясности с согласия героя, проведены фактчек и корректура. Мнение героя может не совпадать с позицией редакции.

С моим молодым человеком Антоном мы жили и работали в Москве: он — в банке, а я — HR-специалистом. Когда объявили мобилизацию, Антон улетел в Казахстан. Незадолго до этого мы сделали шенгенские визы в Испанию — хотели съездить в отпуск, все запланировали и даже забронировали отели. Туда мы и поехали и там решили, что жить в Россию не вернемся.

Мы купили обучение в языковой школе в Испании и переехали в Барселону. Еще до пандемии Антон мечтал учиться в европейском университете, и спустя полгода жизни в Испании он поступил в магистратуру на прикладную экономику в университет Вены. В сентябре 2023 года мы поженились и переехали в Австрию.

На его направление конкурсного отбора не было — его зачислили, как только он подтвердил свой российский бакалавриат. В России он учился на английском, поэтому уровень языка подтверждать было не нужно — на этом направлении курсов на немецком не было. Обучение для студентов не из ЕС стоило 1500 евро в год: можно было податься на грант, но для него требовалось сильное портфолио.

Лучше в Куала-Лумпуре

Там мы прожили еще год: Антон учился, а я готовилась к поступлению в местный институт. Австрия — очень дорогая страна, а в начале эмиграции мы оба потеряли работу, и за все это время у нас не было ни единого оффера, хотя Антон отправил больше 300 откликов. Около года мы жили за счет накоплений и помощи родителей.

Россиянам сложно найти работу за рубежом: по большей части только крупные компании могут выделить деньги на релокацию и визы для сотрудника. Например, когда мой муж дошел до финального интервью в испанскую компанию, ему честно сказали, что вместо него берут испанца, которому не нужно оформлять визу.

Вена, Австрия. Фото: Unsplash

В марте 2024 года Антон подался на работу в международную компанию на должность аналитика финансового рынка — он прошел пять этапов собеседований. Мы думали, что он будет работать в главном офисе в Европе, но в июне его пригласили в Малайзию. Мы никогда не были в Азии и даже не рассматривали ее для жизни.

В тот же период меня взяли в австрийский университет — я поступила на программу по глобальной демографии. Но мы поняли, что все-таки лучше работать в Куала-Лумпуре, чем быть студентом в Европе. У нас все было нестабильно: все очень дорого, постоянно приходилось бы оформлять новые документы, переезжать с места на место. Мы устали от бюрократии и неопределенности.

Оторваны от привычной жизни

На тот момент я слышала про Малайзию, но даже не знала, где она находится. Эта страна казалась нам бедной, без инфраструктуры. Мы волновались, что нам не подойдет климат и культура, что там не будет русскоязычного комьюнити. Все же в Европе у нас жили родственники и друзья, к которым мы могли обратиться, а там — никого. Было страшно переезжать: казалось, теперь мы будем оторваны от привычной жизни.

Куала-Лумпур. Фото: предоставлено Анастасией

Мы с Антоном начали читать про Малайзию, спрашивали мнения знакомых, которые бывали там, нашли русскоязычные группы. Чем больше я узнавала про Куала-Лумпур, тем больше он казался мне чуть ли не Дубаем. Я поняла, что не против попробовать пожить там, а муж все еще был расстроен из-за переезда.

Документы нам делали четыре месяца. В малайзийском офисе не были в курсе особенностей российской бюрократии, и нам самим пришлось разбираться со всем. Я съездила в Россию и довольно быстро все оформила — нужно было поставить апостиль в разных министерствах, предоставить документы об образовании мужа и свидетельство о браке. Это было легче, чем оформлять шенгенскую визу.

На визы в Малайзию мы подались онлайн, и уже через неделю получили одобрение. Нам подтвердили визу на два года: мужу рабочую, а мне как родственнику. А уже по приезде в страну нам должны были просто вклеить их в паспорта.

Небо голубее

В сентябре 2024 года мы прилетели в Малайзию. Через пару дней компания выделила нам риелтора и русскоязычного сотрудника, который помогал с оформлением документов и адаптацией. Мы посмотрели около 20 квартир и быстро сняли понравившуюся. Но при заселении нам пришлось оставить залог за 3,5 месяца.

Первые дни было очень жарко и влажно. На все окружающее я смотрела как ребенок: деревья казались выше, небо голубее, и я ожидала увидеть на улице обезьян, крокодилов, варанов и панголинов.

Малайзия — бывшая колония Великобритании, поэтому здесь намешаны разные языки: и китайский, и тамильский (один из языков Индии), и малайский, и английский. Мы общаемся со всеми на английском.

Жить здесь оказалось намного дешевле, чем в Европе и России. Мы снимаем квартиру за 65 тысяч рублей: в ней спальня, гостевая комната и большая гостиная, совмещенная с кухней. В Барселоне мы снимали комнату в студенческой резиденции за 120 тысяч — она была на окраине города, а за комнату в Австрии мы платили 70 тысяч, но в ней была только односпальная кровать — нам пришлось купить надувной матрас и чередоваться: кто-то спит на нем, а кто-то на кровати.

Здесь же в стоимость аренды у нас входит бассейн, теннисный и бадминтонный корты, спортзал, джакузи на крыше, зона барбекю, охрана, парковка и лофты, где можно организовывать мероприятия. Такое здесь практически в каждом современном жилом комплексе.

На продукты, развлечения, одежду, рестораны, путешествия и все остальное у нас уходит около 100 тысяч рублей в месяц. Мы ни в чем себе не отказываем: заказываем доставки, ездим только на такси (у нас нет машины и общественного транспорта рядом с домом). В Москве и в Европе мы не могли позволить себе такое.

