Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела

Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет

Когда в Советском Союзе повысили цены на продукты и снизили зарплаты, рабочие новочеркасского завода не стали терпеть. Они оставили свои станки и вышли в центр города — там к ним присоединились и другие жители. Толпа скандировала: «Мяса, молока, повышения зарплаты!» Но в какой-то момент по мирным протестующим открыли огонь: погибли десятки людей, в том числе прохожие. После этого власти засекретили упоминания произошедшего и даже хоронили погибших тайно. Виновные до сих пор неизвестны. Кровавая трагедия, о которой молчали, — в материале «Холода».

2 июня 1962 года студент Новочеркасского политехнического института Борис Гаврилов пошел на зачет. По его воспоминаниям, поставив оценки, преподаватель сказал всему курсу пойти домой. Но Гаврилов не послушался и вместе с друзьями пошел на площадь у горкома партии. Там протестовали рабочие заводов: они требовали, чтобы снизили цены на продукты и повысили зарплаты.

«Прошли в здание горкома. Никого из администрации здесь не было. Окна распахнуты, двери в кабинеты открыты. Мы побродили — делать там было нечего…» — вспоминал Гаврилов в разговоре с «Радио Свобода».

Но через несколько минут раздались выстрелы — по протестующим открыли огонь. Люди в панике бежали — но некоторые не успели выбраться и упали замертво.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли Общество 11 минут чтения

«Все было усеяно ранеными и трупами. Не знаю, почему я остался и не ушел. После выстрелов площадь стали убирать от трупов. Я тоже помогал. Убирал. Складывали убитых в кузов большой машины», — говорил Гаврилов спустя годы.

По официальным данным, погибли как минимум 26 человек. Новочеркасский бунт стал самым кровавым событием «хрущевской оттепели».

«Пирожки с ливером»

1 июня 1962 года центральные газеты Советского Союза опубликовали обращение ЦК КПСС и Совета министров СССР. В нем говорилось, что правительство поднимает розничные цены на мясо в среднем на 30%, на сливочное масло — на 25%. Вдобавок, в обращении писали, что власти надеются, что «рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, интеллигенция и все советские люди» «правильно поймут экономическую и политическую необходимость» этой меры.

Новость о повышении цен не понравилась многим советским гражданам, которые и так еле сводили концы с концами․ В том числе и жителям Новочеркасска — небольшого города в Ростовской области. В 1962 году его население составляло 145 тысяч человек, многие работали на заводах.

Советский продуктовый рынок, 1960-е годы. Фото: Archivio Mario De Biasi / Mondadori Portfolio / Getty Images

Еще до повышения цен в городе были проблемы с продовольствием: мяса в магазинах не хватало, и даже за картошкой на рынке занимали очередь в час ночи․ Поэтому новость о том, что продукты подорожают, не на шутку встревожила многих. Как писала историк Татьяна Бочарова, 1 июня в Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ) все «смурно подходили к своим станкам» и передавали друг другу печальные вести.

«Снабжение продуктами в городе было отвратительное. Ели пирожки с гороховой начинкой, никаких сладостей не было, а тут еще и на это повысили цены», — рассказывал спустя 59 лет «Радио Свобода» житель Новочеркасска Юрий Антонов.

Тайна фермера Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь Криминал 12 минут чтения

Вдобавок 1 июня сотрудникам НЭВЗ объявили, что в сталелитейном цехе снизили расценки на производимую продукцию — из-за этого зарплата некоторых рабочих снижалась на треть (по всему заводу зарплаты урезали с начала года, писал сотрудник завода Петр Сиуда). Некоторые из них, недовольные этим, перестали работать: сначала эта была небольшая группа, около 10 человек, потом она увеличилась до 20–25. Позже они пошли в сквер при заводе.

К недовольным вышел директор завода Борис Курочкин. Его стали заваливать вопросами: как жить и работать, если зарплаты низкие, а продукты дорогие. «Не хватает денег на мясо — ешьте пирожки с ливером», — ответил, по воспоминаниям работников, Курочкин. Сотрудники цеха сразу стали передавать эту фразу друг другу.

Курочкин правда это сказал? Воспоминания очевидцев по этому поводу разнятся. По одной версии, вместо «ешьте» директор завода сказал «жрите». Другие отмечали, что пирожки в его фразе были не с ливером, а то ли с капустой, то ли с джемом. Жительница Новочеркасска Валентина Дерябина и вовсе вспоминала слова Курочкина совершенно по-другому: «Вышел директор завода Курочкин, в микрофон говорил: “Мы вас пирожками кормим! Вам все мало!” И люди в него пирожками этими стали бросать. Люди же брали с собой пирожков домой. Потому что кормить-то надо было семьи», — говорила она в интервью проекту «Новочеркасск-62. Растворенная память».

«Рабочие возмутились хамством директора и с возгласами: “Да они еще, сволочи, издеваются над нами!” разделились на группы. Одна из групп пошла к компрессорной завода и включила заводской гудок. Другая группа отправилась по цехам завода с призывом прекращать работу и объявить забастовку», — вспоминал слесарь НЭВЗ Петр Сиуда.

«Хрущева на мясо!»

К 11 часам утра людей в сквере стало больше — 300–500 человек. Участники стихийной демонстрации выступали: некоторые ругали директора Курочкина, но в основном жаловались на тяжелую жизнь. Появились лозунги, например, «Мяса, молока, повышения зарплаты» и «Дайте мясо, масло». А на стене в коридоре завода написали «Привет большевикам, продавшим Россию».

Протестующие перед входом в железнодорожный подземный переход, который служил трибуной для выступающих. Плакат с лозунгом «Мяса, молока, повышения зарплаты» прикреплен к линии электропередач. Фото: КГБ / Wikimedia Commons

Скоро количество протестующих стало исчисляться тысячами. К сотрудникам завода присоединились жители соседних домов. Рабочие объявили забастовку: они построили баррикаду на железной дороге, которая находилась в 100 метрах от завода, и остановили пассажирский поезд Саратов — Ростов. На его тепловозе кто-то написал: «Хрущева на мясо!»

Хрущев между тем утром 1 июня выступал в Москве на мероприятии в честь Дня защиты детей. Ему доложили, что происходит в Новочеркасске, и он распорядился: «Армию можно привлечь, но оружие не применять».

Первые военные к заводу подъехали еще утром 1 июня. Тогда озлобленные рабочие перевернули подъехавшие легковые армейские машины. «Офицерам посоветовали не вмешиваться, машины вернули в исходное положение, и этот первый силовой отряд отправился восвояси», — описывала события Бочарова. Уже к обеду подъехало несколько бронетранспортеров с солдатами — они смогли попасть на территорию завода только с запасного входа.

В толпе также были сотрудники КГБ и милиции в штатском, которые фотографировали протестующих. Историк Владимир Козлов писал, что в архивах есть история об одном из милиционеров, которого раскрыли и избили.

«Достали удостоверение личности. Прочли, что я лейтенант милиции, и тогда кто-то сказал: “Его нужно повесить”», — говорил он.

Около четырех часов дня рабочие решили штурмовать заводоуправление. Козлов со ссылкой на архивные документы рассказывал, что первым пошел 22-летний слесарь Геннадий Гончаров, у которого была слава «скандалиста». Открыв дверь, он ударил кулаком по голове мастеру цеха. Некоторые забастовщики тоже вели себя разбойно: ломали мебель и били стекла. Другие призывали провести демонстрацию и обратиться с требованиями к властям.

НЭВЗ, современный вид. Фото: Reuters

В 16:30 на балкон вынесли громкоговорители. К рабочим вышел первый секретарь ростовского обкома КПСС Александр Басов: слушать он их не стал, а просто пересказывал обращение партии о том, что необходимо повышать цены. Попытался говорить также директор завода Курочкин, но сотрудники начали кидать в него камни.