Рыба, креветки, устрицы в Малайзии очень дешевые и всегда свежие. Свинину, колбасу и алкоголь здесь можно купить только в определенных магазинах по высокой цене — все же это мусульманская страна. Молочка и привычные для нас фрукты и ягоды здесь тоже дорогие, но зато экзотические фрукты намного дешевле.

Билет на остров за тысячу рублей

В Малайзии, как и в Москве, уровень сервиса выше европейского: здесь большие порции в ресторанах, доступные цены, есть приложения для доставок.

Сходить в хорошее место для двоих будет стоить около двух тысяч рублей. Правда, эта цена без алкоголя — он здесь дорогой, и из-за него счет может увеличиться в три раза. Мы стали значительно меньше пить, потому что хорошее вино, которое в России можно было купить за 700 рублей, здесь стоит от трех тысяч.

Анастасия и Антон. Фото: предоставлено героиней

Отсюда недорого летать практически по всей Азии — на праздники во Вьетнам билеты стоили 20 тысяч рублей на двоих в обе стороны. У самой страны есть острова — билеты на самолет туда стоят чуть больше тысячи рублей. В Европу и Россию летать намного дороже — это около 60–70 тысяч рублей на человека туда-обратно.

Еще здесь довольно низкая ипотечная ставка — не больше 5%, и жилье действительно реально купить (малайзийские власти запрещают иностранцам покупать землю, а квартиру можно купить только не дешевле порогового значения, например, в Куала-Лумпуре это почти 250 тысяч долларов. — Прим. «Холода»). Но из-за влажности оно быстро приходит в негодность, и здания, которые построили пять лет назад, уже считаются старыми.

«Это что, Нью-Йорк?»

При всех плюсах страны, здесь есть свои проблемы. В Малайзии довольно высокие налоги: муж платит 25% подоходного налога и еще 11% в пенсионный фонд. Правда, если мы уедем из страны до пенсионного возраста, эти деньги можно будет забрать. Помимо этого, во многих заведениях есть специальный налог на любые услуги — 6–8%. Например, в кафе тебе приносят счет, где включено 10% чаевых и еще 6% налога.

Государственная медицина здесь субсидируется только для граждан, а частная довольно дорогая: например, когда у моего мужа была температура, консультация и флюорография обошлись ему в 20 тысяч рублей. Правда, потом мы нашли клинику дешевле.

Здесь круглый год очень влажно и жарко, а температура всегда доходит до 32 градусов днем, а вечером опускается лишь до 27. Каждый день по полчаса-часу идут дожди, а солнце выходит максимум на пару часов.

Куала-Лумпур не предназначен для пешеходов — тротуаров просто нет. Если ты хочешь пройтись, можно либо походить вокруг своего дома, либо ехать в парк. Общественный транспорт тоже не так развит, как в Европе: поезда ходят редко, а если рядом нет метро, то до центра без машины добраться очень трудно.

Куала-Лумпур. Фото: предоставлено Анастасией

Мне нравится, что Малайзия — очень зеленая: здесь много пальм, цветов и даже некоторые полосы на дорогах разграничены кустами. Такая природа сочетается здесь с высотными зданиями. Когда я, находясь в центре Куала-Лумпура, общаюсь с кем-то по видеозвонку, все спрашивают: «Это что, Нью-Йорк?»

Кроме того, тут безопасно. В Барселоне я постоянно боялась воров и карманников, а здесь такого нет. Мы всегда спокойно оставляли вещи на улицах, в магазине, и я комфортно себя чувствовала в общественных местах. Наверное, это связано с тем, что в Малайзии довольно строгие законы по этому поводу.

Дружелюбно и спокойно

В Малайзии много сообществ по интересам для русскоязычных иммигрантов. Я заводила знакомства в основном через соцсети: тикток, инстаграм, чаты в телеграме. После переезда я сразу пошла учиться в местную IT-школу, где много общалась с местными жителями: они поддерживали меня и помогали, например, приносили фрукты, еду и витамины.

О малайзийцах у меня сложилось только хорошее впечатление — они очень добрые, открытые, всегда готовы помочь. На улице они могут просто подойти и пожелать хорошего дня.

Первое время у нас были предрассудки из-за того, что страна мусульманская: я не знала, как правильно одеваться и носила в жару длинные брюки. Позже я увидела других девушек в коротких платьях и шортах и поняла, что проблем здесь никаких нет.

Анастасия и Антон. Фото: предоставлено героиней

Нам говорили, что в месяц Рамадан в Малайзии будет тяжело и все заведения будут закрыты, однако ничего подобного не было — работало практически все.

Не смогла найти друзей

Мы понимаем, что Малайзия для нас — временный этап. Если в будущем мы не сможем жить в России, хотели бы поселиться в стране, где мы и наши дети сможем полноценно интегрироваться. В Малайзии у нас мало общего с местными жителями: могут быть какие-то общие интересы в моменте, но культурного сходства у нас почти нет.

Мне кажется, я не смогла бы найти здесь друзей среди местных жителей на долгий период, а практически все мои русскоязычные приятели уехали отсюда.

Здесь я так и не смогла профессионально реализоваться и найти работу. Я ищу вакансии, но у меня нет разрешения на работу в Малайзии по визе — это сильно затрудняет поиск. Мне нужна компания, которая будет готова сделать полноценную рабочую визу, но у меня не такой большой опыт.

Мы планируем пожить в Малайзии еще около пяти лет. Пока что мы можем путешествовать, у нас есть накопления, и мы комфортно себя чувствуем. Но дальше загадывать трудно.