«Трусливость партийных чиновников была для всех не только очевидной, но и оскорбительной. С забастовщиками явно никто не хотел говорить на равных. Басова и его холуев пытались забросать камнями, но они были в буквальном смысле слова высоко над массой людей, поэтому ни одного попадания в них не было. Басов с чиновниками ретировались», — вспоминал Сиуда.

Главная загадка успеха Wildberries Учительница английского построила крупнейший онлайн-магазин страны, но ее муж считает, что это не ее заслуга. А как на самом деле? Экономика 35 минут чтения

Руководители застряли в здании, забаррикадировавшись в комнате на четвертом этаже. Позже солдаты вывели их с завода через черный ход. К тому времени удалось также увести обратно поезд.

Десятки протестующих задержали, но многих отпустили после допроса. Ночью к мосту через реку Тузлов подвезли оружие, а также танки. Солдаты должны были остановить бастующих, которые могли бы пойти в город.

С портретом Ленина

Ранним утром 2 июня 1962 года сотрудники НЭВЗ пришли к своим станкам. Но не все собирались работать — ведь забастовка еще не закончилась. Опять включили заводские гудки. Несколько рабочих пошли на соседние заводы призвать людей.

«Группы рабочих стали покидать рабочие места, выходить из цехов. Все были охвачены стихией, гневом. Малые группы рабочих стали сливаться в большие. Этот процесс уже никто не мог остановить», — писал Сиуда.

Протестующие с портретом Ленина. Фото: КГБ / Wikimedia Commons

Тех, кто не хотел присоединяться к забастовке, обвиняли в предательстве. Один из свидетелей рассказывал, что, когда призывал товарищей по бригаде вернуться к работе, местная уборщица крикнула ему: «Что, толстопузый, загоняешь людей на работу? Не будем работать. Наели брюхи, напились крови, а нам нечем жить».

Рабочие заводов решили отправиться в город. С ними в толпе также были жители близлежащих поселков, в том числе женщины и дети. В общей сложности насчитывалось не менее пяти тысяч человек.

Люди несли большой портрет Ленина и пели «Интернационал»

В 9 часов 50 минут протестующие покинули часть города, где находились заводы, и двинулись в сторону центра Новочеркасска. Они преодолели заграждения на мосту через реку Тузлов — им не только не стали мешать, но и помогали солдаты и танкисты.

Почему против протестующих не применили силу? Солдатами командовал генерал-лейтенант, герой Советского Союза Матвей Шапошников, который был против применения оружия против рабочих. И поэтому, увидев толпу, идущую через мост, он отдал приказ: разрядить все оружие и сдать боеприпасы командирам рот. А когда командование, узнавшее, что бастующие двигаются в город, приказало обстрелять рабочих танками, Шапошников сказал, что не видит перед собой такого противника, против какого нужно применить танки. После расстрела рабочих на площади Шапошников пытался придать истории огласку. В 1966 году его отправили в отставку за невыполнение приказа.

«Люди несли флаги, транспаранты, портреты Ленина и Сталина. У моста через речку Тузловка (так называли реку местные жители. — Прим. “Холода”) нас встретили стоявшие в три или два ряда танки. Солдаты были с автоматами. Они нас просили не забирать оружие. Мы просочились между танками и пошли дальше. На самом верху, около Триумфальной арки я оглянулся вниз и увидел, как много людей еще шло и шло, колонна растянулась примерно на полтора километра, а может, и больше», — вспоминал Юрий Антонов.

К колоннам, двигавшимся в центр города, продолжали присоединяться люди. Историк Владимир Козлов писал, что сначала это были студенты, но со временем появились и «пьяные» и «маргиналы». Некоторые вели себя агрессивно.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Горком партии находился на центральной улице Московская. Поблизости были здания горотдела милиции, Госбанка и КГБ. Протестующие шли туда, чтобы разговаривать с представителями власти — но когда они ворвались в горком, там никого не оказалось: все успели покинуть здание.

В одном из кабинетов горкома митингующие нашли документ — якобы обращение трудящихся города, в котором они приветствовали повышение цен на мясомолочные продукты. По воспоминаниям очевидца Станислава Подольского, «исхудалая женщина в рабочем комбинезоне зачитала бумагу», после чего все засмеялись.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Поняв, что в горкоме с ними никто не будет разговаривать, около 11:30 часть демонстрантов прорвалась в горотдел милиции. Они требовали освободить тех, кого задержали прошлой ночью (на самом деле арестованных там не было — их освободили или вывезли из города, боясь штурма здания протестующими). Отдел охраняли военнослужащие внутренних войск.

Солдаты оказались в окружении и отпихивались от протестующих прикладами автоматов. Одного из солдат по фамилии Репкин толпа затащила в помещение дежурной части — у него вырвали оружие, но Репкин успел отсоединить от автомата магазин. Увидев это, другой военный сделал предупредительный выстрел вверх. Люди разбежались, и сослуживцы побежали на помощь к Репкину.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу Общество 9 минут чтения

Как пишет Бочарова, в дежурной комнате солдат Азизов увидел мужчину в рабочей одежде и с автоматом в руках. Тот отказался бросить оружие — и тогда Азизов выстрелил в него. Мужчина был смертельно ранен.

Начали стрелять и из других автоматов. Перестрелка продолжалась 15 минут, после чего солдаты подобрали убитых рабочих. Их было четверо.

Но были и другие жертвы: один человек был тяжело ранен и скончался позже, один умер от случайной пули в шею во время предупредительных выстрелов: он сидел на дереве неподалеку от горотдела милиции. Еще один был убит на крыше снайпером (сам он тоже стрелял).

«Они не посмеют!»

Тем временем на площади у горкома все еще оставались люди. В 12:20 там появился начальник Новочеркасского гарнизона генерал-майор Иван Олешко вместе с солдатами. Он поднялся на балкон, откуда по мегафону стал призывать людей разойтись. Люди не слушали и требовали, чтобы к ним вышли известные представители центральных властей: «Давай Микояна!», «Будем ждать Буденного!» (Анастас Микоян — член Политбюро ЦК КПСС, Семен Буденный — полководец, герой Советского Союза. — Прим. «Холода»).

Солдаты стали вытеснять людей с площади. По некоторым свидетельствам, Олешко скомандовал стрелять вверх. «Заработали автоматы. Фасад здания заволокло белым пороховым дымом. Били пока что вверх. Толпа шарахнулась и замерла. Кто-то закричал: “Бежим!” Раздались голоса: “Не бойтесь! Они холостыми! Они не посмеют!”» — вспоминал Станислав Подольский.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Но в какой-то момент люди начали падать на землю — по ним стреляли боевыми патронами. Все бросились бежать и в панике толкали друг друга. Кто отдал приказ стрелять, до сих пор неизвестно.

В своей книге Татьяна Бочарова приводит несколько воспоминаний очевидцев. А. Михайлов рассказывал: «С трудом пробираясь через толпу, вышел на центральную аллею сквера и двинулся к памятнику Ленина. Когда пересек почти весь сквер, со стороны здания горкома КПСС раздалась автоматная стрельба, и практически одновременно почувствовал удар по правой ноге. Понимая, что ранен, спрятался за деревом, переждал стрельбу».

Под снегом Солдатской горы В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал Криминал 17 минут чтения

Другой очевидец, В. Травин, в тот день был на работе в ресторане «Южный». Когда началась стрельба, во двор ресторана занесли девушку с раной на бедре. Это была 15-летняя Валентина Кобелева — школьница, которая вышла на площадь посмотреть, что происходит.

«Со стороны площади выехал автобус “ЛАЗ”, который был заполнен ранеными, из открытых дверей доносились их стоны и крики. В передних дверях автобуса стоял молодой мужчина, лицо и рубашка которого были залиты кровью. Обращаясь к прохожим на улице, мужчина кричал: “Люди! Посмотрите, что с нами сделали!”» — рассказывал Травин.

«По-моему, живым закопали» Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали Криминал 17 минут чтения

На асфальте остались лежать тела. Бочарова на основе официальных данных оценивает число убитых в тот день минимум в 26 человек. Раненых, по ее словам, было не меньше 87. Очевидец событий А. Молчанова рассказывала, что на следующий день палаты в городской больнице были «заполнены ранеными». Она сама получила перелом и восстанавливалась около года.

Среди погибших от пуль была 40-летняя сотрудница парикмахерской, которая находилась через дорогу от площади. Другая жертва — Антонина Зверева — была на пятом месяце беременности. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Дьяконов был убит на выходе из магазина.

Портреты погибших и раненых на выставке в Новочеркасском мемориальном музее. Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Сама Бочарова считает, что и раненых и убитых было гораздо больше, чем в официальной статистике. Во многих свидетельствах говорится, что на площади погибли дети, однако в списке убитых их не было. Согласно одной из версий, эти дети были воспитанниками детского дома поблизости, которые вышли посмотреть на происходящее.

«Нам рассказывали, что под деревьями видели груду лежащих вместе ребячьих тел. Над ними стояли женщины и плакали. Я уточняла: “Рыдала ли какая-нибудь женщина над телом, касаясь его?” Нет, не было этой естественной материнской реакции. И потом малышей никто не искал», — писала Бочарова.

«Бандитский заговор»

Вечером 2 июня в Новочеркасске ввели комендантский час. Но волнения какое-то время все равно продолжались: утром 3 июня рабочие снова пошли в город и требовали освободить арестованных. По радио крутили обращение Анастаса Микояна, который просил протестующих разойтись.

После обеда все затихло: члены ЦК КПСС Микоян и Фрол Козлов посетили новочеркасские заводы и общались с рабочими. Историк Козлов писал, что они встречались только с «благонадежным коммунистическим активом НЭВЗ и навестили более или менее лояльный завод синтетических продуктов». Милиция продолжала проверки.

Анастас Микоян, Фрол Козлов, Никита и Нина Хрущевы. Фото: Bettmann / Getty Images

«К нам приехал Микоян. Я его видела. Маленький такой. Самое смешное, что перед его приездом в нашем гальваническом цеху заколотили крепко-накрепко дверь», — рассказывала токарь Алла Коцура «Радио Свобода».

Информацию о новочеркасском расстреле в СССР сразу же засекретили. Для этого власти приложили все усилия: похороны убитых шли тайно — на заброшенных кладбищах Ростовской области.

Даже родственники погибших не знали, где они были похоронены

Причастных к погребению заставляли подписывать записки о неразглашении. В одной из них было сказано: «Я предупрежден о строгой ответственности за соблюдение в тайне подготовки и выполнении мною работы по захоронению трупов. Об ответственности за разглашение данной работы и мест захоронения я строжайше предупрежден, вплоть до применения ко мне высшей меры наказания».

Только у одной жертвы (из всех, про которых официально заявили) похороны были нормальными. 19-летний Леонид Шульга, которого ранили в ногу, — единственный из всех жертв, кто умер не сразу, а 20 июня. Его тело передали матери и сестре и разрешили похоронить его на кладбище станицы Грушевской — но под присмотром милиции.

Остров людоедов Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть Общество 16 минут чтения

Сотрудники КГБ, которые были на протестах под прикрытием, ходили по городу и искали участников демонстрации (у них с собой были сделанные 1–2 июня фотографии). В докладной записке от 12 июня говорилось, что сотрудники выявили полторы сотни участников беспорядков, которые вели себя наиболее активно. 53 человека арестовали.

14 августа начался суд над арестованными. Как пишет Бочарова, на заседания, исход которых был понятен заранее, пускали «по особым приглашениям трижды проверенных людей». Процесс закончился 20 августа: семерых человек приговорили к расстрелу.

Кадр из фильма «Дорогие товарищи!»

Обвинение построили на том, что на демонстрациях было много пьяных и хулиганов, которые устроили беспорядки. О требованиях рабочих повысить зарплаты или снизить цены на мясо молчали. Один из подсудимых, признав свою вину, говорил: «Я хорошо теперь понимаю, что стреляли не в невинных людей, а в погромщиков и хулиганов, и стреляли правильно».

Не менее 100 рабочих осудили: как писал Сиуда, наиболее частыми были сроки от 10 до 15 лет лишения свободы. Юрист Оганесов, который защищал интересы одного из них, говорил спустя годы, что, по его мнению, подсудимых выбирали скорее не по «конкретным действиям», а «визуально». Обращали внимание также на тех, у кого раньше была судимость, — чтобы, как говорил Оганесов, «создать видимость бандитского заговора».

Моя мама ушла из дома и пропала У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли Общество 7 минут чтения

Среди осужденных был и слесарь Петр Сиуда, которого приговорили к 12 годам. «Суд был формально открытым. Но о его проведении в Новочеркасске никто не знал. Поэтому из Новочеркасска кроме близких подсудимых и свидетелей никого не было <…> Вскоре после суда я был вновь отправлен в новочеркасскую тюрьму. На этот раз встретился со многими знакомыми», — писал он.

Никто из руководителей не понес серьезного наказания. Директора завода Бориса Курочкина уволили, а первого секретаря Ростовского обкома партии Александра Басова отправили на дипломатическую работу.

Молчал 27 лет

Новочеркасская трагедия оставалась секретом для советских людей до прихода к власти Михаила Горбачева. Первая публикация о трагедии вышла только спустя 27 лет — в 1989 году в «Комсомольской правде». Журналисты издания Юрий Беспалов и Валерий Коновалов съездили в Новочеркасск и поговорили со многими рабочими завода, которые рассказали им о событиях 1962 года.

Про разговор с инженером Геннадием Марчевским в издании писали так: «О трагических событиях, свидетелем которых оказался, он гово­рит вслух второй раз в жизни. Первый раз, еще тогда, 27 лет назад, поделился впечатлениями с соседями. И вскоре его “разбирали” в парт­коме за распространение вредных слухов. Исключили из комсомола. Не выдавали диплом после защиты. Очень долго его преследовали трудно­сти с устройством на работу. Таков был урок. С тех пор до недавнего разговора с нами об этом молчал».

Цветы у мемориала жертвам трагедии в Новочеркасске. Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

А в 1989 году народный депутат СССР Анатолий Собчак (в 1991–1996 годах — мэр Петербурга), заявил, что необходимо новое расследование событий в Новочеркасске. Спустя год, 2 июня 1990 года, городские активисты организовали первый митинг в память о жертвах трагедии и выпустили листовки. В них говорилось: «Наш нравственный долг — восстановить всю правду тех событий, воздать должное погибшим и живым, чтобы не повторилось кровавое злодеяние».

Одним из активистов, который хотел привлечь внимание к трагедии, был Петр Сиуда — тот самый слесарь, который участвовал в забастовке и получил за это 12 лет. Говоря о расстреле, он всегда делал акцент на том, что раненых было огромное количество, но из больниц они куда-то пропали. 5 мая 1990 года Сиуду обнаружили без сознания — он лежал на улице около своего дома. Приехала скорая помощь, но по пути в больницу он умер. В официальной экспертизе было написано, что смерть не носила насильственного характера. Но близкие в это не поверили. Они утверждают, что Сиуду убили и украли у него портфель с документами.

Активисты нашли места захоронения жертв и решили перезахоронить их. В 1992 году в память о трагедии в городе поставили мемориал. В том же году Главная военная прокуратура возбудила новое уголовное дело по факту новочеркасского расстрела. На этот раз против партийного руководства — Хрущева, Козлова, Микояна и еще восьми человек. Но дело закрыли: все фигуранты уже были мертвы.

Реабилитацию осужденных по новочеркасскому делу начали в 1992 году, но процесс затянулся. Завершился он только в 1996 году, когда соответствующий указ издал Борис Ельцин.

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности